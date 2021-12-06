Колоритные инопланетяне в советском кино, которых невозможно забыть

СССР мог похвастаться не только достижениями в космосе, но и фильмами, снятыми на эту тематику.
Наверное, главным сценаристом того периода был Кир Булычев, ведь по его произведениям было снято более двадцати картин.
Стоит также вспомнить мастера советской фантастики, режиссера Ричарда Викторова. За карьеру он снял массу фильмов о космосе, а его дилогии «Москва-Кассиопея» и «Отроки во Вселенной» вызывали восхищение даже на Западе.
Например, сам Стивен Спилберг говорил следующее: «Как русским удалось настолько мастерски снять невесомость? Ведь компьютерной графики в начале 70-х просто не существовало».
В те годы отечественные фантастические фильмы не уступали голливудским, причем по всем параметрам, начиная от сценария и заканчивая гримом персонажей.
Сегодня хотелось бы вспомнить о колоритных «инопланетянах» советского кино, которые по качеству проработки могли соперничать с Западными образами и надолго врезались в память зрителей.
Евгений Герасимов
Евгений Герасимов, блестяще исполнивший роль робота Вертера в «Гостьи из будущего» довольно рано закончил с кино. За свою жизнь он был актером, режиссером, бизнесменом, а позднее даже политиком. Стоит отметить, что во всех вышеперечисленных профессиях он умудрился добиться успеха.
Игорь и Вадим Ледогоровы
На момент съемок Вадиму было 17 лет. Роль Агапита стала первой в его актерской карьере. К тому моменту его отец успел прославиться и закрепить за собой амплуа героя. К сожалению после развала СССР Ледогоровы не смогли продолжить карьеру.
Вадим вместе с семьей отправился в Новую Зеландию. Там открыл собственный театр и продолжил заниматься любимым делом. Со временем он перевез туда и родителей. Ледогоров-старший скучал по родной стране, так и не освоившись на новом месте. Игоря Вадимовича не стало в 2005-ом году в возрасте 72-х лет. Его сын Вадим по-прежнему живет в Новой Зеландии.
Елена Метелкина
Вадим Ледогоров успел сняться в еще одном фантастическом фильме - «Через тернии к звездам», который стал совместной работой Ричарда Викторова и Кира Булычева. Роль инопланетянки Нийи досталась непрофессиональной актрисе - манекенщице Елене Мателкиной.
Через несколько лет она сыграет инопланетянку Полину в картине «Гостья из будущего» все того же Кира Булычева. На этом можно сказать и завершилась ее карьера в кино.
Впоследствии Елена работала уборщицей, секретарем и менеджером в турфирме. Сегодня она нашла свое место в хоре московского храма.
Нелли Витепаш (Нинель Пянтковская)
Большинству Нелли известна как актриса дубляжа, однако найдутся и те, кто помнит ее на голубом экране. В 70-х она была киноактрисой студии Горького и снялась в таких картинах как: «Семнадцать мгновений весны», «Дети Ванюшина» и «Двенадцать стульев».
В фильме «Отроки во Вселенной» она примерила на себя образ инопланетянки, сыграв робота-вершителя. Актриса давно не снимается, а ее последняя работа в дубляже датируется 1997-ым годом.
Хочется отдельно сказать о великолепных комедийных фильмах, снятых на космическую тематику. В них играли настоящие мэтры советского кинематографа, которые, кажется, не нуждаются в отдельном представлении.
Их образы стали украшением картин, а фразы были разобраны на цитаты и ушли в народ.
Источник:
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Аффтар не в курсе, что такое дилогия. Это не две дилогии, оба фильма - дилогия.
И - да, робот Вертер не инопланетянин. А вот Крыс и Весельчак У - инопланетяне.
А проход "по потолку" в шестигранном переходе потребовал сделать этот переход врашающимся. В итоге шагающий с пола на стенку, а потом и по потолку актер просто шел, как обычно, а в это время переход вращался вместе с камерой. А актер, который в этот момент завязывал шнурки, был прицеплен к полу и тоже вращался с переходом. Был момент, когда волосы выдали трюк, они свисали при перевороте, поэтому на голове была сеточка.
Выписывал когда то журнал "625", там много интересных фактов о съёмках разных фильмов рассказывалось.
)))