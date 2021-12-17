В следующем году россияне смогут сами "штрафовать" друг друга

Вопрос проверки достоверности информации остается открытым. Исходя из опыта Москвы при работе с региональным аналогом возникли проблемы. В 2019 году вышло постановление пленума Верховного суда, после которого ГИБДД Москвы перестало принимать материалы программно-аппаратного комплекса. Это было связано с тем, что был поток ложных обвинений в парковке на тротуарах, хотя машины стояли на придомовой территории. В итоге это превратилось в то, что граждане фотографировали такие машины, тратят пару минут, а водителям приходилось обжаловать штрафы.