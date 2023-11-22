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"Лучше поздно, но чем никогда": иноагентам могут запретить въезд в РФ

"Лучше поздно, но чем никогда": иноагентам могут запретить въезд в РФ

Автор:
22 ноября 2023 14:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Госдума   виталий бородин   закон   инициатива   иноагенты   поправки к закону   
1578
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С такой инициативой выступил Виталий Бородин, который считает, что если уж заслужил такую оценку, то в Россию приезжать не стоит. Для "внутренней безопасности" граждан РФ.


Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил запретить иностранным агентам въезд на территорию России. С подобной просьбой он обратился к Вячеславу Володину. В официальном письме Бородин попросил рассмотреть возможность внесения поправок N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».


Их предлагается закрепить 19-й частью в этом законе со следующей формулировкой: "Гражданину РФ, внесённому в реестр, проживающему на территории иностранного государства, публично выступающему против основ конституционного строя и безопасности РФ, запрещено въезжать на территорию РФ для проживания и ведения какой-либо деятельности".


Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, соавтор закона об иноагентах Андрей Альшевских считает, что предложение Бородина противоречит Конституции РФ:

"По Конституции любой гражданин РФ, если у него нет проблем с законом, может беспрепятственно выехать и беспрепятственно въехать на территорию страны» - заметил Альшевских.

Он уверен, что инициатива Бородина вряд ли осуществима, но, возможно, найдет поддержку в какой-нибудь другой форме:"предположим, ужесточение наказания либо еще что-то".


Того же мнения придерживается член комитета ГД по безопасности Султан Хамзаев. Он уверен, что РФ скоро ожидает волна вернувшихся релокантов. И их возвращение - лучшая антиреклама жизни на Западе.


"В страну ожидается массовый возврат иноагентов, нельзя пропустить, чтобы каждый под камеру рассказал свои негативные ощущения от жизни на Западе. А допустить их в Россию можно. Я уверен, после увиденного на Западе все вернувшиеся в Россию иноагенты проголосуют и будут агитировать голосовать за нашего президента. А тех, кто нарушил закон - наказать по всей строгости", - уверен Хамзаев.


Сейчас в реестре иноагентов числятся около 700 физических лиц, среди них Максим Галкин,* Алишер Моргенштерн*, Андрей Макаревич*, Юрий Дудь*. Многие из перечня реестра давно не появляются в РФ, распродав недвижимость и завершив бизнес. Кто-то остаётся связанным с Россией через ближайших родственников.


Помимо прочего, в Госдуме предлагают ужесточить законодательство в сфере института иноагентов, т.к. правонарушений от этих лиц становится всё больше.


Стоит присмотреться и к другим личностям, которые еще не признаны иноагентами, однако удивляют своими поступками. Так, недавно в Вильнюсе писатели Виктор Ерофеев, Владимир Сорокин и Людмила Улицкая продали на аукционе свежеизданную книгу "Словоново" со своими автографами, собрав при этом около пяти миллионов рублей, которые пошли на нужды украинских подразделений. Интересно, что творчество этих писателей свободно продается в российских магазинах и они не ограничены в правах.


*Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Ynews   Госдума   виталий бородин   закон   инициатива   иноагенты   поправки к закону   
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31  комментарий
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14k
Ser 2 часа назад
Что! На эту тему "жевать"... они всё равно! - если захотят приедут и нашего мнения не спросят. Не смотря на пафосные розовые патриотические слюни ... ревнителей власти осуждающих сейчас их! Скажем как это было с пугачёвой....
хм... они из одной кагорты! "друзей" бизнеса и чиновников.
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30k
Юрьевич 16 минут назад
А что так, хаспада законодатели? Боитесь посадить пугалкина или макаревича? Для начала соблюдайте законы которые уже есть, а не выдумывайте новые.
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26k
Влад 55 минут назад
Нельзя запретить гражданину въезд в его страну, это противоречит всему подряд и если глава федерального проекта не знает таких вещей возникает вопрос о его компетенции. Но можно изменить наказание на лишение гражданства, вот тогда сто раз подумают над своими поступками.
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11k
Juli 57 минут назад
Надо не въезд запрещать, а уголовные дела заводить. Тогда эти "нет войне" сами не приедут.
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16k
Александр Маслов Час назад
Иноагент? Слово то какое. Нахрена выдумывать термины? ВРАГ НАРОДА и точка. Их не пускать, а приглашать надобно и ...
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1k
thrashbox Час назад
В этом всём не нравится простая вещь:
Если такой запрет будет, то кто-нибудь, решивший кого-то прогнуть, просто берет и перечисляет деньги с заграничного счета на карту прогибаемого, потом заява в СК/прокуратуру и оп ! Иноагент, давай досвиданья.
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2k
taxcop Час назад
Ну, что опять за бредни? Есть Конституция РФ, никакими законами Бородин не может запретить гражданину России въезжать в свою страну! Для этого надо саму Конституцию страны. Только так и не иначе! Зачем распространять этот бред?
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103
Александр Иванов Час назад
А зачем тогда давать звание "ИНОАГЕНТ" если оно ничего не значит и никаких проблем не создает? Это должно быть как "Враг народа" чтоб с этими людьми общаться боялись. А в чем тогда смысл? Дали звание - все- запретили въезд, работу, и всякую деятельность в РФ. Понятно что вообще по всему миру и в сети запретить и убрать их не могут, но в РФ - ВСЕ, нет пути!!
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5k
Вадим Игнатьев Час назад
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50k
Aleksandr Час назад
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3k
Semёn 2 часа назад
могут не могут..... ПРОСТО ЗАПРЕТИТЕ и все!!! Что сложного?
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Я так понимаю, что мало кто (и не только все) из патриотически настроенных комментаторов ясно себе представляют, что это за такой зверь ИНОАГЕНТ и что это означает в юридическом плане. Из комментариев становится совершенно очевидным, что за иноагента принимается любой человек, который критически высказывается (вякает) о России, её внутренней и внешней политике, руководстве всех звеньев, о её гражданах и их уровне культуры, о состоянии инфраструктуры и пр..
Ну, что ж, как писалось ещё в древних тибетских манускриптах, "бей иноагента - спасай Россию!".
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704
partners74 2 часа назад
а что, ранее не был запрещён въезд педоагентов в Россию?
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2k
Росомаха 2 часа назад
После слов президента про [мат], уже ничему не удивляюсь... видимо политика , дело тонкое, только люди не понимают такие уловки....
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6k
alex 2 часа назад
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7k
tamin 2 часа назад
Мне кажется, вернувшийся инагент должен делом доказать свое желание жить в стране. Сдать экзамены истории, послужить в сво. А если докажет-ну тогда велком. Может действительно мозги включиличь
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160
vitros666 tamin 2 часа назад
Крякнул против страны которая тебе всё дала - пошел на хрен отседава. Так должно быть. Но нам этого не даст никто
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6k
Старичок 2 часа назад
надо просто преостанавливать уголовное производство до момента возвращения инагента. а запрещать ничего не надо. надо плакаты "велком" на фоне открытой двери камеры сизо.
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12k
Rus77 2 часа назад
А пи.до.рам как на картинке?!
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