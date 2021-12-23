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Оружейный концерн «Алмаз-Антей» показал первые изображения электромобиля собственного производства

Оружейный концерн «Алмаз-Антей» показал первые изображения электромобиля собственного производства (4 фото)

Автор:
23 декабря 2021 11:06
Сообщество : Автомир
Метки: E-NEVA   Ynews   Алмаз-Антей   авто   прототип   разработка   электромобиль   
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Оборонное предприятие продолжает работу над электрокроссовером E-NEVA. Говорят, он будет мощным и качественным. Как утверждают разработчики, машина сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунд.

Оборонный холдинг «Алмаз-Антей», разработавший зенитные комплексы С-300, С-400 и С-500, похвалился первыми изображениями нового электрокроссовера.


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Длина внедорожника с объемом багажника в 610 литров - 4,5 метров. За счет крутящего момента в 824 Н.м E-NEVA, как утверждают в концерне, сможет быстро разгоняться до 60 км/ч за крайне короткое время в 2,7 секунд, а с полным зарядом батареи авто проедет 463 километра.



Электромобиль будет оснащен мультимедийной системой, цифровой приборной панелью. На лобовом стекле в машине присутствует проекционный дисплей. Сенсорный экран диагональю 15 дюймов.Также предусмотрены системы помощи и интеграция со смартфоном.



Авто E-Neva планируют выпускать в рамках программы конверсии концерна «Алмаз-Антей». Однако когда эта новинку, разработанную совместно с Петербургским политехом, поставят в серийное производство, не известно. В СМИ появлялась информация о том, что машину создадут с разными вариантами двигательных установок, помимо чистой электрики, будут запущено в производство "гибриды" на природном газе или водороде.





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Метки: E-NEVA   Ynews   Алмаз-Антей   авто   прототип   разработка   электромобиль   
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17k
Эрик 53 минуты назад
Я тут тоже автомобиль изобрел, вот даже рисунок его есть

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228
pka2004 5 минут назад
Очередной автомобиль Флинстоунов?
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16k
Вася Александрович 10 минут назад
Изображения сегодня может показать любой школьник. Вы автомобиль в салоне покажите.
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491
Ямщик 15 минут назад
Цена, сестра, ценаааа?!!!
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1k
pipezzz 18 минут назад
Очень Ё-мобиль напоминает внешне. Реинкарнация?
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3k
sers 22 минуты назад
А кстати, вдруг из коконов
Родится что-нибудь
Такое, что из локонов
И что имеет грудь
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1k
Оксид Бетона 23 минуты назад
А, что, где? Мне 3 штуки! Куда записываться?
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669
Сергей Викторович Полчаса назад
Ну показать рисунок я тоже могу.
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252
Сигизмунд Лазаревич 42 минуты назад
Не страдайте фигнёй. Покупайте у китайцев. Ну или заказывайте производство у китайцев
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36k
Игорь 50 минут назад
Как Ё-мобиль с конвейера снимут, так сразу и поставят...

Если будет мощным и качественны, то и стоить будет как С-300.

Не для северного климата всё это электричество. Гибридный или водородный двигатель - ещё куда ни шло.
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10k
Иван Васильевич 55 минут назад
Илон Маск уже напрягся?


Хрен с ним с Маском! Посмотрите на китайцев! В рисовании картинок "аналоговнет" вундервафлей они, конечно, не специалисты, но машины делают диву даешься!

Одна из десятков марок китайских электромобилей, например:

540 лошадей. 2.5 тонны. 3 ряда сидений. Полный привод. Разгон 4сек/100. Автопилот, автопарковка, искусственный интеллект, массажи. Пожизненная гарантия.

Ссылка www.youtube.com
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17k
Эрик 57 минут назад
Деньги наверно выделили на мультфильм, так они и их украли и обошлись только картинками
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7k
sivanov1079 Час назад
Контора под санкциями, проблемы с кооперацией неизбежны
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29k
LEPA Час назад
"Похвалился первыми изображениями" Я то открывая пост думал,что машина уже в железе есть. Хрена вам! А изображения можно каждую неделю новые выкладывать.
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1k
Mikhail K Час назад
ВПК Алмаз-Антей? Под автомобилем подразумевается ракета?
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2k
Sergius SPb Час назад
По мне, для северной и сырьевой страны гораздо логичнее развивать нечто бензиновое и дизельное,но экономичное и экологичное. Или на газу. Или гибриды.
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1k
GoInDown Час назад
Когда Маск сочиняет никому ненужную х...ню, либерасня ссытся кипятком, и готова сосать ему не переставая, когда что то изобретают наши ребята реакция > (читайте комментарии) Ой муд...чье)))))
PS все электрокары - бестолковая игрушка.
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42k
Крайт Час назад
А либерастному унылому говну и нищему хохлоскоту-кастрюлям всё хорошее в России не нравится.
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140
Akabushkin Petr Час назад
Ё-мобиль, теперь Е-Нева...
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4k
Михаил Час назад
У меня один вопрос: зачем?
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161k
☭Cheкаво☭ Час назад
заныла либерасня-всё им не так.
идите за американцев порадуйтесь чему-нибудь.
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