Кто написал музыку из заставки программы "До 16 и старше..."

Было что-то в этой телевизионной заставке, что заставляет вспоминать её спустя многие годы... Программа "До 16 и старше..." впервые вышла в эфир в октябре 1983 года.
Её темами стали жизнь, феномены и проблемы советской (а потом и российской) молодёжи от армейских и рабочих будней до субкультур, музыки и взаимоотношений в семье. Помню, как сам заворожённо смотрел в экран, когда начиналась эта передача.
Зрители сразу отметили глубокий символизм заставки: по взлётному полю аэродрома навстречу камере бежит подросток. И ниоткуда — на взлёт, к будущему. А может, в никуда.
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Всегда было интересно, что за музыка была использована в этом коротком фрагменте, который так нравился в те годы: динамичная синтезаторная пульсация, а под конец — вступает оркестр.
Это композиция "Ритмы времени", написанная Александрой Пахмутовой и исполненная Государственным оркестром кинематографии под управлением Сергея Скрипки. Она вышла в июле 1983 года в журнале "Клуб и художественная самодеятельность". Вещь контрастная: в ней есть и романтические моменты, и динамика, и выраженные в музыке высокие устремления. Её стоит послушать целиком:
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