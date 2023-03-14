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Выпускник РГГУ, чью итоговую работу написала нейросеть, получил диплом и приглашение в Госдуму

Выпускник РГГУ, чью итоговую работу написала нейросеть, получил диплом и приглашение в Госдуму

Автор:
14 марта 2023 18:48
Сообщество : Жить в России
Метки: ChatGPT   Ynews   Александр Жадан   Госдума   РГГУ   диплом   нейросеть   образование   
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Резонансная история о выпускнике столичного вуза с дипломом, написанным ChatGPT, получила продолжение. Александра Жадана не только не отчислили из вуза - бывший студент стал знаменитостью, а еще получил возможность попасть в Госдуму. По крайней мере, пригласительное письмо на участие в мероприятии у него уже есть.

В феврале 2023 года соцсети захлестнула волна обсуждений: какова ценность образования студента, доверившего написание диплома чат-боту. Прецедент создал Александр Жадан, студент РГГУ, который сляпал дипломную работу буквально "на коленке".


Выпускник столичного вуза подробно описал процесс создания итоговой работы нейросетью ChatGPT и поделился своим опытом в соцсетях.


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Реакция на эти откровения была неоднозначной. Сверстники либо ликовали, либо тихо сгорали от зависти, а вот старшее поколение было разгневано: грош цена такому образованию, если студент манкирует своими прямыми обязанностями и при этом ничуть не стесняется.


Некоторые даже обращались с просьбой об отчислении Жадана, однако вопреки ожиданиям многих фиктивную работу аннулировать не стали.


Сам Жадан рассказал о своём опыте.



Более того, совсем недавно выпускник РГГУ получил диплом и стал специалистом.


Помимо прочего, его, как сообщают СМИ, пригласили принять участие в Круглом столе в Госдуме.


Там выпускник РГГУ будет обсуждать с депутатами ChatGPT и использование искусственного интеллекта в образовательном процессе в целом.

Источник:

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Метки: ChatGPT   Ynews   Александр Жадан   Госдума   РГГУ   диплом   нейросеть   образование   
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15  комментариев
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20k
Davy Jones 2 часа назад
Некоторые идиоты так старательно раскручивать нейросеть, что перестали понимать очевидное, как только нейросеть о учится до требуемого уровня, то эти идиоты первые останутся без работы.
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4k
Феликс Дзержинский 15 минут назад
Да будет тьма, сказал электрик и перерезал провода. Иметь энциклопедию в телефоне или на компьютере, не значит иметь энциклопедию в собственной голове.
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2k
ChePaev 21 минуту назад
Лень-матушка не только двигает прогресс, но еще устраивает на хорошую работу!!
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448
Вася Васильев Полчаса назад
Парень как минимум не глуп. Дипломную работу сможет написать точно. Тем более в такой шараге РГГУ. Сейчас если тупить не будет сможет сделать не плохую карьеру на гос службе.
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32k
Юр21 47 минут назад
Не дай бог такого спеца на фирму...
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2
Серджио Дементини 48 минут назад
Ну так то сама нейросеть по себе ничего не напишет, с ней нужно проделать громадную работу, по сути запихать в неё всё то чему этот гражданин должен был обучиться, чтоб написать итоговую работу, а это думаю совсем непросто...
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71k
Пётровыч Час назад
Оказывается бот ничего не писал а просто выдавал запросы на инфу, типа как гугл, только без ссылок. Просто экономия времени на поиск информации.
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28k
Ego sum qui sum Час назад
хитровыеб..ый?- да конечно в думу куда ж еще
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11k
kaboza Час назад
здается мне звездит задрот...особенно фраза "из запроса я генерирую текст"
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2k
Yus 2 часа назад
(Е)блан подделавший диплом, публикует какие то приглашения, верю, сразу верю.
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89k
Херанука Паибалу 2 часа назад
Кому нужен "на производстве" такой СПЕЦИАЛИЗД ?????
Работодатели, отзовитесь ???????????
Я недавно держал в руках РУКОПИСНЫЙ рапорт сержанта, на имя МОЁРА ПОЛИЦИИ "такого-то"
.
Здесь, пардон, человек с ВЫСШИМ образованием СМУХЛЕВАЛ, и БЫЛ ВОЗНАГРАЖДЕН
.
Давайте тогда казнокрадам премии выдавать, штоля
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