Оружейный концерн «Алмаз-Антей» показал первые изображения электромобиля собственного производства

Оборонное предприятие продолжает работу над электрокроссовером E-NEVA. Говорят, он будет мощным и качественным. Как утверждают разработчики, машина сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунд.
Оборонный холдинг «Алмаз-Антей», разработавший зенитные комплексы С-300, С-400 и С-500, похвалился первыми изображениями нового электрокроссовера.
Длина внедорожника с объемом багажника в 610 литров - 4,5 метров. За счет крутящего момента в 824 Н.м E-NEVA, как утверждают в концерне, сможет быстро разгоняться до 60 км/ч за крайне короткое время в 2,7 секунд, а с полным зарядом батареи авто проедет 463 километра.
Электромобиль будет оснащен мультимедийной системой, цифровой приборной панелью. На лобовом стекле в машине присутствует проекционный дисплей. Сенсорный экран диагональю 15 дюймов.Также предусмотрены системы помощи и интеграция со смартфоном.
Авто E-Neva планируют выпускать в рамках программы конверсии концерна «Алмаз-Антей». Однако когда эта новинку, разработанную совместно с Петербургским политехом, поставят в серийное производство, не известно. В СМИ появлялась информация о том, что машину создадут с разными вариантами двигательных установок, помимо чистой электрики, будут запущено в производство "гибриды" на природном газе или водороде.
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Родится что-нибудь
Такое, что из локонов
И что имеет грудь
Если будет мощным и качественны, то и стоить будет как С-300.
Не для северного климата всё это электричество. Гибридный или водородный двигатель - ещё куда ни шло.
Хрен с ним с Маском! Посмотрите на китайцев! В рисовании картинок "аналоговнет" вундервафлей они, конечно, не специалисты, но машины делают диву даешься!
Одна из десятков марок китайских электромобилей, например:
540 лошадей. 2.5 тонны. 3 ряда сидений. Полный привод. Разгон 4сек/100. Автопилот, автопарковка, искусственный интеллект, массажи. Пожизненная гарантия.
PS все электрокары - бестолковая игрушка.
В Норвегии не самая теплая страна кстати уже 90 процентов авто, электрические, так что вероятно не совсем бестолковые...
Всё что "изобретают" ваши ребята, от Ётафонов, до Ёмобилей, это жалкий плагиат на китайских комплектующих
ЗЫ очень удивишься, когда посмотришь из каких комплектующих собирают барахло маска)))
идите за американцев порадуйтесь чему-нибудь.