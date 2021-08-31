15 интересных фактов о известном историческом боевике "Железный рыцарь"

Замок в котором происходят основные события фильма, это не древнее строение, а построенная копия замка Ротчестер. Само строение располагалась в Уэльсе (Великобритания).





Режиссером, а так же одним из сценаристом фильма стал Джонатан Инглиш. В угоду зрелищности сценаристы пошли против исторических фактов. Дело в том, что согласно историческим летописям, замок Рочестер обороняли от сотни до полутора сотен воинов, плюс несколько десятков стрелков...





Роль предводителя скандинавских наемников исполнил Владимир Кулич, который ранее сыграл предводителя викингов в другом историческом боевике - "13 воин".