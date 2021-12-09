10 сцен из кино, которые были сняты после большого количества дублей

Вот несколько сцен разной длины и сложности, для съёмок которых понадобилось действительно выдающееся количество дублей.
Фильм в отличие от театральной постановки снимается однажды и навсегда, поэтому хорошие режиссёры стараются добиться того, чтобы каждая сцена получилась идеальной. Репетициям в кино обычно отводится не так много времени, вместо этого актёрам часто приходится бесчисленное количество раз повторять одни и те же действия и произносить те же реплики, пока режиссёр не окажется доволен полученным материалом.
Возникает вопрос — насколько бесчисленными могут быть повторения? Давайте рассмотрим конкретные числа! Вспомним несколько сцен разной длины и сложности, для съёмок которых понадобилось действительно выдающееся количество дублей.
Вот в чём заключается актёрский труд!
Робокоп ловит ключи от машины в фильме «Робокоп» (1987)
Для съёмки этого момента понадобилось более 50 дублей и целый съёмочный день. Сложность заключалась в неудобности и громоздкости костюма Робокопа. В нём было очень тяжело двигаться и почти ничего не было видно — он явно был создан исключительно для того, чтобы быть визуально впечатляющим. Именно поэтому Питеру Уэллеру пришлось совершить маленький подвиг, чтобы всё-таки поймать эту самую связку ключей.
Душечка спрашивает, где бурбон, в фильме «В джазе только девушки» (1959)
Мерилин Монро с трудом давались съёмки в этом фильме, в частности она совершенно не могла запомнить текст. В одной из сцен она должна была просто зайти в комнату, спросить «Где бурбон?» и порыться в ящичках комода, но актриса постоянно путалась. В итоге в каждый ящичек положили шпаргалку с текстом, но сцену всё равно сняли с 59-го дубля.
Марк Цукерберг ругается со своей девушкой в фильме «Социальная сеть» (2010)
Чтобы снять 6-минутную сцену разговора в баре, которая стала первой в фильме, актёрам Руни Маре и Джесси Айзенбергу понадобилось 99 дублей и 2 дня. Только после этого режиссёр Дэвид Финчер был удовлетворён их исполнением.
Венди угрожает Джеку бейсбольной битой в фильме «Сияние» (1980)
Известный мучитель актёров и перфекционист Стэнли Кубрик заставил актрису Шелли Дюваль повторять эту ужасно нервную сцену аж 127 раз!
Хэлоран рассказывает Дэнни о «сиянии»
Сцену, где не происходит ничего, кроме обмена репликами, по словам актёра Скэтмэна Крозерса, переснимали 148 раз. Кубрик как всегда был беспощаден, даже невзирая на то, что одним из актёров в кадре был ребёнок.
Питер Паркер ловит обед на поднос в фильме «Человек-паук» (2002)
Никакой подрисовки на компьютере и невидимых ниток, Тоби Магуайр сделал всё сам всего-то со 156-й попытки.
Драка с веером в фильме «Молодой мастер» (1980)
Веерами махать не так уж и просто, поэтому сцена была снята после 329 дублей. Кстати, режиссёром и одним из сценаристов фильма является Джеки Чан. В начале карьеры актёр часто ещё и режиссировал свои фильмы.
Бродяга встречает девушку в фильме «Огни большого города» (1931)
Трёхминутная сцена встречи главного героя с незрячей цветочницей в исполнении Вирджинии Черрилл была снята после рекордного количества дублей — их было 342!
Чарли Чаплин играл приятных персонажей на экране, но при этом был довольно требовательным режиссёром. В том числе и по отношению к самому себе.
Драка в коридоре в фильме «Олдбой» (2003)
Знаменитая сцена была снята за 3 дня одним дублем практически без компьютерной графики. Сколько было дублей, прежде чем всё получилось, неизвестно, но за три дня их явно набралось огромное множество.
Футбольный матч с воланчиком вместо мяча в фильме «Лорд дракон» (1982)
Это составная сцена, длящаяся 10 минут, но её невозможно не упомянуть. Ведь её снимали 40 дней, и режиссёру Джеки Чану (да, снова он) понадобилось около 2900 дублей, чтобы всё выглядело как надо. Абсолютный рекорд своего времени!
Интересный факт: это первый фильм с Джеки Чаном, в конце которого была показана нарезка с неудачными и смешными моментами со съёмок.
Бонус: Квинт собирает гарпун в фильме «Челюсти» (1975)
Небольшую сцену, в которой актёр Роберт Шоу собирает гарпун, сняли аж с 50 дубля! Но здесь есть подвох. Режиссёр Стивен Спилберг откровенно тянул время, так как в это время специалисты чинили механическую акулу, а без неё дальше снимать было нечего. Чтобы члены съёмочной бригады не померли от скуки и безделья, Спилберг решил десятки раз пересобирать гарпун, добиваясь «желаемого» результата.
Вы только посмотрите на лицо актёра! Интересно, какой по счёту это был дубль?
Источник:
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- А я дебил.
- Мальчик, ты томат! Еще дубль.
- Мы спелые вишни, на солнышко вышли.
- А я томат.
- Мальчик, ты дебил! Томат после сливы идет