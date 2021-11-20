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Блогер за рулем BMW устроил страшную аварию на Кутузовском проспекте в Москве

Блогер за рулем BMW устроил страшную аварию на Кутузовском проспекте в Москве (7 фото + 3 видео)

Автор:
20 ноября 2021 17:06
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Москва   авария   блогер   видео   кутузовский проспект   
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К счастью, отправившийся к праотцам лихач, не забрал с собой невинных участников движения.

Днем в центре Москвы автоблогер Саид Губденский за рулём BMW M4 Competition устроил массовую аварию, которая стала для него и его товарища последней. Как рассказали в ДПС, любитель полихачить решил поиграть в "шашки", но не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "Мерседесом" и "Вольво".

Впрочем, некоторые эксперты утверждают, что во всем виновата летняя резина, а не опасные манёвры и превышение скорости, о которых заявили в ГИБДД.

В салоне BMW находилось четыре человека. Сидевший за рулём блогер погиб мгновенно, а находившийся справа от него пассажир вылетел из автомобиля через лобовое стекло. С тяжелейшими травмами его доставили в больницу, но спасти мужчину медики не смогли. Остальных зажало на заднем сидении. О тяжести полученных ими ранений пока не сообщается.

На Instagram-аккаунт Саида Губденского подписано более полумиллиона человек. В своих постах блогер рассказывает про автомобили и частенько выкладывает ролики с "тест-драйвами", на которых грубо нарушает ПДД.

К слову, BMW M4 блогер купил буквально неделю назад.

Известный блогер Илья Варламов написал об этом в своем инстаграме:

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Метки: BMW   Москва   авария   блогер   видео   кутузовский проспект   
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354
Александр 5 часов назад
Очень хорошая новость, одной обезьяны В Москве меньше.
Чаще бы таких новостей.
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25k
Вован 5 минут назад
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8k
Павел 8 минут назад
Поддерживаю Ильюху. Только за такое вождение надо пожизненно лишать прав, а если в машине при таких нарушения кто то был в машине, то и их привлекать к уголовной ответственности. И да, скоро на экранах ТВ, очередная программа о гибели " великого человека" и как теперь без него жить?
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2k
Иван Алексеев 8 минут назад
Опять "блогер". Ещё раз повторяю для данных существ есть только одно слово-д.о.л.б.о.ё.б. И никак иначе.
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238
Misanthrop75 9 минут назад
"Его смерти можно было избежать, если бы ГИБДД...." А зачем?! Пусть дохнут мрази! Вот нормальные, ни в чём, как говорится, неповинные человеки могут погибнуть или пострадать, а этих-то жалеть зачем?!
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1k
Sam22 12 минут назад
Пост-шедевр!
"К счастью, отправившийся к праотцам лихач, не забрал с собой невинных участников ."
И сразу:
"Погибшим пассажиром оказался президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов"
И ещё:
" ... пассажир вылетел из автомобиля через лобовое стекло."
А на фото- стекло целое.
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354
Александр 14 минут назад
Эх!!! Жаль что баснописец Крылов не дожил.
Новая бы басня была , МАРТЫШКА и ПЕДАЛЬ.
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688
Paul Wood 15 минут назад
Кто ищет, тот всегда найдет.
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121
Twik 16 минут назад
Хорошо, что люди не погибли.
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3
Zodiac Mindwarp 23 минуты назад
Варламов прав.
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96
Su Ar Zodiac Mindwarp 10 минут назад
Варламов хорошо написал
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4k
Михаил Полчаса назад
не первый дебил кто в погоне за лайками так заканчивает, собсно я не против чтоб они так заканчивали, лишь бы с собой не забирали невинных, в этот раз вроде как невинные не пострадали.
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9k
Vacony Полчаса назад
жаль люди пострадали другие... мог же просто в столб... это неверно, когда у кривляки блогера (что за профессия такая ? что за бред...) есть такая машина, а у тех кто вкалывает - врачи, шахтеры, обычные работники и близко такой роскоши не бывает
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1
Джордан Белфорт Полчаса назад
Слава Богу!! Хоть люди не пострадали. Черножопых обезьян не жалко. Двумя мудаками меньше
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7k
Злобный Полчаса назад
Хотел покупать Бэху...

Но что то передумал

Если уж такая вся нашпигованная и явно ооочень дорогая машина вот так просто ДВА жмурика, со всеми там подушками безопасности....
НУ ЕГО НА ХЕР.....
Куплю лучше Ниву
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329
Папай Злобный 3 минуты назад
Водителя безнационального избегай
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524
mutab0r Полчаса назад
"...Сидевший за рулём блогер погиб мгновенно,..." - отлично!!!!
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14k
vikklu Полчаса назад
Вылетел через лобовое, эт непристёгнут был, значит. Походу и водила такой же, иначе выжили б. А так, освободили планету от себя.
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1k
VVP Полчаса назад
Всем, кто как-то отдельно выделяет национальность этого придурка – минус! (Напомню, у идиотов, сволочей, бандитов и прочих отбросов НЕТ национальностей.)
А то, что одним автопридурком стало меньше... Ну, на всё воля всевышнего.
Хорошо, что этот дурак хотя бы наглядным пособием послужил в руках высших сил, что так поступать нельзя.
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450
parhi Полчаса назад
Хоть одна позитивная новость. Даже нет, две. Всем им туда дорога тваринам беспредельщикам
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71
Max 38 минут назад
Отличная новость ))))
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689
Сергей Своенравов 38 минут назад
Странно, это же БМВ
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26k
Мойша 39 минут назад
Помер максим, и хрен с ним.
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