10 случаев, когда в озвучке иностранных фильмов участвовали российские звёзды

Стоит упомянуть, что здесь учитывали, в том числе и российских актёров, которые обычно не занимаются дубляжом.
Мы привыкли, что самых разных знаменитостей постоянно приглашают для озвучивания мультфильмов — так делают и у нас, и за рубежом. Но вот знали ли вы, что некоторые наши звёзды пробовали себя в дубляже? То есть они озвучивали персонажей иностранных актёров и при этом брались даже за главные роли из видных голливудских проектов. Такое происходит довольно редко, но несколько подобных случаев мы вам подкинем.
Смотрели ли вы какие-то из этих фильмов? И если да, то замечали ли какие-то внезапные известные голоса в русской озвучке?
Тимур Батрутдинов озвучивал персонажа Джима Керри
В фильме «Я люблю тебя, Филипп Моррис» (2009).
Алексей Серебряков озвучивал персонажа Мела Гибсона
В фильме «Возмездие» (2010).
Сергей Светлаков озвучивал персонажа Уилла Феррелла
В фильме «Затерянный мир» (2009).
Дмитрий Харатьян озвучивал персонажей Леонардо Ди Каприо
В фильме «Человек в железной маске» (1998).
Ди Каприо действительно играл две роли в картине — близнецов Филиппа и Людовика XIV.
Леонид Ярмольник озвучивал персонажа Джона Траволты
В фильме «Из Парижа с любовью» (2010).
Сергей Безруков озвучивал персонажа Джеймса Макэвоя
В фильме «Особо опасен» (2008). Для Безрукова это действительно единственный крупный опыт работы с дубляжом иностранных фильмов.
Иван Ургант озвучивал персонажа Криса Прэтта
В фильме «Особо опасен» (2008).
Евгений Стычкин озвучивал персонажа Бена Барнса
В фильме «Дориан Грей» (2010).
Антон Макарский озвучивал персонажей Леонардо Ди Каприо
В фильмах «Банды Нью-Йорка» (2002) и «Поймай меня, если сможешь» (2002). Для Макарского эти два фильма остаются единственными в его карьере актёра дубляжа. Зато какие фильмы и какие роли!
Гарик Харламов озвучивал персонажа Мэтта Деймона
В фильме «Субурбикон» (2017). Кстати, сразу ли вы поняли, кто из них кто на этом коллаже? А то! Идеальное попадание.
Бонус: Михаил Шац и Татьяна Лазарева озвучивают Криса О’Дауда и Розамунд Пайк
В мини-сериале «Семейный брак» (2019).
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