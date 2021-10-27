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"Дрожь земли": интересные факты о фильме и фото со съёмок

"Дрожь земли": интересные факты о фильме и фото со съёмок (8 фото)

Автор:
27 октября 2021 09:39
Сообщество : Кино
Метки: актеры   дрожь земли   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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Сценаристу С.С. Уилсону пришла в голову идея фильма на отдыхе. Он находился в пустыне, в калифорнии и ему на глаза попались большие камни. Он подумал, что если бы в песке обитало нечто опасное, то эти камни могли бы послужить укрытием.

Черви в фильме могли иметь выдвигающиеся челюсти, наподобие тех, что были у Чужого. Но продюсеры такую идею отвергли.

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Главная сложность в создании этих существ заключалась в том, что в сценарии они были почти не описаны. Перед художниками было поставлено две задачи. Черви должны были выглядеть так, словно они действительно могут водиться на нашей планете и при этом, они не должны быть похожи на червей из Дюны наподобие.

Создавали образы этих существ, черпая вдохновение у матушки-природы. Что-то взяли от черепах, что-то от слонов. Ну, ещё щупальца добавили...

В первоначальной версии сценария, черви умели издавать звуки, с помощью которых могли приманивать людей и прочих животных. Но в итоге, от этой идеи отказались, решив, что так у этих червяков будет слишком много способностей.

Изначально, в сценарии был ещё один персонаж - вредная старушка с таким же вредным ротвейлером. Они должны были отказаться от спасения в составе группы и уйти под землю вместе со своим домом.

Почему-то в итоговой версии этот персонаж уже не фигурировал. Почему его решено было убрать, создатели фильма не комментировали.

Ещё одним сценаристом был Брент Мэддок. Он утверждал, что в роли Берта Гаммера видел исключительно Чака Норриса.

Чак Норрис в фильме так и не появился, но свою звезду, в виде Кевина Бейкона, обрёл. Бейкон считал, что этот фильм станет провалом, но в его карьере были не лучшие времена, и выбирать особо не приходилось.

Позднее, Кевин говорил, что съемки в "Дрожь земли" были одними из самых весёлых из тех, в которых ему приходилось участвовать. Да и фильм, в итоге, оказался не таким уж провальным.

Но провалиться фильм мог. Изначально, комиссия присвоила для "Дрожь земли" взрослый рейтинг. Комиссию смутило большое количество грубых ругательств. Фильм пришлось перемонтировать и частично переозвучивать.

За музыку в фильме отвечал Эрнест Труст, но буквально за пару недель до премьеры стало ясно, что его музыка не сочетается с действием картины. В срочном порядке был вызван, ранее писавший музыку для "Полицейской академии", Роберт Фолк. Этому композитору удалось оживить фильм с помощью своей музыки.

Не так давно, "Дрожь земли" мог стать сериалом. В этом сериале был готов сниматься Кевин Бейкон. Была даже снята пилотная серия, но ход сериалу не дали.

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Метки: актеры   дрожь земли   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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6  комментариев
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822
Oort Час назад
Один из немногих фильмов, которые я смотрел раз 10-15. Видеокассет было маловато.

Хороший фильм.
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410
Андрей Сторожук 2 минуты назад
Название фильма зачастую проходило как "Толчки"
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184k
WOLF 58 минут назад
Если не ошибаюсь, сериал "Дрожь Земли " ( 13 серий), был снят в 2003 году.
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4k
Димка Смола/67 Час назад
Классная киношка 1,2 части
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