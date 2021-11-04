Кто написал музыку из заставки программы "До 16 и старше..."

Её темами стали жизнь, феномены и проблемы советской (а потом и российской) молодёжи от армейских и рабочих будней до субкультур, музыки и взаимоотношений в семье. Помню, как сам заворожённо смотрел в экран, когда начиналась эта передача.

Зрители сразу отметили глубокий символизм заставки: по взлётному полю аэродрома навстречу камере бежит подросток. И ниоткуда — на взлёт, к будущему. А может, в никуда.