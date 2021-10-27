"Дрожь земли": интересные факты о фильме и фото со съёмок

Создавали образы этих существ, черпая вдохновение у матушки-природы. Что-то взяли от черепах, что-то от слонов. Ну, ещё щупальца добавили...

В первоначальной версии сценария, черви умели издавать звуки, с помощью которых могли приманивать людей и прочих животных. Но в итоге, от этой идеи отказались, решив, что так у этих червяков будет слишком много способностей.