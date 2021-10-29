"Анаконда": интересные факты и фото со съёмок

Когда работа над фильмом только началась, планировалось пригласить в "Анаконду" именитых актёров. Предложения исполнить роль браконьера присылали многим, но согласился только Джон Войт.

Роль предлагали Шону Коннери, но он отказался сразу же. Томми Ли Джонс себя в роли браконьера видел, но перед ним встал выбор - "Анаконда" или "Люди в чёрном". Что он выбрал, мы знаем.

За роль в "Анаконде", Джона Войта номинировали на премию "Золотая малина", но не срослось. В том же году вышел фильм "Почтальон" и собрал всю "малину".