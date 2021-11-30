14 актёров, которые разговаривают не своими голосами

Переозвучивание одних актёров другими является известной особенностью советского кино, которое было унаследовано в том числе и российскими фильмами. Советские режиссёры часто прибегали к услугам трёх разных людей для создания одного персонажа: один снимался во всех сценах, другой озвучивал все его реплики, а третий пел.

Иногда такой трюк получалось провернуть незаметно, но особо внимательные зрители всё-таки догадывались, что что-то здесь не так. Уверяем, если вы пересмотрите фильмы из списка, уже зная, кто и кем переозвучен, вы не сможете воспринимать эти картины как раньше.

Зачем же так делают? Если причина не в акценте или дефектах речи актёра, то значит режиссёру показалось, что его голос или манера речи просто не подходят персонажу. То есть с визуальной точки зрения исполнитель роли идеален для фильма, но вот звучит он недостаточно убедительно. Особенно такое случается с молодыми, ещё не слишком опытными актёрами.

1. Сергей Александрович из фильма «Жмурки» (2005)