Госдума ввела уголовное наказание для лихачей на дорогах

В III, окончательном, чтении был принят законопроект об уголовной ответственности за лихачество. Где-то заплакал автопранкер Бил.
Вчера, 22 декабря, Госдума приняла законопроект, который позволит наказывать дорожных лихачей. В уголовный кодекс РФ внесут новую статью «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами» и усиливает ответственность для лихачей на дорогах — тех, кто намеренно превышает скоростной режим или выезжает на полосу встречного движения», — поясняют в пресс-службе Госдумы.
Преступление и наказание
Уголовная ответственность предусматривается в следующих случаях нарушений ПДД:
"если у гражданина уже есть административный штраф и он лишен прав за превышение скорости на величину более 60 км/ч, но не более 80 км/ч либо на величину более 80 км/ч либо за выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев объезда препятствия, то за повторное такое нарушение ему уже будет грозить уголовное наказание."
Кроме этого, "повышенная ответственность предусмотрена и для тех, кто ранее уже был осужден по данной статье УК РФ, но вновь был привлечен к административной ответственности за аналогичные нарушения."
Как накажут нарушителей?
Для тех, кто и ранее был замечен в подобных грехах, может грозить "лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет" . Также предусмотрен штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей (варианты штрафа: в размере заработной платы или иного дохода за период 1-2 лет с лишение права занимать опредленные должности). Как вариант судьи могут избрать наказание в виде обязательных общественных работ на срок до 480 часов (при этом, осужденный будет опять-таки лишен возможности занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).
В Сети уверены, что лихачей нужно наказывать по всей строгости закона. Намеренно создаешь аварийную ситуацию - посиди без прав, подумай о своем поведении. Вы согласны, уважаемые фишкяне?
Источник:
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Даже богатому 1000р штрафа будет обидно платить, если не получится дать на лапу пусть даже 2000р, тут вопрос не в самих деньгах, а в психологии ("удачная сделка это когда обе стороны думают что нае№%;%ли друг друга")
Вот когда ГАИ-шников за взятки будут сажать (без всяких условно, за прошлые заслуги, итд) тогда и порядок будет на дорогах.
А штрафы просто сделать динамическими. Первый штраф в жизни по одному тарифу, второй по двойному тарифу, если второй при неоплаченном первом то по четверному, итд, если сумма неоплаченных больше чем "некий икс", вперёд лес валить, отрабатывать так сказать...
1 штраф 300 тысяч
2 штраф 700 тысяч
3 штраф 1000 тысяч + конфискация автомобиля + лишение прав на 2 года.
3 штраф 5 лет тюрьмы
А почему бы не оставить действующие штрафы и возможность тюрьмы, но добавить изъятие транспортного средства как предмета с помощью которого совершенно правонарушение? Для владельцев, передающих своё ТС, это тоже будет уроком.
1) это двойной штраф уже, которые нельзя регламентировать по сумме. Может сразу и квартиру изымать? И гараж\парковочное место?
2) машина может быть оформлена не на нарушителя
Я так понял, что данное наказание действует только в то время, когда уже лишен прав.
Получается, что если применить аналогию, это лишь изъятие предмета используемого для совершения правонарушения.
2. Передача автомобиля в данном случае акт добровольный и хозяин транспортного средства несет за это ответственность.
В свое время ВС при определении ответственного за ущерб при ДТП уже разъяснял, что передача транспортного средства не снимает вину с владельца.
Так что лишь казуистики. Вы же не юрист?