15 интересных фактов о известном историческом боевике "Железный рыцарь"

Сегодня я предлагаю вспомнить исторический боевик "Железный рыцарь". который был снят в 2010 году. А может и появится желание его пересмотреть...
Для многих наших зрителей словосочетание "исторический боевик" до сих пор звучит непривычно, а может даже и неприятно. А вот для западного зрителя и этот киножанр, и его представители являются делом вполне привычным, и никакого удивления давным-давно не вызывают...
Итак, над "Железным рыцарем" работали студии сразу четырех стран - США, Великобритании, Германии и Швейцарии.
Главную женскую роль в фильме должна была сыграть Меган Фокс, но позже окончательным выбором режиссера стала Кейт Мара.
Замок в котором происходят основные события фильма, это не древнее строение, а построенная копия замка Ротчестер. Само строение располагалась в Уэльсе (Великобритания).
Режиссером, а так же одним из сценаристом фильма стал Джонатан Инглиш. В угоду зрелищности сценаристы пошли против исторических фактов. Дело в том, что согласно историческим летописям, замок Рочестер обороняли от сотни до полутора сотен воинов, плюс несколько десятков стрелков...
Роль предводителя скандинавских наемников исполнил Владимир Кулич, который ранее сыграл предводителя викингов в другом историческом боевике - "13 воин".
Главный герой фильма Томас Маршал (эту роль исполнил актер Джеймс Пьюрфой) - это переделанный исторический персонаж по имени Уильям Маршал. Зачем сценаристам понадобилось изменять имя персонажа, лично мне решительно непонятно...
Главную роль в "Железном рыцаре" могли получить Дольф Лундгрен и Рутгер Хауэр...
Первоначально бюджет фильма предполагался в 50 000 000 долларов, но согласно окончательной смете было выделена вдвое меньшая сумма в 25 000 000 долларов.
Сценарий писался в прицелом на "взрослый рейтинг" R, и под такую зрительскую аудиторию, был и выпущен в кинопрокат...
Исполнитель роли короля Джона, актер Пол Джаматти отыграл все свои сцены для фильма за неделю...
Часть группы каскадеров, которые работали в "Железном рыцаре" принимали участие в трилогии "Властелин колец".
Режиссерская версия длиннее театральной почти на четверть часа.
Роль Агнес исполнила американская фотомодель и актриса Бри Конден. Не очень много ей дали экранного времени - а зря ;).
"Железный рыцарь" не получил ни одной кинонаграды, и даже не выставлялся на "Золотую малину", хотя кинокритики дружно громили ленту где только можно...
При бюджете в 25 000 000 долларов, "Железный рыцарь" собрал в мировом прокате немногим более 5 100 000 долларов, то есть с треском провалился.
Хотя фильм и был финансовой неудачей, тем не менее в 2013 году вышло продолжение - "Железный рыцарь 2". Продолжение вышло значительно хуже первой части...
Источник:
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