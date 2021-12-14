"Трудная мишень": интересные факты и кадры со съёмок фильма

Взявшись за работу, Джон Ву переписал почти весь экшн в сценарии, а Ван Дамм его в этом деле поддержал.

А вот с первоначальной версией монтажа исполнитель главной роли был категорически не согласен. Проблему Ван Дамм видел в том, что герой Лэнса Хенриксена в "Трудной мишени" мелькал на экране не меньше самого бельгийца. Это делало роль Ван Дамма не такой уж и главной и не смотря на то, что всех остальных монтаж устраивал, "Трудную мишень" было решено переделать.