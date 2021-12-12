10 знаменитых загадок из кино и теории, которые их раскрывают

А между тем признак хорошей картины — споры о тех или иных моментах, которые длятся годами после её выхода.

О таких загадках мы и хотим вспомнить. Все они на слуху и, вероятно, очень сильно интересовали и вас при просмотре. На какие-то из них уже дан более-менее однозначный ответ в виде признания режиссёра или вскрывшихся деталей из сценария, а другие по сей день остаются тайной.

Итак, несколько важных вопросов, на которые нам не ответили в самих фильмах, и вероятные ответы на них.

Сколько повторяющихся дней пережил Фил Коннорс?