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Кто написал музыку из заставки программы "До 16 и старше..."

Кто написал музыку из заставки программы "До 16 и старше..." (2 фото + 2 видео)

Автор:
04 ноября 2021 08:28
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: До 16 и старше...   видео   интересно   передача   программа   факты   фото   
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Было что-то в этой телевизионной заставке, что заставляет вспоминать её спустя многие годы... Программа "До 16 и старше..." впервые вышла в эфир в октябре 1983 года.

Её темами стали жизнь, феномены и проблемы советской (а потом и российской) молодёжи от армейских и рабочих будней до субкультур, музыки и взаимоотношений в семье. Помню, как сам заворожённо смотрел в экран, когда начиналась эта передача.

Зрители сразу отметили глубокий символизм заставки: по взлётному полю аэродрома навстречу камере бежит подросток. И ниоткуда — на взлёт, к будущему. А может, в никуда.


Всегда было интересно, что за музыка была использована в этом коротком фрагменте, который так нравился в те годы: динамичная синтезаторная пульсация, а под конец — вступает оркестр.

Это композиция "Ритмы времени", написанная Александрой Пахмутовой и исполненная Государственным оркестром кинематографии под управлением Сергея Скрипки. Она вышла в июле 1983 года в журнале "Клуб и художественная самодеятельность". Вещь контрастная: в ней есть и романтические моменты, и динамика, и выраженные в музыке высокие устремления. Её стоит послушать целиком:

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Метки: До 16 и старше...   видео   интересно   передача   программа   факты   фото   
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ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
классная музыка как и передача
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