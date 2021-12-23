Оружейный концерн «Алмаз-Антей» показал первые изображения электромобиля собственного производства

Авто E-Neva планируют выпускать в рамках программы конверсии концерна «Алмаз-Антей». Однако когда эта новинку, разработанную совместно с Петербургским политехом, поставят в серийное производство, не известно. В СМИ появлялась информация о том, что машину создадут с разными вариантами двигательных установок, помимо чистой электрики, будут запущено в производство "гибриды" на природном газе или водороде.



