Побег в цистерне с цементом: хитрость, с помощью которой удалось снять эту сцену

Легендарная комедия «Джентльмены удачи» давно стала классикой. За сценарий отвечал Георгий Данелия и Виктория Токарева. В одном из интервью Георгий Николаевич признавался - если бы не заразительный смех Токаревой, фильм мог бы получиться не таким веселым.
Во время написания сценария Данелия что-то придумывал, а затем смотрел на реакцию Виктории. Если она начинала смеяться, Данелия дорабатывал написанное, чтобы она захохотала еще громче.
В итоге сценарий получился на славу. Кресло режиссера занял Александр Серый - давний друг и однокурсник Данелии. Серый 4 года провел в тюрьме, а после освобождения остался без работы. Доверить ему съемки было большим риском, однако Александр в полной мере справился со своей задачей.
Съемки фильма проходили сразу в нескольких городах и усложнялись по разному роду причин. Особенно сложными и проблемными стали съемки сцен побега заключенных в цистерне с бетоном.
Данелия был хитрецом - чтобы добиться правдивой игры, он велел не говорить актерам о том, что в бочке будет совсем не цемент. Разумеется, никто даже не думал использовать настоящий раствор, вот только актеры об этом не знали. Они не без содрогания полезли в «цемент», который на удивление оказался каким-то не таким. Он начал выталкивать...
Обычно раствор делается смешиванием цемента и песка, в пропорции 1к3 или 1к2. После заливания водой и размешивания получается плотная масса, которая в больших количествах может банально раздавить человека. Да и выбраться из раствора совсем не просто, ведь за счет плотности он будет засасывать.
Съемочная бригада долго не могла подобрать подходящий состав, который бы смог максимально достоверно имитировать жидкий цемент. В конечном итоге кто-то подсказал воспользоваться хлебной закваской, ну а чтобы все не выглядело как обыкновенное тесто было решено использовать луковую эссенцию. Именно она придала необходимый цвет «цементу».
Внутренний «интерьер» бочки снимали в «мосфильмовском» павильоне, тогда как сами съемки проходили под Самаркандом, неподалеку от фабрики. При ней была душевая, в которой актеры около сорока минут смывали с себя терпкую липкую субстанцию, лишь с виду напоминающую цемент.
Закончив с помывкой они с удивлением обнаружили отсутствие Вицина, который все это время продолжал сидеть в бочке... Ему кто-то рассказал, что в состав этой массы входит несколько десятков целебных трав, продлевающих молодость. Вот Георгий Михайлович и решил воспользоваться возможностью и оздоровиться.
Единственный, кто из троицы не побывал в бочке - это Савелий Крамаров. Вспомните сцену, когда герои вылезают из цистерны. Если присмотреться можно заметить, как она была перебита вставкой с жующим верблюдом, которая не имеет никакого смысла. Дело в том, что Крамаров страдал клаустрофобией и наотрез отказался залезать в настоящую цистерну, а вставка с верблюдом просто скрыла его отсутствие в кадре.
Источник:
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