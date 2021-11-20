Блогер за рулем BMW устроил страшную аварию на Кутузовском проспекте в Москве

К счастью, отправившийся к праотцам лихач, не забрал с собой невинных участников движения.
Днем в центре Москвы автоблогер Саид Губденский за рулём BMW M4 Competition устроил массовую аварию, которая стала для него и его товарища последней. Как рассказали в ДПС, любитель полихачить решил поиграть в "шашки", но не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "Мерседесом" и "Вольво".
Момент аварии попал на камеры наружного видеонаблюдения:
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Впрочем, некоторые эксперты утверждают, что во всем виновата летняя резина, а не опасные манёвры и превышение скорости, о которых заявили в ГИБДД.
В ролике видно, что машину занесло буквально на ровном месте:
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В салоне BMW находилось четыре человека. Сидевший за рулём блогер погиб мгновенно, а находившийся справа от него пассажир вылетел из автомобиля через лобовое стекло. С тяжелейшими травмами его доставили в больницу, но спасти мужчину медики не смогли. Остальных зажало на заднем сидении. О тяжести полученных ими ранений пока не сообщается.
На Instagram-аккаунт Саида Губденского подписано более полумиллиона человек. В своих постах блогер рассказывает про автомобили и частенько выкладывает ролики с "тест-драйвами", на которых грубо нарушает ПДД.
К слову, BMW M4 блогер купил буквально неделю назад.
Одно из последних видео в "Инстаграме" Саида
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Погибшим пассажиром оказался президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов
Известный блогер Илья Варламов написал об этом в своем инстаграме:
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Чаще бы таких новостей.
"К счастью, отправившийся к праотцам лихач, не забрал с собой невинных участников ."
И сразу:
"Погибшим пассажиром оказался президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов"
И ещё:
" ... пассажир вылетел из автомобиля через лобовое стекло."
А на фото- стекло целое.
Новая бы басня была , МАРТЫШКА и ПЕДАЛЬ.
Но что то передумал
Если уж такая вся нашпигованная и явно ооочень дорогая машина вот так просто ДВА жмурика, со всеми там подушками безопасности....
НУ ЕГО НА ХЕР.....
Куплю лучше Ниву
А то, что одним автопридурком стало меньше... Ну, на всё воля всевышнего.
Хорошо, что этот дурак хотя бы наглядным пособием послужил в руках высших сил, что так поступать нельзя.