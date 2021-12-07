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10 случаев, когда в озвучке иностранных фильмов участвовали российские звёзды

10 случаев, когда в озвучке иностранных фильмов участвовали российские звёзды (12 фото)

Автор:
07 декабря 2021 09:16
Сообщество : Кино
Метки: актеры   голос   кино   озвучка   роль   фильм   фото   
947
12

Стоит упомянуть, что здесь учитывали, в том числе и российских актёров, которые обычно не занимаются дубляжом.

Мы привыкли, что самых разных знаменитостей постоянно приглашают для озвучивания мультфильмов — так делают и у нас, и за рубежом. Но вот знали ли вы, что некоторые наши звёзды пробовали себя в дубляже? То есть они озвучивали персонажей иностранных актёров и при этом брались даже за главные роли из видных голливудских проектов. Такое происходит довольно редко, но несколько подобных случаев мы вам подкинем.


Смотрели ли вы какие-то из этих фильмов? И если да, то замечали ли какие-то внезапные известные голоса в русской озвучке?


Тимур Батрутдинов озвучивал персонажа Джима Керри

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В фильме «Я люблю тебя, Филипп Моррис» (2009).


Алексей Серебряков озвучивал персонажа Мела Гибсона

В фильме «Возмездие» (2010).


Сергей Светлаков озвучивал персонажа Уилла Феррелла

В фильме «Затерянный мир» (2009).


Дмитрий Харатьян озвучивал персонажей Леонардо Ди Каприо

В фильме «Человек в железной маске» (1998).

Ди Каприо действительно играл две роли в картине — близнецов Филиппа и Людовика XIV.


Леонид Ярмольник озвучивал персонажа Джона Траволты

В фильме «Из Парижа с любовью» (2010).


Сергей Безруков озвучивал персонажа Джеймса Макэвоя

В фильме «Особо опасен» (2008). Для Безрукова это действительно единственный крупный опыт работы с дубляжом иностранных фильмов.


Иван Ургант озвучивал персонажа Криса Прэтта

В фильме «Особо опасен» (2008).


Евгений Стычкин озвучивал персонажа Бена Барнса

В фильме «Дориан Грей» (2010).


Антон Макарский озвучивал персонажей Леонардо Ди Каприо

В фильмах «Банды Нью-Йорка» (2002) и «Поймай меня, если сможешь» (2002). Для Макарского эти два фильма остаются единственными в его карьере актёра дубляжа. Зато какие фильмы и какие роли!


Гарик Харламов озвучивал персонажа Мэтта Деймона

В фильме «Субурбикон» (2017). Кстати, сразу ли вы поняли, кто из них кто на этом коллаже? А то! Идеальное попадание.


Бонус: Михаил Шац и Татьяна Лазарева озвучивают Криса О’Дауда и Розамунд Пайк

В мини-сериале «Семейный брак» (2019).

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Метки: актеры   голос   кино   озвучка   роль   фильм   фото   
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59k
Андрей Час назад
Донатаса Баниониса всегда озвучивал Александр Демьяненко - это было обязательным условием литовского актёра.
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Позитив Полчаса назад
Кстати мне очень зашла озвучка Ферелла в Затерянном мире, реально забавно
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Мафусаил Час назад
Бурунов - лучше всех озвучивал Лео Ди Каприо) Имхо конечно)
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