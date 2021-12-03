Любимые фильмы с новой стороны: 17 фотографий со съёмок

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Предлагаю для вас несколько занимательнейших фотографий, сделанных на съёмках!
Фильмы попадают на наши экраны в виде истории длиной в несколько часов. Но за кадром у кинолент остаются месяцы проработки сценария, работы на съёмочных площадках и последующей обработки материала. Поэтому мимо зрителей проходят интересные моменты, которые случаются за кадром их любимых фильмов.
Билл Скарсгард в образе Пеннивайза на съёмках «Оно 2»
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Боевая сцена из «Чудо-женщины»
Натали Портман за кадром «Леона»
Режиссёр Дени Вильнёв и актриса Ребекка Фергюсон на съёмках «Дюны»
Как снималась одна из сцен в фильме «Ла-Ла Ленд»
Акула Брюс и Роберт Шоу в перерыве между съёмками «Челюстей»
Костюм Флоренс Пью для «Солнцестояния»
Кадр из фильма «Невидимка» до и после обработки
Перерыв в съёмках фильма «Монти Пайтон и Священный Грааль»
Пол Уокер на съёмках фильма «Белый плен» в 2006 году
Надувная толпа для фильма «Король говорит!»
На съёмках фильма «Охотники за привидениями»
Эндрю Гарфилд в костюме Человека-паука
Джейсон Айзекс в образе Люциуса Малфоя с фигуркой Добби
Дэниел Крейг за кадром последнего фильма бондианы
Лица Джека Скеллингтона для фильма «Кошмар перед Рождеством»
За кадром фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2»
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