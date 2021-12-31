Побег в цистерне с цементом: хитрость, с помощью которой удалось снять эту сцену

В итоге сценарий получился на славу. Кресло режиссера занял Александр Серый - давний друг и однокурсник Данелии. Серый 4 года провел в тюрьме, а после освобождения остался без работы. Доверить ему съемки было большим риском, однако Александр в полной мере справился со своей задачей.

Съемки фильма проходили сразу в нескольких городах и усложнялись по разному роду причин. Особенно сложными и проблемными стали съемки сцен побега заключенных в цистерне с бетоном.