15 скрытых деталей в известных фильмах

Не все смотрят фильмы, пытаясь выцепить в них каждую деталь. Но иногда киноделы могут внести что-то особенное даже в один кадр.
За каждым даже самым известным и популярным фильмом скрывается множество малоизвестных фактов и деталей, от которых он становится чуть лучше и завлекательнее для ещё одного повторного просмотра. На этот раз мы попробуем удивить вас некоторыми фактами со съёмок, хитро скрытыми деталями, которые встречаются в самих фильмах, но вряд ли попадались вам на глаза, и неожиданными пересечениями, которые определённые фильмы имеют с некоторыми другими сферами жизни.
Близнецы из «Шоу Трумана» (1998) — это два полицейских, которые работали охранниками на съёмочной площадке фильма
Режиссер Питер Вейр увидел, насколько они дружны с актёрами и съёмочной группой, и дал им небольшую роль.
В «Форресте Гампе» (1994) девочку в автобусе, которая не позволяет Форресту сесть рядом с ней, играет Элизабет Хэнкс, дочь Тома Хэнкса
В «Дэдпуле 2» (2018) главный герой носит футболку с кошками, которые принадлежат певице Тейлор Свифт
Съёмочная группа специально получила разрешение от певицы на использование фото её котиков.
В «Моане» (2016) внешний вид Мауи частично основан на дедушке Дуэйна Джонсона
Дедушка «Скалы» — профессиональный борец самоанско-американского происхождения Питер Майвиа.
В мультфильме «Ральф» (2012) Боузер (злодей из игры Марио) держит чашку чая особым образом — на этом настояла компания Nintendo
Изначально в этой сцене Боузер как-то иначе пил чай, что не устроило представителей студии, которая обладает правами на персонажа. Этот момент пришлось исправить, а сама история утекла в интернет. Теперь люди гадают, как именно «неправильно» персонаж держал эту чашку.
В «Одержимости» (2014) Флетчер ругает Неймана за плохую игру в темпе 215 ударов в минуту. Однако Нейман на самом деле играет точно
Это первый признак того, что Флетчер играет с Нейманом в запутанную игру, пытаясь превратить его в легендарного музыканта.
В фильме «Скайфолл» (2012) присутствует сцена с похищенной по сюжету картиной. Однако в реальности эта картина также числится украденной
Картина называется «Женщина с веером (Луния Чеховская)», её автор Амедео Модильяни, написавший её в 1919 году. Местоположение картины неизвестно с 2010 года.
В фильме «Терминатор 2: Судный день» (1991) охранника и Т-1000 в его обличии играли близнецы Дон и Дэн Стэнтон
Рэйф Файнс попросил добавить крючок к палочке Волан-де-Морта, чтобы он мог двигаться более плавно («как змея»), и при этом палочка не выпадала бы из его руки
Внимание к деталям в «Гарри Поттере» на примере газеты из «Принца-полукровки»
В одной из показанных на экране газет сообщается, что волшебница по имени Амелия Боунс была
найдена убитой в своём доме. Она была той, кто защищал Гарри на суде в предыдущем фильме.
В «Храброй сердцем» (2012) вы можете увидеть Мериду и её мать, спрятанных в логотипе фильма
Посмотрите на верхний левый угол букв B и E.
Кадр из фильма «Шоу Трумана», на котором запечатлены основатели городка Сисайд, где проходили съёмки
Они согласились дать разрешение на использование их территории в обмен на эпизодическую роль.
Костюм героя Джейми Фокса из фильма «Джанго освобождённый» (2012) вдохновлён костюмом Майкла Лэндона из сериала «Бонанза» (1959-1973)
В фильме «Богемская рапсодия» (2018) дальнобойщика, который смотрит на Фредди, играет певец Адам Ламберт. С 2011 года он гастролирует с Queen в качестве фронтмена
В фильме «Человек-паук» (2002) герой Уиллема Дэфо в одной сцене проходит все 5 стадий принятия неизбежного
В течение минуты главный злодей фильма проходит через отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие.
Источник:
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