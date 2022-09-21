Госдума ввела в уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время"

Помимо этого, Госдума одобрила ужесточение наказаний за военные преступления. Согласно документу, в УК РФ предложено ввести новые статьи: "Добровольная сдача в плен" (статья 352.1), "Мародерство" (статья 356.1), по которым могут наказывать до 10 и до 15 лет колонии соответственно.

Наказание за "самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения" (статья 337 УК, не путать со ст. 338 «Дезертирство») предполагает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. При этом, самоволка на срок от 2 до 10 суток грозит 5 годами лишения свободы. Оставление части на срок до месяца будет наказываться 7 годами лишения свободы, более месяца - до 10 лет колонии.

Неисполнение приказа

Помимо этого, в законопроекте оговариваются наказания для тех, кто отказался выполнять приказ начальника, отданного "в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта <...> а равно отказ от участия в военных или боевых действиях" - эа это предполагается наказание на срок до 3 лет (ч. 2.1 статьи 332 УК).

Дополняется третьим пунктом статья 333 УК «Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы». За сопротивление начальнику в условиях мобилизации, военного положения или военного времени предлагается наказывать сроком до 15 лет лишения свободы.

Уклонистам и запасникам

Внесенные поправки предусматривают также ужесточение наказания для призванных на военные сборы "запасников": за неявку или дезертирство они будут нести наказание наравне с контрактниками и призывниками.

Предложено ужесточить Статью 339 УК «Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни». Наказание за нее – срок от пяти до 15 лет.

Поправки также предполагают ужесточение и ряд наказаний за другие статьи:

Ст. 340 «Нарушение правил несения боевого дежурства» – от пяти до 10 лет лишения свободы. Если обнаружится случай «небрежного или недобросовестного отношения к дежурству», предполагается наказание на срок до пяти лет.

Ст. 347 УК РФ "Уничтожение или повреждение военного имущества" - штраф (от 200 тысяч рублей) или арест на срок до шести месяцев, либо перевод в дисбат на срок до 2-х лет, либо лишение свободы на срок до 2-х лет - в зависимости от тяжести преступления.

Ст. 348 УК РФ "Утрата военного имущества в условиях мобилизации или военного времени" - лишение свободы на срок до семи лет.

Гособоронзаказ и госконтракты

Госдума предложила ввести статьи о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушение условий государственного контракта (статьи 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК). Нарушителям условий государственного контракта по госзаказу может грозить срок до 10 лет тюрьмы.