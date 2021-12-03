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Любимые фильмы с новой стороны: 17 фотографий со съёмок

Любимые фильмы с новой стороны: 17 фотографий со съёмок (18 фото)

Автор:
03 декабря 2021 08:32
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кадр   кино   роль   съемка   фильм   фото   
1851
18

Предлагаю для вас несколько занимательнейших фотографий, сделанных на съёмках!

Фильмы попадают на наши экраны в виде истории длиной в несколько часов. Но за кадром у кинолент остаются месяцы проработки сценария, работы на съёмочных площадках и последующей обработки материала. Поэтому мимо зрителей проходят интересные моменты, которые случаются за кадром их любимых фильмов.


Билл Скарсгард в образе Пеннивайза на съёмках «Оно 2»

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Боевая сцена из «Чудо-женщины»


Натали Портман за кадром «Леона»


Режиссёр Дени Вильнёв и актриса Ребекка Фергюсон на съёмках «Дюны»


Как снималась одна из сцен в фильме «Ла-Ла Ленд»


Акула Брюс и Роберт Шоу в перерыве между съёмками «Челюстей»


Костюм Флоренс Пью для «Солнцестояния»


Кадр из фильма «Невидимка» до и после обработки


Перерыв в съёмках фильма «Монти Пайтон и Священный Грааль»


Пол Уокер на съёмках фильма «Белый плен» в 2006 году


Надувная толпа для фильма «Король говорит!»


На съёмках фильма «Охотники за привидениями»


Эндрю Гарфилд в костюме Человека-паука


Джейсон Айзекс в образе Люциуса Малфоя с фигуркой Добби


Дэниел Крейг за кадром последнего фильма бондианы


Лица Джека Скеллингтона для фильма «Кошмар перед Рождеством»


За кадром фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2»

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Метки: актеры   кадр   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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6  комментариев
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31k
Рекламщик 2 часа назад
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Пихайло 11 минут назад
Так невидимка был ненастоящий?!
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Ivan 20 минут назад
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Dutch 2 часа назад
А где там любимые фильмы? "Леон" и "Белый плен" - неплохие. Не более того.
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