Госдума ввела в уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время"

Вчера, 20 сентября, Госдумой были сразу во втором и третьем окончательном чтении приняты ряд поправок в Уголовный кодекс РФ. Появились некоторые понятия и ужесточились наказания за военные преступления.
Новые поправки вводят понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время". Если раньше в Уголовном кодексе был пункт "в условиях вооруженного конфликта или военных действий", то теперь его дополнили словами "в условиях мобилизации, военного положения и военного времени".
"В пункте «л» части первой статьи 63 слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменить словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий", - говорится в документе.
Помимо этого, Госдума одобрила ужесточение наказаний за военные преступления. Согласно документу, в УК РФ предложено ввести новые статьи: "Добровольная сдача в плен" (статья 352.1), "Мародерство" (статья 356.1), по которым могут наказывать до 10 и до 15 лет колонии соответственно.
Наказание за "самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения" (статья 337 УК, не путать со ст. 338 «Дезертирство») предполагает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. При этом, самоволка на срок от 2 до 10 суток грозит 5 годами лишения свободы. Оставление части на срок до месяца будет наказываться 7 годами лишения свободы, более месяца - до 10 лет колонии.
Неисполнение приказа
Помимо этого, в законопроекте оговариваются наказания для тех, кто отказался выполнять приказ начальника, отданного "в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта <...> а равно отказ от участия в военных или боевых действиях" - эа это предполагается наказание на срок до 3 лет (ч. 2.1 статьи 332 УК).
Дополняется третьим пунктом статья 333 УК «Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы». За сопротивление начальнику в условиях мобилизации, военного положения или военного времени предлагается наказывать сроком до 15 лет лишения свободы.
Уклонистам и запасникам
Внесенные поправки предусматривают также ужесточение наказания для призванных на военные сборы "запасников": за неявку или дезертирство они будут нести наказание наравне с контрактниками и призывниками.
Предложено ужесточить Статью 339 УК «Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни». Наказание за нее – срок от пяти до 15 лет.
Поправки также предполагают ужесточение и ряд наказаний за другие статьи:
- Ст. 340 «Нарушение правил несения боевого дежурства» – от пяти до 10 лет лишения свободы. Если обнаружится случай «небрежного или недобросовестного отношения к дежурству», предполагается наказание на срок до пяти лет.
- Ст. 347 УК РФ "Уничтожение или повреждение военного имущества" - штраф (от 200 тысяч рублей) или арест на срок до шести месяцев, либо перевод в дисбат на срок до 2-х лет, либо лишение свободы на срок до 2-х лет - в зависимости от тяжести преступления.
- Ст. 348 УК РФ "Утрата военного имущества в условиях мобилизации или военного времени" - лишение свободы на срок до семи лет.
Гособоронзаказ и госконтракты
Госдума предложила ввести статьи о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушение условий государственного контракта (статьи 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК). Нарушителям условий государственного контракта по госзаказу может грозить срок до 10 лет тюрьмы.
А теперь самый главный вопрос: будет ли всеобщая мобилизация в РФ и чего ожидать.
Юрист Александр Латынин рассказывает, как и при каких обстоятельствах объявятся мобилизация.
"В соответствие с нашим законодательством мобилизация объявляется только Указом президента Российской Федерации и никем другим. Она бывает как частичная, так и общая. Что такое частичная мобилизация? Каждый военкомат имеет свой мобилизационный резерв. В период специальной военной операции к бывшим военнослужащим приходили красные бумажки, в которых было написано мобилизационный резерв. Они думали: «Ну, все, мобилизация началась». Нет, такие бумажки приходили всегда. Согласно ним, гражданин просто уведомлялся, что он зачислен в мобилизационный резерв.Каждый военный комиссариат, в зависимости от региона и количества жителей, создавал мобилизационный резерв на случай объявления военного положения, войны или военного времени. В этот мобилизационный резерв входили как военнослужащие по призыву, которые уже отслужили в установленный законом срок, так и военнослужащие по контракту и офицеры. Они подлежат призыву в случае частичной мобилизации. А в случае же объявления всеобщей мобилизации призыву подлежат все.
Гражданин, который подлежит мобилизации, должен пройти медицинское освидетельствование, которое мы называем военно-врачебной комиссией, на предмет годности к военной службе. Для каждой категории граждан у нас существует отдельный свой критерий по мобилизации. Вообще, мобилизации подлежат граждане до 50 лет, а для военнослужащих по призыву, для контрактников, сержантов, офицеров — свой определенный возраст."
Но в любом случае, мобилизация объявляется Указом президента, а его пока не было.
Источник:
АНТИФИШКИ
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удивительно другое. где та "успешно" реформируемая контрактная армия, о которой нам так долго говорили из ящика? почему теперь нужна мобилизация? не уж то добровольцы закончились? дела...
"Как не привлекая внимание санитаров начать Третью мировую"
Наказание для гражданских такое-же как и для контрактников, но при этом контрактникам платят, а гражданские "на подножном корму". Вот бред какой-то, честно. Если человек уехал куда-то на Ямал на подработку, или продукты куда-то "на севера" на грузовике попёр, а ему вызов в военкомат приходит чтобы явился завтра к определённому времени, то его сразу можно считать нарушителем закона? Ведь он возможно без связи там, и добраться ну никак не сможет вовремя.
На время сборов за человеком сохраняется рабочее место и начисляется ЗП.