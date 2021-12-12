10 знаменитых загадок из кино и теории, которые их раскрывают

Не каждый фильм даёт ответы на все повисшие в воздухе интриги. Иногда создатели картин умышленно умалчивают о некоторых нюансах, чтобы зрители сами строили теории или пытались вычислить истину с помощью оставленных в фильмах подсказках.
А между тем признак хорошей картины — споры о тех или иных моментах, которые длятся годами после её выхода.
О таких загадках мы и хотим вспомнить. Все они на слуху и, вероятно, очень сильно интересовали и вас при просмотре. На какие-то из них уже дан более-менее однозначный ответ в виде признания режиссёра или вскрывшихся деталей из сценария, а другие по сей день остаются тайной.
Итак, несколько важных вопросов, на которые нам не ответили в самих фильмах, и вероятные ответы на них.
Сколько повторяющихся дней пережил Фил Коннорс?
Фильм «День сурка» (1993).
В самом фильме показано 34 подъёма главного героя в одном и том же дне, если прибавить к этому числу все его устные упоминания о том, как он пытался расправиться сам с собой, то выходит 42 дня.
Сам же режиссёр фильма Гарольд Рамис признавался, что во время съёмок держал в голове отметку в 10 лет, а чуть позже уточнил, что времени должно быть больше — что-то между 30 и 40. В любом случае, как Фил умудрился не сойти с ума, неясно.
Но есть ещё кое-что. В первоначальном сценарии есть строчка о том, что на самом деле Фил зациклился аж на 10 тысяч лет! От этой идеи отказались, но звучит мощно.
Откуда у Джокера шрамы?
Фильм «Тёмный рыцарь» (2008).
Рассказывая о своих шрамах, Джокер выдаёт две разные истории: в одной его так порезал отец, в другой — это сделал он сам из-за своей жены. Верить им, конечно, не стоит, и в сети давно гуляет популярная теория, заодно раскрывающая предысторию персонажа, о которой в фильме также нет ни слова.
Теория гласит, что Джокер — ветеран войны в Ираке, который получил свои увечья во время одной из боевых операций, после чего возненавидел закон своей страны и слетел с катушек. Когда Джокер рассуждает о несправедливости мира и власти в палате Харви Дента, он упоминает гипотетический подрыв грузовика с солдатами, возможно, намекая на свою собственную историю.
Что было в нераскрытой коробке FedEx?
Фильм «Изгой» (2000).
Оказавшийся на необитаемом острове Чак Ноланд оставляет нераскрытой одну коробку с ангельскими крыльями. Что внутри, нам так и не показали.
Режиссёр фильма Роберт Земекис шутил, что в коробке находился радиотелефон — позже даже был снят такой юмористический скетч. Но реальный ответ на эту загадку существует. В одной из версий сценария было написано, что в коробке находятся две бутылки соуса Сальса верде и письмо женщины, в котором она просила своего мужа вернуться. Той самой женщины, с которой Чак встречается в конце фильма.
Что было в чемоданчике?
Фильм «Криминальное чтиво» (1994).
Самым распространённым вариантом до сих пор остаётся теория о том, что внутри находится «высосанная» душа Марселласа Уоллеса. Соавтор сценария фильма Роджер Эвери также говорил, что сначала он и Квентин Тарантино хотели поместить внутри бриллианты, но это было бы слишком банально. В итоге было решено не придумывать что-то определённое.
На съёмках фильма внутри чемоданчика находилась лишь желтоватая лампочка, образующая то самое загадочное свечение.
Где находится Доминик Кобб в финале — во сне или в реальности?
Фильм «Начало» (2010).
Режиссёр Кристофер Нолан говорил, что это неважно, а самое главное в том, что Доминик воссоединился со своими детьми. Но вполне однозначный ответ на вопрос дал актёр Майкл Кейн, который сам запутался и напрямую спросил у Нолана, что в фильме является реальностью. На это режиссёр ответил, что когда в кадре находится персонаж Кейна — это всегда реальность. А поскольку он присутствовал и в финальной сцене, значит это был хэппи-энд!
