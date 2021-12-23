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Госдума ввела уголовное наказание для лихачей на дорогах

Госдума ввела уголовное наказание для лихачей на дорогах (2 фото)

Автор:
23 декабря 2021 12:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   авто   госдума   дороги   закон   лихачи   уголовная ответственность   
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В III, окончательном, чтении был принят законопроект об уголовной ответственности за лихачество. Где-то заплакал автопранкер Бил.

Вчера, 22 декабря, Госдума приняла законопроект, который позволит наказывать дорожных лихачей. В уголовный кодекс РФ внесут новую статью «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами» и усиливает ответственность для лихачей на дорогах — тех, кто намеренно превышает скоростной режим или выезжает на полосу встречного движения», — поясняют в пресс-службе Госдумы.

Преступление и наказание

Уголовная ответственность предусматривается в следующих случаях нарушений ПДД:

"если у гражданина уже есть административный штраф и он лишен прав за превышение скорости на величину более 60 км/ч, но не более 80 км/ч либо на величину более 80 км/ч либо за выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев объезда препятствия, то за повторное такое нарушение ему уже будет грозить уголовное наказание."

Кроме этого, "повышенная ответственность предусмотрена и для тех, кто ранее уже был осужден по данной статье УК РФ, но вновь был привлечен к административной ответственности за аналогичные нарушения."


Как накажут нарушителей?

Для тех, кто и ранее был замечен в подобных грехах, может грозить "лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет" . Также предусмотрен штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей (варианты штрафа: в размере заработной платы или иного дохода за период 1-2 лет с лишение права занимать опредленные должности). Как вариант судьи могут избрать наказание в виде обязательных общественных работ на срок до 480 часов (при этом, осужденный будет опять-таки лишен возможности занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).


В Сети уверены, что лихачей нужно наказывать по всей строгости закона. Намеренно создаешь аварийную ситуацию - посиди без прав, подумай о своем поведении. Вы согласны, уважаемые фишкяне?


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Метки: Ynews   авто   госдума   дороги   закон   лихачи   уголовная ответственность   
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9k
кот базилий 49 минут назад
Ну если "предусмотрен" штраф , то и сажать не будут. Все как всегда, этим законом можно ж.опу вытереть.
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8k
Александр 9 минут назад
Автор, а текст закона выложить религия не позволила? В СМИ писали что данный закон не будет применятся к нарушениям, зафиксированным стационарными камерами. Т.е. только случаи, когда нарушитель был пойман инспектором ГИБДД. Вот и получается: есть у тебя корочка депутата/майора полиции/судьи либо 100-200к в кармане на взятку гаишнику - ты можешь ехать дальше. Нет - получите, распишитесь. Удобный закон они себе придумали. Давить людей могут только богатые, у бедных такого права нет.
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52k
alertol 20 минут назад
Неотвратимость нужна.

Даже богатому 1000р штрафа будет обидно платить, если не получится дать на лапу пусть даже 2000р, тут вопрос не в самих деньгах, а в психологии ("удачная сделка это когда обе стороны думают что нае№%;%ли друг друга")

Вот когда ГАИ-шников за взятки будут сажать (без всяких условно, за прошлые заслуги, итд) тогда и порядок будет на дорогах.

А штрафы просто сделать динамическими. Первый штраф в жизни по одному тарифу, второй по двойному тарифу, если второй при неоплаченном первом то по четверному, итд, если сумма неоплаченных больше чем "некий икс", вперёд лес валить, отрабатывать так сказать...
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252
Сигизмунд Лазаревич 37 минут назад
Не правильно.
1 штраф 300 тысяч
2 штраф 700 тысяч
3 штраф 1000 тысяч + конфискация автомобиля + лишение прав на 2 года.
3 штраф 5 лет тюрьмы
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5k
Максим 44 минуты назад
А теперь вспомним какова средняя зарплата? То есть закон предпочитает работать с богатыми, которые смогут оплатить штраф.
А почему бы не оставить действующие штрафы и возможность тюрьмы, но добавить изъятие транспортного средства как предмета с помощью которого совершенно правонарушение? Для владельцев, передающих своё ТС, это тоже будет уроком.
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1k
Леший 46 минут назад
всех сажать, а кому надо - штраф
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