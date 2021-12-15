"Отбирать права, конфисковать машину": соцсети - о девушке, устроившей дрифт на Невском проспекте

Блогерша, которая утверждает, что сама заработала на "Мерседес", погоняла по центру города и, не стесняясь, выложила видео своих "покатушек" в Инстаграм.
Сколько еще нужно трагедий, чтобы власти обратили внимание на блогеров, которые ради контента готовы нарушать правила дорожного движения и рисковать не только своей, но и чужими жизнями? Примерно так рассуждают пользователи Сети, посмотревшие видео молодой петербурженки с 56 тысячами подписчиков в Instagram.
Издание "Фонтанка" утверждает, что "Мерседес" зарегистрирован на 21-летнюю жительницу Санкт-Петербурга Алену Мужеву. Девушка горда своим авто и рассказывает, что заработала на него сама. Каким именно образом, не уточняется. Вполне возможно, набирая охваты своими провокационными видео.
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Подписчики паблика "Дорожный инспектор" в ВК считают, что дрифтерша, конечно, рано или поздно сядет, но лучше рано, чем когда дело закончится трагедией для других. Впрочем, другие были с этим мнением не согласны. Дискуссия получилась жаркой.
После критики в соцсетях Алена Мужева закрыла свой аккаунт в Инстаграм. Впрочем, это ее видео к тому моменту успело набрать около 10 тысяч просмотров. А после и вовсе объяснила, что она не дрифтовала, а машину занесло, потому что плохо чищены дороги.
Но почему-то верится в эти слова Алены с трудом.
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