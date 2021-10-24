«Хроники Риддика»: интересные факты о фильме и фото со съёмок

По задумке Хэйтра, фильм должен был строиться вокруг погони за Риддиком. А гнаться за ним были должны из-за того, что на войне Риддик потерял весь свой взвод, в чём и был обвинён.

Распространено мнение, что студии следовало взять за основу фильма именно этот сценарий.

Ещё одну версию сценария предоставил Акива Голдсман, отметившийся работой над такими фильмами как "Игры разума" и "Бэтмен и Робин".

По задумке этого сценариста, главный герой должен был вернуться на планету из предыдущего фильма и выручить там бедолаг-наёмников, отправившихся на поиски некого устройства под названием "Генезис".