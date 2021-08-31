Как снимали фильм "Банды Нью-Йорка"

Образ увлёк так, что даже в перерывах между съёмками, актёр вёл себя как мясник Билл, а от акцента, с которым он говорил в фильме, Дэниэл Дэй-Льюис избавлялся ещё пару месяцев после завершения съёмок.

Правда, Дэй-Льюиса сильно раздражала его причёска в фильме. После съёмок он состриг волосы вовсе.