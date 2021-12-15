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"Отбирать права, конфисковать машину": соцсети - о девушке, устроившей дрифт на Невском проспекте

"Отбирать права, конфисковать машину": соцсети - о девушке, устроившей дрифт на Невском проспекте (4 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 18:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Невский проспект   СПб   авто   автоблогер   автопокатушки   видео   дрифт   
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Блогерша, которая утверждает, что сама заработала на "Мерседес", погоняла по центру города и, не стесняясь, выложила видео своих "покатушек" в Инстаграм.

Сколько еще нужно трагедий, чтобы власти обратили внимание на блогеров, которые ради контента готовы нарушать правила дорожного движения и рисковать не только своей, но и чужими жизнями? Примерно так рассуждают пользователи Сети, посмотревшие видео молодой петербурженки с 56 тысячами подписчиков в Instagram.


Издание "Фонтанка" утверждает, что "Мерседес" зарегистрирован на 21-летнюю жительницу Санкт-Петербурга Алену Мужеву. Девушка горда своим авто и рассказывает, что заработала на него сама. Каким именно образом, не уточняется. Вполне возможно, набирая охваты своими провокационными видео.


Подписчики паблика "Дорожный инспектор" в ВК считают, что дрифтерша, конечно, рано или поздно сядет, но лучше рано, чем когда дело закончится трагедией для других. Впрочем, другие были с этим мнением не согласны. Дискуссия получилась жаркой.


После критики в соцсетях Алена Мужева закрыла свой аккаунт в Инстаграм. Впрочем, это ее видео к тому моменту успело набрать около 10 тысяч просмотров. А после и вовсе объяснила, что она не дрифтовала, а машину занесло, потому что плохо чищены дороги.


Но почему-то верится в эти слова Алены с трудом.

Источник:

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Метки: Невский проспект   СПб   авто   автоблогер   автопокатушки   видео   дрифт   
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3k
Kozlodoev 2 часа назад
И под это всё уе...анская музыка в виде русского репа....
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12k
Алекс Полминуты назад
Пока не начнут отключать монетизацию за просмотр ничего не изменится.
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4k
Михаил 4 минуты назад
могла бы и на 63амг насосать... упс тоесть заработать
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1k
Виталий 18 минут назад
Наверно самое действенное наказание наказание для неё, будет удаление её аккаунта со всех соц сетей и.т.п.
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11k
Павел 21 минуту назад
Всему свое время
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11k
Павел 22 минуты назад
Да недавно один на кутузе тоже ролики выкладывал...сколько там трупов?
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7k
mH Полчаса назад
Это питерские понты, для них нормально.
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13k
Владислав Грецов Час назад
формально лишать ее не за что...максимум штраф
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14k
alexis Час назад
Углубленная психиатрическая экспертиза поможет исправить ситуацию на дорогах.
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100
tokik 2 часа назад
Задолбали эти летуны на диванах с прицелом....
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743
Mazter 2 часа назад
Конечно это все не от большого ума и не от большой мудрости. Но я тут не увидел прям преступления, скорость у нее визуально не сильно превышена. Ну да, пончики там покрутила, конечно это все элементы паразитирования, но не прям криминал.
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73
zapisduny 2 часа назад
Это не дрифт, это детские понты. Я так и на велике по льду могу.
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15k
uutb 2 часа назад
Ну и ничего ей не будет! Помулозят месяц-два, да и забудут. Вот, кто знает что сейчас с шМарой Багдасарян?
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1k
SavageTi 2 часа назад
Ну да, как в инстаграме понты кидать, так первые. А как ответить за свой поступок, так сразу "дорога скользкая, машину занесло". Ссаные инфантильные безответственные мартышки.
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1k
crownanniversury 2 часа назад
Я вижу лишь кичливое БЫДЛО.И все им подобные,из одного и того же СТАДА.
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5k
Бу 3 часа назад
ТП
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