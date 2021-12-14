"Трудная мишень": интересные факты и кадры со съёмок фильма

Фильм был снят китайским режиссёром Джоном Ву. Ранее, его уже пытались привлечь в американское кино о единоборствах, но до "Трудной мишени" ничего не выходило.
Да и взяться за "Трудную мишень" Джона Ву пришлось убеждать. Для этого, Ван Дамм лично прилетел к режиссёру в Гонконг.
Филь снимался на на студии Юниверсал и руководство переживало из-за того, что "Трудная мишень" будет первой англоязычной картиной Джона Ву. На всякий случай, китайскому режиссёру выделили помощника, в лице Сэма Рэйми.
Взявшись за работу, Джон Ву переписал почти весь экшн в сценарии, а Ван Дамм его в этом деле поддержал.
А вот с первоначальной версией монтажа исполнитель главной роли был категорически не согласен. Проблему Ван Дамм видел в том, что герой Лэнса Хенриксена в "Трудной мишени" мелькал на экране не меньше самого бельгийца. Это делало роль Ван Дамма не такой уж и главной и не смотря на то, что всех остальных монтаж устраивал, "Трудную мишень" было решено переделать.
Переделывать, правда, пришлось самому Ван Дамму. Уложился он за два дня. Оправдывал свой эгоцентризм актёр заботой о зрителях, которые придут на фильм с Ван Даммом, а не на фильм с Лэнсом Хенриксеном.
Разумеется, Джону Ву такое вмешательство не понравилось, но и не отметить трудолюбие Ван Дамма он не мог. В целом, хорошие отношения актёру и режиссёру сохранить удалось.
А ведь изначально, главная роль вообще могла достаться другому актёру. Предложение было сделано Курту Расселу и он его принял. Но вот график актёра был тогда очень плотным и ждать "окно" пришлось бы два года. Этого делать не стали и роль отошла к Ван Дамму.
Вам Дамм не зря негодовал из-за экранного времени Лэнса Хенриксена. Роль в "Трудной мишени" у актёра очень запоминающаяся. В работе с Лэнсом, Джон Ву применил своеобразный подход. Режиссёр указал актёру направление для развития персонажа и дал Лэнсу почти полную свободу действий. Направлением было - "использовать уязвимых".
Сцена с горящим пальто на герое Хенриксена является случайной. Пальто загорелось внезапно, в сценарии этого не было, но актёр сохранил самообладание и доиграл сцену. Получившиеся кадры Джона Ву устроили.
Монтаж от Ван Дамма - не единственное изменение, которое пришлось претерпеть фильму. Рейтинговая комиссия настаивала на том, что американским зрителям можно смотреть "Трудную мишень", только если им исполнилось 17 лет. Далеко не с первого раза комиссию удалось убедить понизить планку и в итоге, подросткам разрешили посмотреть фильм в присутствии родителей.
В итоге, при бюджете в 15 миллионов долларов, фильм "Трудная мишень" собрал в мировом кинопрокате 74 миллиона.
Источник:
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