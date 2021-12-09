10 сцен из кино, которые были сняты после большого количества дублей

Фильм в отличие от театральной постановки снимается однажды и навсегда, поэтому хорошие режиссёры стараются добиться того, чтобы каждая сцена получилась идеальной. Репетициям в кино обычно отводится не так много времени, вместо этого актёрам часто приходится бесчисленное количество раз повторять одни и те же действия и произносить те же реплики, пока режиссёр не окажется доволен полученным материалом.

Возникает вопрос — насколько бесчисленными могут быть повторения? Давайте рассмотрим конкретные числа! Вспомним несколько сцен разной длины и сложности, для съёмок которых понадобилось действительно выдающееся количество дублей.

Вот в чём заключается актёрский труд!

Робокоп ловит ключи от машины в фильме «Робокоп» (1987)