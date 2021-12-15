"Отбирать права, конфисковать машину": соцсети - о девушке, устроившей дрифт на Невском проспекте

После критики в соцсетях Алена Мужева закрыла свой аккаунт в Инстаграм. Впрочем, это ее видео к тому моменту успело набрать около 10 тысяч просмотров. А после и вовсе объяснила, что она не дрифтовала, а машину занесло, потому что плохо чищены дороги.





Но почему-то верится в эти слова Алены с трудом.