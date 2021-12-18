15 скрытых деталей в известных фильмах

В одной из показанных на экране газет сообщается, что волшебница по имени Амелия Боунс была

найдена убитой в своём доме. Она была той, кто защищал Гарри на суде в предыдущем фильме.

В «Храброй сердцем» (2012) вы можете увидеть Мериду и её мать, спрятанных в логотипе фильма