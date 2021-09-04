Как снимали спортивную драму «На острие»

В фильме спортсменок звали Александра Покровская и Кира Егорова. В роли опытной Покровской режиссёр сразу видел Светлану Ходченкову, но не представлял, какой должна быть её юная соперница. Он перепробовал десятки актёрских дуэтов «старшая — младшая», и в конце концов убедился, что всё-таки лучше Ходченковой никто не сыграет. Он спросил у актрисы, с кем в паре ей было интересней и комфортней играть. Она выбрала Стасю Милославскую. Такой же вопрос режиссёр задал Милославской, и актриса назвала Ходченкову. Обеих тут же утвердили, тем более что Милославская была левшой, как и Яна Егорян.