С другой стороны, дети Кобба, что в его снах, что в конце фильма, удивительным образом почти не изменились и носят схожую одежду. Эта деталь разбивается о факт, что для фильма были привлечены две пары детишек — помладше и постарше. То есть они всё же выросли, и таким образом главный герой находится в реальности.
Что касается волчка, то это обманка, так как на самом деле это тотем жены Кобба, а его настоящий тотем — обручальное кольцо, которое появляется на его пальце только во снах.
Кто оказался заражён в концовке?
Фильм «Нечто» (1982).
Заражён ли Чайлдс в последней сцене легендарного ужастика? В сети ходит теория о том, что в конце главный герой Макриди вычисляет правду с помощью бутылки виски, которую он предлагает Чайлдсу. Ведь на самом деле это не виски, а коктейль Молотова! Тот спокойно делает глоток, так как является инопланетным монстром, который не чувствует разницы, и Макриди всё становится ясно — потому-то он и смеётся, как бы обречённо принимая свою судьбу.
Ещё один жирный намёк на заражённость Чайлдса — не идущий из его рта пар на морозе. Впрочем, создатели фильма позже уверяли общественность, что просто забыли добавить его. Ну да, ну да, забыли они!
Погиб ли Ригган в конце?
Фильм «Бёрдмэн» (2014).
В финальной сцене главный герой Ригган выпрыгивает из окна своей больничной палаты, но когда его дочь Сэм бросается к окну, она с восторгом глядит куда-то в небо. Главная и довольно мрачная теория гласит, что Ригган погиб, выстрелив себе в голову тогда во время спектакля, а сцена в палате является его предсмертной галлюцинацией.
Также существует теория о том, что выход Риггана в окно — это символ его принятия собственной жизни. А его дочь, конечно, рада за него.
Как Джек Торранс оказался на фото 1921 года?
Фильм «Сияние» (1980).
Концовка объясняется двумя основными теориями: либо душа Джека была поглощена отелем (и некими злыми силами) после его смерти, а на этом фото как раз показаны все похищенные души, либо Джек на самом деле является реинкарнацией предыдущего представителя семьи Торрансов, который тоже был смотрителем в отеле. В любом случае — мистика!
Совершал ли Патрик Бэйтман все те убийства, что показали зрителям, или это происходило лишь у него в голове?
Фильм «Американский психопат» (2000).
В том, что главный герой сумасшедший, сомнений нет, но вполне вероятно, что до реальных поступков дело не дошло. Это подчёркивается свидетельством одного из коллег Бэйтмана о том, что Пол Аллен, которого герой якобы убил, на самом деле жив. Также журнал Бэйтмана со всякими жуткими надписями и рисунками может быть доказательством того, что мы видели лишь образы из его воображения.
В целом концовка фильма заставила зрителей подумать, что они столкнулись с приёмом «ненадёжный рассказчик», и верить тому, что было показано до этого, не стоит.
Однако режиссёр фильма Мэри Хэррон в интервью довольно прозрачно намекнула на то, что не хотела придавать фильму неоднозначность в этом вопросе. Она призналась, что жалеет о том, что не слишком удачно расставила акценты, а Патрик Бэйтман — действительно серийный убийца.
Почему птицы сошли с ума и начали нападать на людей?
Фильм «Птицы» (1963).
Лично Альфреда Хичкока, режиссёра знаменитого фильма, мало интересовали причины агрессивности птиц, ему хотелось лишь показать последствия. При создании фильма он вдохновлялся одноимённым рассказом Дафны Дюморье и реальным случаем, когда в 1961 году произошло несколько нападений птиц на жителей поселения Бодега-Бей в Калифорнии.
Существуют чисто символические теории о том, что в фильме показан вариант Страшного суда, то есть природа и другие силы наказывают людей за их пригрешения.
Но учёные выдвинули и более приземлённую гипотезу, объясняя как раз те события в Бодега-Бей. Всё дело в токсинах, которые могут выделять некоторые водоросли. Токсины дезориентируют птиц, и те начинают вести себя хаотично.
Кстати, в самом фильме есть и ещё одна загадка — что в итоге случилось с героями? Так как в финале они просто уезжают в неизвестность, окружённые следящими за ними птицами. Закончился ли на этом птичий апокалипсис или нет, мы так и не узнали.
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