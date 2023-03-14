Выпускник РГГУ, чью итоговую работу написала нейросеть, получил диплом и приглашение в Госдуму

Резонансная история о выпускнике столичного вуза с дипломом, написанным ChatGPT, получила продолжение. Александра Жадана не только не отчислили из вуза - бывший студент стал знаменитостью, а еще получил возможность попасть в Госдуму. По крайней мере, пригласительное письмо на участие в мероприятии у него уже есть.
В феврале 2023 года соцсети захлестнула волна обсуждений: какова ценность образования студента, доверившего написание диплома чат-боту. Прецедент создал Александр Жадан, студент РГГУ, который сляпал дипломную работу буквально "на коленке".
Выпускник столичного вуза подробно описал процесс создания итоговой работы нейросетью ChatGPT и поделился своим опытом в соцсетях.
Реакция на эти откровения была неоднозначной. Сверстники либо ликовали, либо тихо сгорали от зависти, а вот старшее поколение было разгневано: грош цена такому образованию, если студент манкирует своими прямыми обязанностями и при этом ничуть не стесняется.
Некоторые даже обращались с просьбой об отчислении Жадана, однако вопреки ожиданиям многих фиктивную работу аннулировать не стали.
Сам Жадан рассказал о своём опыте.
Более того, совсем недавно выпускник РГГУ получил диплом и стал специалистом.
Там выпускник РГГУ будет обсуждать с депутатами ChatGPT и использование искусственного интеллекта в образовательном процессе в целом.
Источник:
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Работодатели, отзовитесь ???????????
Я недавно держал в руках РУКОПИСНЫЙ рапорт сержанта, на имя МОЁРА ПОЛИЦИИ "такого-то"
.
Здесь, пардон, человек с ВЫСШИМ образованием СМУХЛЕВАЛ, и БЫЛ ВОЗНАГРАЖДЕН
.
Давайте тогда казнокрадам премии выдавать, штоля