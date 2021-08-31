Как снимали фильм "Банды Нью-Йорка"

Ещё в 70-х годах, Скорсезе прочитал книгу «Банды Нью-Йорка», написанную Гербертом Осбери. Примерно в это же время, у режиссёра возникла идея об экранизации. В 70-х даже была начата работа над сценарием, но возможность снять филь появилась лишь в конце 90-х.
Благо, к этому времени, Скорсезе уже мог позволить себе собрать звёздный состав.
ДиКаприо предложение о работе принял с радостью, ему давно хотелось поработать со Скорсезе. В итоге, ДиКаприо и Скорсезе даже пошли на уменьшение собственных гонораров, когда случились проблемы с финансированием фильма.
А вот Дэниэл Дэй-Льюис согласился не сразу. У актёра шел довольно продолжительный творческий перерыв, да и вообще, роли Дэниэл выбирал очень тщательно. На окончательное решение повлияло то, что у актёра уже был опыт работы со Скорсезе и образ мясника Билла его увлёк.
Образ увлёк так, что даже в перерывах между съёмками, актёр вёл себя как мясник Билл, а от акцента, с которым он говорил в фильме, Дэниэл Дэй-Льюис избавлялся ещё пару месяцев после завершения съёмок.
Правда, Дэй-Льюиса сильно раздражала его причёска в фильме. После съёмок он состриг волосы вовсе.
Хоть действие фильма и происходит в Нью-Йорке, снимать картину отправились в Рим. Были подробно изучены историческая литература и чертежи, а на их основании были возведены декорации.
Декорации возводили в течение пяти месяцев. Стройка была масштабной и некоторые декорации были возведены таким образом, что их можно было снимать с любой точки. Даже корабли в гавани были полноразмерными.
Цвет декораций был преимущественно серым. Актёры говорили, что такие декорации помогали им играть, давая ощущение духа того времени.
В фильме хотел принять участие и Роберт Де Ниро, но из-за сложностей с законодательством, сниматься в Европе он не мог. Но чем смог, помог. ДиКаприо оказался в фильме по совету Де Ниро.
Отдельное внимание стоит уделить костюмам. Художники изучали картины и фотографии тех лет, чтобы сделать костюмы историчными, но столкнулись с проблемой. Главные действующие лица фильма - выходцы из низших сословий. Ну а на низшие сословия, в те годы, никто не хотел тратить краски и плёнку.
В итоге, бандиты Нью-Йорка выглядят как бедняки, которые хотят показать, что деньги на дорогую одежду у них есть. Получилось не без гротеска. Всего было создано около семи тысяч костюмов.
В фильме часто переплетаются реальность и вымысел. Многие банды на самом деле существовали в Нью-Йорке тех лет. Мясник Билл тоже является историческим персонажем, хоть и не таким влиятельным, как показано в фильме. Беспорядки в финале фильма, тоже имели место быть.
В режиссёрской версии, картина длилась четыре часа и продюсеры не решились отправлять такую ленту в кинотеатры. В итоге, фильм был сокращен до трёх часов.
Бюджет картины составил 100 миллионов долларов, а в кинотеатрах по всему миру было собрано лишь 193 миллиона.
Однако, те, кто фильм посмотрел, дали очень хороший отклик. "Банды Нью-Йорка" получил массу номинаций на премии и со временем обрёл большую зрительскую любовь.
Источник:
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