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Колоритные инопланетяне в советском кино, которых невозможно забыть

Колоритные инопланетяне в советском кино, которых невозможно забыть (13 фото)

Автор:
06 декабря 2021 09:30
Сообщество : Кино
Метки: актеры   инопланетяне   кино   роль   советское кино   фантачтика   фильм   фото   
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СССР мог похвастаться не только достижениями в космосе, но и фильмами, снятыми на эту тематику.

Наверное, главным сценаристом того периода был Кир Булычев, ведь по его произведениям было снято более двадцати картин.

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Стоит также вспомнить мастера советской фантастики, режиссера Ричарда Викторова. За карьеру он снял массу фильмов о космосе, а его дилогии «Москва-Кассиопея» и «Отроки во Вселенной» вызывали восхищение даже на Западе.

Например, сам Стивен Спилберг говорил следующее: «Как русским удалось настолько мастерски снять невесомость? Ведь компьютерной графики в начале 70-х просто не существовало».

В те годы отечественные фантастические фильмы не уступали голливудским, причем по всем параметрам, начиная от сценария и заканчивая гримом персонажей.

Сегодня хотелось бы вспомнить о колоритных «инопланетянах» советского кино, которые по качеству проработки могли соперничать с Западными образами и надолго врезались в память зрителей.


Евгений Герасимов

Евгений Герасимов, блестяще исполнивший роль робота Вертера в «Гостьи из будущего» довольно рано закончил с кино. За свою жизнь он был актером, режиссером, бизнесменом, а позднее даже политиком. Стоит отметить, что во всех вышеперечисленных профессиях он умудрился добиться успеха.


Игорь и Вадим Ледогоровы

На момент съемок Вадиму было 17 лет. Роль Агапита стала первой в его актерской карьере. К тому моменту его отец успел прославиться и закрепить за собой амплуа героя. К сожалению после развала СССР Ледогоровы не смогли продолжить карьеру.

Вадим вместе с семьей отправился в Новую Зеландию. Там открыл собственный театр и продолжил заниматься любимым делом. Со временем он перевез туда и родителей. Ледогоров-старший скучал по родной стране, так и не освоившись на новом месте. Игоря Вадимовича не стало в 2005-ом году в возрасте 72-х лет. Его сын Вадим по-прежнему живет в Новой Зеландии.


Елена Метелкина

Вадим Ледогоров успел сняться в еще одном фантастическом фильме - «Через тернии к звездам», который стал совместной работой Ричарда Викторова и Кира Булычева. Роль инопланетянки Нийи досталась непрофессиональной актрисе - манекенщице Елене Мателкиной.

Через несколько лет она сыграет инопланетянку Полину в картине «Гостья из будущего» все того же Кира Булычева. На этом можно сказать и завершилась ее карьера в кино.

Впоследствии Елена работала уборщицей, секретарем и менеджером в турфирме. Сегодня она нашла свое место в хоре московского храма.


Нелли Витепаш (Нинель Пянтковская)

Большинству Нелли известна как актриса дубляжа, однако найдутся и те, кто помнит ее на голубом экране. В 70-х она была киноактрисой студии Горького и снялась в таких картинах как: «Семнадцать мгновений весны», «Дети Ванюшина» и «Двенадцать стульев».

В фильме «Отроки во Вселенной» она примерила на себя образ инопланетянки, сыграв робота-вершителя. Актриса давно не снимается, а ее последняя работа в дубляже датируется 1997-ым годом.

Хочется отдельно сказать о великолепных комедийных фильмах, снятых на космическую тематику. В них играли настоящие мэтры советского кинематографа, которые, кажется, не нуждаются в отдельном представлении.

Их образы стали украшением картин, а фразы были разобраны на цитаты и ушли в народ.


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Метки: актеры   инопланетяне   кино   роль   советское кино   фантачтика   фильм   фото   
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16k
Corvus Corax 50 минут назад
"а его дилогии «Москва-Кассиопея» и «Отроки во Вселенной»"
Аффтар не в курсе, что такое дилогия. Это не две дилогии, оба фильма - дилогия.
И - да, робот Вертер не инопланетянин. А вот Крыс и Весельчак У - инопланетяне.

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235
kolobok263 19 минут назад
автор лошара малолетняя, хоть бы копипастил с мозгами. не смотрел, но пишет...стыдоба...
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6k
Trenzel2003 22 минуты назад
И все таки умели снимать. Умели играть. При просмотре любого, почти любого старого советского фильма, самое позднее через 20 минут ты с головой погружался в фильм и начинал чувствовать себя участником.
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6k
Игорь Мочалов 38 минут назад
Уй, в "отроках" такие трюки исполнялись... Невесомость снималась довольно просто с изобретательской точки зрения, хотя техникам повозиться, конечно, пришлось. Так, "парящих в невесомости" парней подвешивали на тросах сзади. А камера снимала их "снизу", таким образом, тела закрывали собой трос.
А проход "по потолку" в шестигранном переходе потребовал сделать этот переход врашающимся. В итоге шагающий с пола на стенку, а потом и по потолку актер просто шел, как обычно, а в это время переход вращался вместе с камерой. А актер, который в этот момент завязывал шнурки, был прицеплен к полу и тоже вращался с переходом. Был момент, когда волосы выдали трюк, они свисали при перевороте, поэтому на голове была сеточка.
Выписывал когда то журнал "625", там много интересных фактов о съёмках разных фильмов рассказывалось.
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4k
ron 42 минуты назад
Снимали буквально из говна и палок, а получали картины на все времена.. А сейчас к услугам режиссеров мощнейшие компьютеры, графика - а получается про говно и палки... ©

)))
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4k
onebibis 50 минут назад
«Кин-дза-дза!» до сих пор остаётся одним из самых любимых фильмов СССР. Читал сценарий и был поражён, как Данелия из такого невнятного не пойми чего создал такое кино!
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