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"Анаконда": интересные факты и фото со съёмок

"Анаконда": интересные факты и фото со съёмок (9 фото)

Автор:
29 октября 2021 08:50
Сообщество : Кино
Метки: актеры   анаконда   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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К середине 90-х, фильмы про аномально крупных и хищных существ были весьма востребованы. Ну а потому, идея снять фильм про здоровенную змею выглядела не плохо.


Сегодня, подобные фильмы почти не выходят. Возможно, в этом есть и заслуга "Анаконды".

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Когда работа над фильмом только началась, планировалось пригласить в "Анаконду" именитых актёров. Предложения исполнить роль браконьера присылали многим, но согласился только Джон Войт.


Роль предлагали Шону Коннери, но он отказался сразу же. Томми Ли Джонс себя в роли браконьера видел, но перед ним встал выбор - "Анаконда" или "Люди в чёрном". Что он выбрал, мы знаем.


За роль в "Анаконде", Джона Войта номинировали на премию "Золотая малина", но не срослось. В том же году вышел фильм "Почтальон" и собрал всю "малину".

Удачной ролью в "Анаконде" можно назвать роль Дженнифер Лопес. На Джей Ло в этом фильме обратила внимание и премия "Сатурн", которая номинировала её как "лучшую актрису".

Снимали фильм на Амазонке, что создавало трудности. Кругом было полно змей, которые вызывали тревогу у членов съёмочной группы.


Но вот для съёмок реальных анаконд привлекать не стали и сделали аниматронную змею. Сделали макет, видимо, достаточно точно и после съёмок, этот реквизит переехал в музей Калифорнийской академии наук.

Аниматронную анаконду периодически "глючило". В фильме даже есть кадры с вышедшей из под контроля анакондой, которые не стали переснимать.

Помимо макета анаконды, в фильме использовался и передовая компьютерная графика, которая тогда очень дорого стоила. За каждую секунду компьютерной анаконды в кадре, создатели фильма заплатили почти сто тысяч долларов.

Первоначальный сценарий написали Ганс Бауэр и Джим Кэш, но в процессе съёмок сценарий много раз переделывали. К моменту завершения работы над фильмом, от первоначального сценария не осталось почти ничего.


Когда стало ясно, что "Анаконда" будет активно номинироваться на "Золотую малину", Бауэр и Кэш захотели откреститься от этого фильма. Сделать им этого не позволила Гильдия сценаристов.

Всего, "Золотая малина" выдвинула 6 номинаций для "Анаконды", включая "худший фильм" и "худшего режиссёра". Но ранее упомянутый "Почтальон" собрал всё.


Занятно, но фильм получил подростковый рейтинг. К сюжету у комиссии особых вопросов не возникло. Для того, чтобы попасть в прокат с подростковым рейтингом, требовалось лишь сократить количество ругательств в фильме. Ради такого, "Анаконду" переозвучили.

При бюджете в 45 миллионов долларов, фильм собрал в мировом прокате почти 137 миллионов.

Для подобного фильма - это успех. Сиквел вышел лишь в 2004 году и имел более скромный бюджет в 20 миллионов. Сборы тоже были скромнее и составили 71 миллион.

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Метки: актеры   анаконда   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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