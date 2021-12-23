Госдума ввела уголовное наказание для лихачей на дорогах

Вчера, 22 декабря, Госдума приняла законопроект, который позволит наказывать дорожных лихачей. В уголовный кодекс РФ внесут новую статью «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами» и усиливает ответственность для лихачей на дорогах — тех, кто намеренно превышает скоростной режим или выезжает на полосу встречного движения», — поясняют в пресс-службе Госдумы.

Преступление и наказание

Уголовная ответственность предусматривается в следующих случаях нарушений ПДД:

"если у гражданина уже есть административный штраф и он лишен прав за превышение скорости на величину более 60 км/ч, но не более 80 км/ч либо на величину более 80 км/ч либо за выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев объезда препятствия, то за повторное такое нарушение ему уже будет грозить уголовное наказание."

Кроме этого, "повышенная ответственность предусмотрена и для тех, кто ранее уже был осужден по данной статье УК РФ, но вновь был привлечен к административной ответственности за аналогичные нарушения."