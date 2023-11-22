"Лучше поздно, но чем никогда": иноагентам могут запретить въезд в РФ

С такой инициативой выступил Виталий Бородин, который считает, что если уж заслужил такую оценку, то в Россию приезжать не стоит. Для "внутренней безопасности" граждан РФ.
Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил запретить иностранным агентам въезд на территорию России. С подобной просьбой он обратился к Вячеславу Володину. В официальном письме Бородин попросил рассмотреть возможность внесения поправок N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Их предлагается закрепить 19-й частью в этом законе со следующей формулировкой: "Гражданину РФ, внесённому в реестр, проживающему на территории иностранного государства, публично выступающему против основ конституционного строя и безопасности РФ, запрещено въезжать на территорию РФ для проживания и ведения какой-либо деятельности".
Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, соавтор закона об иноагентах Андрей Альшевских считает, что предложение Бородина противоречит Конституции РФ:
"По Конституции любой гражданин РФ, если у него нет проблем с законом, может беспрепятственно выехать и беспрепятственно въехать на территорию страны» - заметил Альшевских.
Он уверен, что инициатива Бородина вряд ли осуществима, но, возможно, найдет поддержку в какой-нибудь другой форме:"предположим, ужесточение наказания либо еще что-то".
Того же мнения придерживается член комитета ГД по безопасности Султан Хамзаев. Он уверен, что РФ скоро ожидает волна вернувшихся релокантов. И их возвращение - лучшая антиреклама жизни на Западе.
"В страну ожидается массовый возврат иноагентов, нельзя пропустить, чтобы каждый под камеру рассказал свои негативные ощущения от жизни на Западе. А допустить их в Россию можно. Я уверен, после увиденного на Западе все вернувшиеся в Россию иноагенты проголосуют и будут агитировать голосовать за нашего президента. А тех, кто нарушил закон - наказать по всей строгости", - уверен Хамзаев.
Сейчас в реестре иноагентов числятся около 700 физических лиц, среди них Максим Галкин,* Алишер Моргенштерн*, Андрей Макаревич*, Юрий Дудь*. Многие из перечня реестра давно не появляются в РФ, распродав недвижимость и завершив бизнес. Кто-то остаётся связанным с Россией через ближайших родственников.
Помимо прочего, в Госдуме предлагают ужесточить законодательство в сфере института иноагентов, т.к. правонарушений от этих лиц становится всё больше.
Стоит присмотреться и к другим личностям, которые еще не признаны иноагентами, однако удивляют своими поступками. Так, недавно в Вильнюсе писатели Виктор Ерофеев, Владимир Сорокин и Людмила Улицкая продали на аукционе свежеизданную книгу "Словоново" со своими автографами, собрав при этом около пяти миллионов рублей, которые пошли на нужды украинских подразделений. Интересно, что творчество этих писателей свободно продается в российских магазинах и они не ограничены в правах.
*Запрещены в РФ
Источник:
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хм... они из одной кагорты! "друзей" бизнеса и чиновников.
жгут паспорта и делают заявления такие что их назвать после такова "гражданиниом" и в "его страну" !? ню ню ой погодите !!! а что в "цыфилизофаных странах" за такое делают ??
законы многих европейских стран, наказывающие за «разжигание ненависти» в интернете, стали весьма жесткими. В качестве примера можно привести германский Network Enforcement Act (NetzDG) 2017, согласно которому можно накладывать штрафы до 50 млн евро. https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/01/21/855019-evropa-ekstremizmomhttps://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/01/21/855019-evropa-ekstremizmom
Европейские законы о наказании за несанкционированные протесты оказались суровее российских https://news.rambler.ru/other/42587591/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylinkhttps://news.rambler.ru/other/42587591/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
а у нас утипути давайте отпустим,поймём и простим ?
чёт как то не правильно.
Если такой запрет будет, то кто-нибудь, решивший кого-то прогнуть, просто берет и перечисляет деньги с заграничного счета на карту прогибаемого, потом заява в СК/прокуратуру и оп ! Иноагент, давай досвиданья.
Ну, что ж, как писалось ещё в древних тибетских манускриптах, "бей иноагента - спасай Россию!".