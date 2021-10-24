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«Хроники Риддика»: интересные факты о фильме и фото со съёмок

«Хроники Риддика»: интересные факты о фильме и фото со съёмок (8 фото)

Автор:
24 октября 2021 09:39
Метки: Хроники Риддика   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
595
8

Дэвид Хэйтер, сценарист, из под пера которого вышли сценарии к таким фильмам как "Хранители" и "Люди Х", написал сценарий для приквела к фильму "Чёрная дыра".


По задумке Хэйтра, фильм должен был строиться вокруг погони за Риддиком. А гнаться за ним были должны из-за того, что на войне Риддик потерял весь свой взвод, в чём и был обвинён.


Распространено мнение, что студии следовало взять за основу фильма именно этот сценарий.

Ещё одну версию сценария предоставил Акива Голдсман, отметившийся работой над такими фильмами как "Игры разума" и "Бэтмен и Робин".


По задумке этого сценариста, главный герой должен был вернуться на планету из предыдущего фильма и выручить там бедолаг-наёмников, отправившихся на поиски некого устройства под названием "Генезис".

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Одним сценарием Акива Голдсман не ограничился. Была и вторая версия, в которой Риддик должен был оказаться на лесной планете, населённой агрессивными, хищными существами, которых создал "Генезис" для охраны.

Экранизирован же был сценарий Дэвида Туи, режиссёра "Чёрной дыры". Начальству он приглянулся больше, хоть и был самым дорогим для экранизации, из всех представленных.

Но и само решение снять фильм о Риддике было принято после того, как коммерческим успехом отметилась "Чёрная дыра".

Вину Дизелю очень хотелось видеть в этом фильме Джуди Дэнч. Сама же Джуди особо рвения не испытывала, ибо не понимала о чём вообще этот фильм.

Дизелю потребовалось немало усилий для того, чтобы всё же уговорить актрису принять участие в съёмках. Хоть в процессе работы фильм для Джуди Дэнч понятнее не стал, но процесс съемок ей очень понравился.

Рианна Гриффит, снимавшаяся в первом фильме, хотела принять участие и в "Хрониках Риддика". За то, чтобы эта актриса присутствовала в фильме, был и Вин Дизель.

С Рианной договорились, что к началу съёмок она должна будет привести себя в более хорошую физическую форму.

В итоге, роль отдали Алексе Давалос. Бытует мнение, что у Рианны Гриффит просто было слишком мало времени на физподготовку и начальство решило не рисковать.

В одном из рассматривавшихся сценариев, чудовища из "Чёрной дыры" должны были обладать разумом. И судя по всему, неплохой памятью, ведь этот разум должен был толкать их на месть Риддику.

Уйти от сценария основанного на выживании главного героя на враждебной планете, было решением Дэвида Туи.

Когда прошли тестовые показы, студия Юниверсал решила убрать с фильма взрослый рейтинг. "Хроники Риддика" были перемонтированы под подростковый фильм. Но сегодня в интернетах и на DVD можно найти первоначальную версию фильма.

Выйдя в прокат, при бюджете в 105 млн., не считая рекламы, фильм "Хроники Риддика" собрал 115 млн. После такого провала, на следующий филь о Риддике решились лишь спустя почти 10 лет.


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Метки: Хроники Риддика   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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30k
russger 18 минут назад
"фильм для Джуди Дэнч понятнее не стал"

Она не поняла сценарий Риддика? Может просто туповата -_-
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6k
CHNM Час назад
Может, автор расскажет, откуда вообще, из какого комикса откопали этого Риддика?
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