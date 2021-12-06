Колоритные инопланетяне в советском кино, которых невозможно забыть

Например, сам Стивен Спилберг говорил следующее: «Как русским удалось настолько мастерски снять невесомость? Ведь компьютерной графики в начале 70-х просто не существовало».

В те годы отечественные фантастические фильмы не уступали голливудским, причем по всем параметрам, начиная от сценария и заканчивая гримом персонажей.

Сегодня хотелось бы вспомнить о колоритных «инопланетянах» советского кино, которые по качеству проработки могли соперничать с Западными образами и надолго врезались в память зрителей.

Евгений Герасимов