10 случаев, когда в озвучке иностранных фильмов участвовали российские звёзды

Мы привыкли, что самых разных знаменитостей постоянно приглашают для озвучивания мультфильмов — так делают и у нас, и за рубежом. Но вот знали ли вы, что некоторые наши звёзды пробовали себя в дубляже? То есть они озвучивали персонажей иностранных актёров и при этом брались даже за главные роли из видных голливудских проектов. Такое происходит довольно редко, но несколько подобных случаев мы вам подкинем.

Смотрели ли вы какие-то из этих фильмов? И если да, то замечали ли какие-то внезапные известные голоса в русской озвучке?

Тимур Батрутдинов озвучивал персонажа Джима Керри