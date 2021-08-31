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Как снимали фильм "Банды Нью-Йорка"

Как снимали фильм "Банды Нью-Йорка" (10 фото)

Автор:
31 августа 2021 09:07
Сообщество : Кино
Метки: Банды Нью-Йорка   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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Ещё в 70-х годах, Скорсезе прочитал книгу «Банды Нью-Йорка», написанную Гербертом Осбери. Примерно в это же время, у режиссёра возникла идея об экранизации. В 70-х даже была начата работа над сценарием, но возможность снять филь появилась лишь в конце 90-х.

Благо, к этому времени, Скорсезе уже мог позволить себе собрать звёздный состав.

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ДиКаприо предложение о работе принял с радостью, ему давно хотелось поработать со Скорсезе. В итоге, ДиКаприо и Скорсезе даже пошли на уменьшение собственных гонораров, когда случились проблемы с финансированием фильма.

А вот Дэниэл Дэй-Льюис согласился не сразу. У актёра шел довольно продолжительный творческий перерыв, да и вообще, роли Дэниэл выбирал очень тщательно. На окончательное решение повлияло то, что у актёра уже был опыт работы со Скорсезе и образ мясника Билла его увлёк.

Образ увлёк так, что даже в перерывах между съёмками, актёр вёл себя как мясник Билл, а от акцента, с которым он говорил в фильме, Дэниэл Дэй-Льюис избавлялся ещё пару месяцев после завершения съёмок.

Правда, Дэй-Льюиса сильно раздражала его причёска в фильме. После съёмок он состриг волосы вовсе.

Хоть действие фильма и происходит в Нью-Йорке, снимать картину отправились в Рим. Были подробно изучены историческая литература и чертежи, а на их основании были возведены декорации.

Декорации возводили в течение пяти месяцев. Стройка была масштабной и некоторые декорации были возведены таким образом, что их можно было снимать с любой точки. Даже корабли в гавани были полноразмерными.

Цвет декораций был преимущественно серым. Актёры говорили, что такие декорации помогали им играть, давая ощущение духа того времени.

В фильме хотел принять участие и Роберт Де Ниро, но из-за сложностей с законодательством, сниматься в Европе он не мог. Но чем смог, помог. ДиКаприо оказался в фильме по совету Де Ниро.

Отдельное внимание стоит уделить костюмам. Художники изучали картины и фотографии тех лет, чтобы сделать костюмы историчными, но столкнулись с проблемой. Главные действующие лица фильма - выходцы из низших сословий. Ну а на низшие сословия, в те годы, никто не хотел тратить краски и плёнку.

В итоге, бандиты Нью-Йорка выглядят как бедняки, которые хотят показать, что деньги на дорогую одежду у них есть. Получилось не без гротеска. Всего было создано около семи тысяч костюмов.

В фильме часто переплетаются реальность и вымысел. Многие банды на самом деле существовали в Нью-Йорке тех лет. Мясник Билл тоже является историческим персонажем, хоть и не таким влиятельным, как показано в фильме. Беспорядки в финале фильма, тоже имели место быть.

В режиссёрской версии, картина длилась четыре часа и продюсеры не решились отправлять такую ленту в кинотеатры. В итоге, фильм был сокращен до трёх часов.

Бюджет картины составил 100 миллионов долларов, а в кинотеатрах по всему миру было собрано лишь 193 миллиона.

Однако, те, кто фильм посмотрел, дали очень хороший отклик. "Банды Нью-Йорка" получил массу номинаций на премии и со временем обрёл большую зрительскую любовь.


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Метки: Банды Нью-Йорка   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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8k
antonium Полчаса назад
Декорации впечатляют. Столько времени и трудов...
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8k
GRuslan 4 минуты назад
Обожаю этот фильм, обожаю фильмы с Ди Каприо, но персонаж Льюиса затмил даже Лео. Сюжет, декорации, игра актёров, все на высоте. Рекомендую любителям кино.
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7k
sivanov1079 Полчаса назад
С первого раза не зашел, показался жестковат. Но фильм отличный, хотя бы тем, что хэппи-энд не ожидался
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861
Murych Полчаса назад
Что ты, чёрт побери, такое несёшь?!
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16k
Сергей Полчаса назад
Шикарный фильм. Дэй Льюис там просто великолепен!
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