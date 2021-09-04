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Как снимали спортивную драму «На острие»

Как снимали спортивную драму «На острие» (6 фото)

Автор:
04 сентября 2021 09:41
Сообщество : Кино
Метки: На острие   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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Спортивную драму «На острие» о противостоянии двух саблисток режиссёр Эдуард Бордуков снял по мотивам реальных событий. Схватка, ставшая основой сюжета, произошла на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, а идея фильма принадлежала продюсеру Михаилу Дегтярю — в прошлом мастеру спорта СССР по фехтованию на саблях.


В тот год в составе команды саблисток были многократная чемпионка мира, обладательница олимпийского «серебра» и лидер сборной София Великая и самая младшая и неопытная спортсменка Яна Егорян. Помимо командного турнира саблисткам предстояли индивидуальные поединки за золотую медаль. То, что в финале против Великой окажется Егорян, стало для всех неожиданностью… С начала поединка Софья вырвалась вперед на 3 удара, но ближе к концу Яна переломила ход состязания. Турнир закончился со счётом 15:14 в её пользу, и Егорян стала первой российской фехтовальщицей, получившей золотую медаль.


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В фильме спортсменок звали Александра Покровская и Кира Егорова. В роли опытной Покровской режиссёр сразу видел Светлану Ходченкову, но не представлял, какой должна быть её юная соперница. Он перепробовал десятки актёрских дуэтов «старшая — младшая», и в конце концов убедился, что всё-таки лучше Ходченковой никто не сыграет. Он спросил у актрисы, с кем в паре ей было интересней и комфортней играть. Она выбрала Стасю Милославскую. Такой же вопрос режиссёр задал Милославской, и актриса назвала Ходченкову. Обеих тут же утвердили, тем более что Милославская была левшой, как и Яна Егорян.

Обе актрисы имели общее представление о том, как держать оружие и наносить удары — среди дисциплин на актёрских факультетах есть сценическое фехтование, но тренеры по спортивному фехтованию называли их опыт «однажды видела шпагу». Ходченкова и Милославская учились всему заново — как держать саблю, как стоять, как двигаться, как наработать нужную скорость удара. Специально для тренировок и съёмок были арендованы фехтовальные дорожки — это специфическое и дорогое оборудование почти всегда занято спортсменами, поэтому актрисам приходилось тренироваться даже ночью.

Актрис учили обращаться не только с холодным оружием, но и с непростой фехтовальной амуницией: гетры, хлопковый костюм, пластиковая защита, электрокуртка с датчиками касаний, от которой идет провод к сабле, и перчатки. В комплект входит маска с нагрудником, которую надо уметь надевать и снимать одним движением. Стася Милославская однажды забыла, что сабля висит на проводе, подняла руку поправить волосы и рассекла кожу под глазом. Кровь остановили, гримёры заклеили порез клеем, закрасили, подшлифовали, и актриса снова пошла на фехтовальную дорожку…

В сценах боёв актрис заменяли профессиональные саблистки. С подбором дублёрши для Стаси Милославской возникла проблема — найти спортсменку-левшу, которая была бы по комплекции похожа на актрису так и не смогли, поэтому Милославскую заменял 17-летний фехтовальщик Михаил Леонов. Он надевал парик с дредами, какие были у героини, и в кадре появлялся только в маске.

Международные турниры снимались во Франции, а основная работа над фильмом проходила в Москве — съёмочными площадками спортивных состязаний были Дворец спорта «Динамо» и один из павильонов ВДНХ. Для героини Светланы Ходченковой арендовали многоуровневую роскошную квартиру, а некоторые сцены были сняты на крыше бывшего Бадаевского пивоваренного завода и в ночном клубе.


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Метки: На острие   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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4k
VL Час назад
На редкость удачное кино получилось.
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99
Akabushkin Petr 9 минут назад
Говнопост.
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28k
Антон 13 минут назад
Посмотрим. Хоть что-то не пропагандистское.
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24k
Батончик с маком 50 минут назад
ябывдул Ходченковой
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