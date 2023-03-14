Выпускник РГГУ, чью итоговую работу написала нейросеть, получил диплом и приглашение в Госдуму

Резонансная история о выпускнике столичного вуза с дипломом, написанным ChatGPT, получила продолжение. Александра Жадана не только не отчислили из вуза - бывший студент стал знаменитостью, а еще получил возможность попасть в Госдуму. По крайней мере, пригласительное письмо на участие в мероприятии у него уже есть.