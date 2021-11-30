FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5738 постов • 1134 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
14 актёров, которые разговаривают не своими голосами

14 актёров, которые разговаривают не своими голосами (15 фото)

Автор:
30 ноября 2021 09:03
Сообщество : Кино
Метки: Переозвучивание   актеры   голос   кино   озвучка   роль   фильм   фото   
2711
15

Давайте посмотрим, кто из советских и российских актёров говорит и поёт не своим голосом в знаменитых картинах. Как минимум несколько пунктов из списка должны вас как следует удивить!

Переозвучивание одних актёров другими является известной особенностью советского кино, которое было унаследовано в том числе и российскими фильмами. Советские режиссёры часто прибегали к услугам трёх разных людей для создания одного персонажа: один снимался во всех сценах, другой озвучивал все его реплики, а третий пел.

Иногда такой трюк получалось провернуть незаметно, но особо внимательные зрители всё-таки догадывались, что что-то здесь не так. Уверяем, если вы пересмотрите фильмы из списка, уже зная, кто и кем переозвучен, вы не сможете воспринимать эти картины как раньше.

Зачем же так делают? Если причина не в акценте или дефектах речи актёра, то значит режиссёру показалось, что его голос или манера речи просто не подходят персонажу. То есть с визуальной точки зрения исполнитель роли идеален для фильма, но вот звучит он недостаточно убедительно. Особенно такое случается с молодыми, ещё не слишком опытными актёрами.


1. Сергей Александрович из фильма «Жмурки» (2005)

×
×

Роль исполняет Алексей Панин, озвучивает Юрий Гальцев.


2. Мастер из мини-сериала «Мастер и Маргарита» (2005)


Роль исполняет Александр Галибин, озвучивает Сергей Безруков.


3. Гуттиэре из фильма «Человек-амфибия» (1961) и Ассоль из фильма «Алые паруса» (1961)


Роли в обоих фильмах исполняет Анастасия Вертинская, и оба раза её озвучивает Нина Гуляева.


4. Алик Радуга из фильма «Выше радуги» (1986)


Роль исполняет Дмитрий Марьянов, озвучивает Дмитрий Харатьян, поёт Владимир Пресняков-младший.


5. Крис Кельвин в фильме «Солярис» (1972)


Роль исполняет Донатас Банионис, озвучил Владимир Заманский.


6. Гекльберри Финн из фильма «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1981)


Роль исполняет Владислав Галкин, озвучивает Александра Назарова.


7. Труффальдино из фильма «Труффальдино из Бергамо» (1977)


Роль исполняет Константин Райкин, поёт Михаил Боярский.


8. Виктор Багров из фильмов «Брат» (1997) и «Брат 2» (2000)


Роль исполняет Виктор Сухоруков, озвучивает Алексей Полуян.


9. Копалыч из фильма «Холодное лето пятьдесят третьего…» (1987)


Роль исполняет Анатолий Папанов, озвучивает Игорь Ефимов. Персонаж Папанова был переозвучен из-за смерти великого актёра, который не успел записать свои реплики на студии.


10. Граф Джузеппе Калиостро из фильма «Формула любви» (1984)


Роль исполняет Нодар Мгалоблишвили, озвучивает Армен Джигарханян.


11. Георгий из фильма «Небо. Самолёт. Девушка» (2002)


Роль исполняет Дмитрий Орлов, озвучивает Константин Хабенский.


12. Тристан из фильма «Собака на сене» (1977)


Роль исполняет Армен Джигарханян, озвучивает Игорь Ефимов. Причём поёт персонаж голосом Джигарханяна.


13. Николай Васильевич из фильма «Приходите завтра» (1963)


Роль исполняет Анатолий Папанов, озвучивает Евгений Ташков (он же режиссёр фильма).


14. Панночка из фильма «Вий» (1967)


Роль исполняет Наталья Варлей, озвучивает Клара Румянова.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Переозвучивание   актеры   голос   кино   озвучка   роль   фильм   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
homerchik 2 часа назад
Наталья Варлей в роли Нины в Кавказской пленнице. Озвучила Надежда Румянцева
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван Иванов 42 секунды назад
Панин сейчас это рука-лицо
, а нет нога-лицо, то есть нога- жопа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
GRuslan Минуту назад
Все понимаю, но озвучивать Джигарханяна этого мне не понять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ПушЫстый ЙожЫг 7 минут назад
Кроме Попанова, нифига не понятно, зачем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Злобный Члегр 11 минут назад
Вся эта трижды никому не нужная информация есть в педивикии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Злобный Члегр 13 минут назад
Пипец информативный пост...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Aqueronte 37 минут назад
Автор, найди силы дать описание, почему. Тупо информация это неинтересно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Kozlodoev 38 минут назад
Вот же сволочь ты, аффтар. Мой мир не будет прежним.

И да, Остап Бендер в исполнении Арчила Гомиашвили говорил голосом Юрия Саранского.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Андрей А Час назад
Панин, который Алексей, в "Жмурках" голос проявил- озвучивал студента -медика
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Mr. Intereskin Час назад
В "жмурках" у Панина свой голос. В "холодное лето пятьдесят третьего" у Папанова тоже свой голос.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Mr. Intereskin Час назад
В брате у Сухорукова тоже вроде голос свой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
23 Android смартфона соревновались в скорости подзарядки аккумулятора (2 фото + видео) 23 Android смартфона соревновались в скорости подзарядки аккумулятора (2 фото + видео) Эти ремейки ещё не вышли, но зрители уже относятся к ним настороженно Эти ремейки ещё не вышли, но зрители уже относятся к ним настороженно Мальчик из фильма "Два Федора". Как сложилась его судьба Мальчик из фильма "Два Федора". Как сложилась его судьба "Слепая ярость": интересные факты о фильме "Слепая ярость": интересные факты о фильме 10 случаев, когда создатели фильмов тратили большие деньги на нелепейшие спецэффекты 10 случаев, когда создатели фильмов тратили большие деньги на нелепейшие спецэффекты 13 персонажей фильмов, которые изначально должны были быть другого пола 13 персонажей фильмов, которые изначально должны были быть другого пола
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

444098



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Во Владимире бригаду скорой увольняют за то, что они не отвезли пациента умирать домой
0
245
Во Владимире бригаду скорой увольняют за то, что они не отвезли пациента умирать домой
Деревня
7
132
Деревня
Набирающие популярность в сообществах
Простые секреты успешных блинов
1
18
Простые секреты успешных блинов
ФИФА закрывает путь Роналду и Левандовскому на поле
0
9
ФИФА закрывает путь Роналду и Левандовскому на поле
23 Android смартфона соревновались в скорости подзарядки аккумулятора (2 фото + видео)
23 Android смартфона соревновались в скорости подзарядки аккумулятора (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нам нужны скидки на ЖКХ
1
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#еда#животные#история#картинки#СССР#познавательно#дтп#спорт
#фото#Россия#кино#как приготовить#Рецепт#кулинария#автомобили#интересное#фильмы#фильм
#интересно#факты#ватермарк#подборка#вкусно#люди#приколы#аварии#Ynews#кот

На что жалуетесь?

Вернуться