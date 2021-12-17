В следующем году россияне смогут сами "штрафовать" друг друга

В России со следующего года планируют создать приложение, благодаря которому любой гражданин сможет "оштрафовать" нарушителя правил ПДД.
Приложение "Народный инспектор" будет работать на платформе "Помощника Москвы". Суть его заключается в том, что пользователь может сообщить о нарушении правил дорожного движения, например, при неправильной парковке.
Видео- и фотофиксация нарушений будет отправляться правоохранителям, после чего органы будут изучать фото и выписывать штрафы.
Прежде чем приложение начнет функционировать, необходимо внести изменения в законодательство России.
Реакция автомобилистов получилась неоднозначной.
Многие считают, что "народный инспектор" внесет больше хаоса и нервозности, другие же считают инициативу правильным и своевременным решением.
Вопрос проверки достоверности информации остается открытым. Исходя из опыта Москвы при работе с региональным аналогом возникли проблемы. В 2019 году вышло постановление пленума Верховного суда, после которого ГИБДД Москвы перестало принимать материалы программно-аппаратного комплекса. Это было связано с тем, что был поток ложных обвинений в парковке на тротуарах, хотя машины стояли на придомовой территории. В итоге это превратилось в то, что граждане фотографировали такие машины, тратят пару минут, а водителям приходилось обжаловать штрафы.
Исправить ситуацию может взаимная ответственность, сейчас за лжесвидетельство идет только блокировка аккаунта. Также необходимо исключить фактор поощрения, чтобы люди не стремились ради бонуса, а пользовались приложением только в случае необходимости.
При этом глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов такой возможности не исключил: «Вопрос бонусов для пользователей — это некая донастройка, которая позволит стимулировать пользователей. Думаю, что приложение будет развиваться в новом ключе. И всю судебную практику, сертификаты все, наработки мы будем класть в эту копилку»
Также существенным недостатком данного приложения является тот факт, что видео с регистраторов загрузить не удастся, так как нужно специальное программное обеспечение, которое не установить на такую технику, также у нее нет доступа в интернет.
А пользоваться смартфоном за рулем запрещено и не безопасно.
Также эксперты уверены, что у сотрудников ГИБДД могут возникнуть проблемы с обработкой получаемого массива фото- и видеоматериалов.
А вы как считаете, "народный инспектор" это благо или провальная инициатива?
Источник:
- ГосДума одобряет: за порядком на российских дорогах проследят народные инспекторы
- На Чернобыльской АЭС обнаружены обломки вертолета
- Король кроссоверов: Rolls-Royce выпустил самый дорогой внедорожник
- Нововведения ГИБДД: скоро можно будет ездить без документов
- ГИБДД впервые опубликовала карты со всеми камерами на дорогах России
Понравилось41
Там в средние века закон в одном герцогстве приняли, у соседа грязь во дворе - доложи куда надо, сможешь претендовать на часть его имущества. Ты не доложил, а другой доложил? Твоё имущество будут делить вместе с имуществом соседа-грязнули. Десяти лет хватило, чтобы в Германии стало чисто и все соседи дружно жить стали.
Как в России будет решаться момент с вознаграждением? Людей нужно мотивировать! Чисто из вредности или гражданского сознания делать будут, но без огонька. А вот за 50% от штрафа... Бабки будут не возле подъездов сидеть, а стаями патрулировать дворы и прилегающую местность.
В Англии похожий замут был в начале нулевых, идешь к ментам, берёшь лицензию за малую копеечку и ставишь треногу с фотиком возле кругового движения или оживлённого перекрёстка. Англичане довольно дисциплинированные, но был бум дешёвых мобил с доступными тарифами, тогда часто ездили и трепались по телефону, каждая третья авария - телефон в руке. Полицаи пробили хитрый закон, привлекающий население на борьбу с авариями. Трое моих знакомых залетели на нормальные штрафы, перестали трендеть за рулём.
А как по другому? Надо бить по кошельку, тогда быстро дойдёт. А если ещё не фиксированные штрафы, а процент с дохода, как в Финляндии, то и о.х.у.е.в.ш.и.е богатеи присмиреют.
Есть ПДД и службы, которые призваны следить за его соблюдением, а эта затея, чистый маразм.
каждый день можно отправлять по паре-тройке десятков сообщений о нарушениях )))