FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5846 постов • 1139 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
15 скрытых деталей в известных фильмах

15 скрытых деталей в известных фильмах (18 фото)

Автор:
18 декабря 2021 08:32
Сообщество : Кино
Метки: актеры   детали   интересно   кино   роль   фильм   фото   
301
18

Не все смотрят фильмы, пытаясь выцепить в них каждую деталь. Но иногда киноделы могут внести что-то особенное даже в один кадр.

За каждым даже самым известным и популярным фильмом скрывается множество малоизвестных фактов и деталей, от которых он становится чуть лучше и завлекательнее для ещё одного повторного просмотра. На этот раз мы попробуем удивить вас некоторыми фактами со съёмок, хитро скрытыми деталями, которые встречаются в самих фильмах, но вряд ли попадались вам на глаза, и неожиданными пересечениями, которые определённые фильмы имеют с некоторыми другими сферами жизни.


Близнецы из «Шоу Трумана» (1998) — это два полицейских, которые работали охранниками на съёмочной площадке фильма

×
×

Режиссер Питер Вейр увидел, насколько они дружны с актёрами и съёмочной группой, и дал им небольшую роль.


В «Форресте Гампе» (1994) девочку в автобусе, которая не позволяет Форресту сесть рядом с ней, играет Элизабет Хэнкс, дочь Тома Хэнкса

В «Дэдпуле 2» (2018) главный герой носит футболку с кошками, которые принадлежат певице Тейлор Свифт

Съёмочная группа специально получила разрешение от певицы на использование фото её котиков.


В «Моане» (2016) внешний вид Мауи частично основан на дедушке Дуэйна Джонсона

Дедушка «Скалы» — профессиональный борец самоанско-американского происхождения Питер Майвиа.


В мультфильме «Ральф» (2012) Боузер (злодей из игры Марио) держит чашку чая особым образом — на этом настояла компания Nintendo

Изначально в этой сцене Боузер как-то иначе пил чай, что не устроило представителей студии, которая обладает правами на персонажа. Этот момент пришлось исправить, а сама история утекла в интернет. Теперь люди гадают, как именно «неправильно» персонаж держал эту чашку.


В «Одержимости» (2014) Флетчер ругает Неймана за плохую игру в темпе 215 ударов в минуту. Однако Нейман на самом деле играет точно

Это первый признак того, что Флетчер играет с Нейманом в запутанную игру, пытаясь превратить его в легендарного музыканта.


В фильме «Скайфолл» (2012) присутствует сцена с похищенной по сюжету картиной. Однако в реальности эта картина также числится украденной

Картина называется «Женщина с веером (Луния Чеховская)», её автор Амедео Модильяни, написавший её в 1919 году. Местоположение картины неизвестно с 2010 года.


В фильме «Терминатор 2: Судный день» (1991) охранника и Т-1000 в его обличии играли близнецы Дон и Дэн Стэнтон

Рэйф Файнс попросил добавить крючок к палочке Волан-де-Морта, чтобы он мог двигаться более плавно («как змея»), и при этом палочка не выпадала бы из его руки

Внимание к деталям в «Гарри Поттере» на примере газеты из «Принца-полукровки»

В одной из показанных на экране газет сообщается, что волшебница по имени Амелия Боунс была

найдена убитой в своём доме. Она была той, кто защищал Гарри на суде в предыдущем фильме.


В «Храброй сердцем» (2012) вы можете увидеть Мериду и её мать, спрятанных в логотипе фильма

Посмотрите на верхний левый угол букв B и E.


Кадр из фильма «Шоу Трумана», на котором запечатлены основатели городка Сисайд, где проходили съёмки

Они согласились дать разрешение на использование их территории в обмен на эпизодическую роль.


Костюм героя Джейми Фокса из фильма «Джанго освобождённый» (2012) вдохновлён костюмом Майкла Лэндона из сериала «Бонанза» (1959-1973)

В фильме «Богемская рапсодия» (2018) дальнобойщика, который смотрит на Фредди, играет певец Адам Ламберт. С 2011 года он гастролирует с Queen в качестве фронтмена

В фильме «Человек-паук» (2002) герой Уиллема Дэфо в одной сцене проходит все 5 стадий принятия неизбежного

В течение минуты главный злодей фильма проходит через отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   детали   интересно   кино   роль   фильм   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
5 вещей, которые стюардессы скрывают от пассажиров 5 вещей, которые стюардессы скрывают от пассажиров 12 крутых персонажей, которые появились всего в одной сцене, но успели запомниться 12 крутых персонажей, которые появились всего в одной сцене, но успели запомниться "Звездные врата" - как создавался известный фантастический боевик 1994 года "Звездные врата" - как создавался известный фантастический боевик 1994 года 15 интересных фактов о фильме "Красотка" 15 интересных фактов о фильме "Красотка" "Робин Гуд: Мужчины в трико" - 13 интересных фактов о одной из лучших "комедий абсурда" "Робин Гуд: Мужчины в трико" - 13 интересных фактов о одной из лучших "комедий абсурда" 13 персонажей фильмов, которые изначально должны были быть другого пола 13 персонажей фильмов, которые изначально должны были быть другого пола
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

275200



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Уфимский клуб ограничил вход лицам кавказской национальности
1
348
Уфимский клуб ограничил вход лицам кавказской национальности
Бандит Катя!
4
193
Бандит Катя!
Набирающие популярность в сообществах
Итальянец вместо португальца: станет ли рокировка полезной для «Спартака»?
0
7
Итальянец вместо португальца: станет ли рокировка полезной для «Спартака»?
25 любопытных фактов о католическом Рождестве
0
4
25 любопытных фактов о католическом Рождестве
Травля. Истории тех, кто не сломался
Травля. Истории тех, кто не сломался
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так вон оно чё!
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ватермарк#люди#история#дтп#в мире#факты#автомобили#Россия#сатира
#Юмор#прикол#подборка#СССР#кино#аварии#авто аварии#приколы#забавно#познавательно
#животные#интересно#интересное#Ynews#природа#картинки#автомир#Разное#милота#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться