14 актёров, которые разговаривают не своими голосами

Давайте посмотрим, кто из советских и российских актёров говорит и поёт не своим голосом в знаменитых картинах. Как минимум несколько пунктов из списка должны вас как следует удивить!
Переозвучивание одних актёров другими является известной особенностью советского кино, которое было унаследовано в том числе и российскими фильмами. Советские режиссёры часто прибегали к услугам трёх разных людей для создания одного персонажа: один снимался во всех сценах, другой озвучивал все его реплики, а третий пел.
Иногда такой трюк получалось провернуть незаметно, но особо внимательные зрители всё-таки догадывались, что что-то здесь не так. Уверяем, если вы пересмотрите фильмы из списка, уже зная, кто и кем переозвучен, вы не сможете воспринимать эти картины как раньше.
Зачем же так делают? Если причина не в акценте или дефектах речи актёра, то значит режиссёру показалось, что его голос или манера речи просто не подходят персонажу. То есть с визуальной точки зрения исполнитель роли идеален для фильма, но вот звучит он недостаточно убедительно. Особенно такое случается с молодыми, ещё не слишком опытными актёрами.
1. Сергей Александрович из фильма «Жмурки» (2005)
Роль исполняет Алексей Панин, озвучивает Юрий Гальцев.
2. Мастер из мини-сериала «Мастер и Маргарита» (2005)
Роль исполняет Александр Галибин, озвучивает Сергей Безруков.
3. Гуттиэре из фильма «Человек-амфибия» (1961) и Ассоль из фильма «Алые паруса» (1961)
Роли в обоих фильмах исполняет Анастасия Вертинская, и оба раза её озвучивает Нина Гуляева.
4. Алик Радуга из фильма «Выше радуги» (1986)
Роль исполняет Дмитрий Марьянов, озвучивает Дмитрий Харатьян, поёт Владимир Пресняков-младший.
5. Крис Кельвин в фильме «Солярис» (1972)
Роль исполняет Донатас Банионис, озвучил Владимир Заманский.
6. Гекльберри Финн из фильма «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1981)
Роль исполняет Владислав Галкин, озвучивает Александра Назарова.
7. Труффальдино из фильма «Труффальдино из Бергамо» (1977)
Роль исполняет Константин Райкин, поёт Михаил Боярский.
8. Виктор Багров из фильмов «Брат» (1997) и «Брат 2» (2000)
Роль исполняет Виктор Сухоруков, озвучивает Алексей Полуян.
9. Копалыч из фильма «Холодное лето пятьдесят третьего…» (1987)
Роль исполняет Анатолий Папанов, озвучивает Игорь Ефимов. Персонаж Папанова был переозвучен из-за смерти великого актёра, который не успел записать свои реплики на студии.
10. Граф Джузеппе Калиостро из фильма «Формула любви» (1984)
Роль исполняет Нодар Мгалоблишвили, озвучивает Армен Джигарханян.
11. Георгий из фильма «Небо. Самолёт. Девушка» (2002)
Роль исполняет Дмитрий Орлов, озвучивает Константин Хабенский.
12. Тристан из фильма «Собака на сене» (1977)
Роль исполняет Армен Джигарханян, озвучивает Игорь Ефимов. Причём поёт персонаж голосом Джигарханяна.
13. Николай Васильевич из фильма «Приходите завтра» (1963)
Роль исполняет Анатолий Папанов, озвучивает Евгений Ташков (он же режиссёр фильма).
14. Панночка из фильма «Вий» (1967)
Роль исполняет Наталья Варлей, озвучивает Клара Румянова.
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И да, Остап Бендер в исполнении Арчила Гомиашвили говорил голосом Юрия Саранского.