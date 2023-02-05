Факты про телепередачу "Очевидное — невероятное"

Наверняка вы помните такую телепередачу как "Очевидное - невероятное". Кому-то нравилось смотреть рассуждения про науку, кому-то передача казалась слишком скучной.
Бессменным ведущим программы был Сергей Капица, который и был "душой" всех выпусков, так как вряд ли бы какой другой ведущий мог поддерживать высокий уровень "научности".
А далее факты:
1. Главная идея передачи заключалась в том, что наука это часть культуры. В основе передачи были интервью с учеными и специалистами, которые не столько рассказывали про науку, сколько объясняли, как наука существует в обществе.
2. Телепередача была одним из долгожителей на ТВ. Первый выпуск состоялся в 1973 году, а последний - в 2012 году. Но при этом передаче пришлось попутешествовать по каналам.
3. До 1998 года передача "Очевидное - невероятное" выходила на "первой кнопке". Но ее все же закрыли. Сергей Капица объяснил это так: "Меня заставили громить советскую науку и уделять внимание различным лженаукам. Я отказался. Передачу закрыли".
4. В 1998 году передача стала выходить на канале РТР. Затем в 1998-1999 года на канале "Культура". После этого она до 2000 года переехала на канал "Прометей АСТ". С 2002 по 2006 года выходила на канале ТВЦ. С 2007 по 2010 ее показывал канал "Россия". С 2010 по 2012 годы передача снова выходила на канале "Культура".
5. Между прочим, с телеканала ТВЦ передача была убрана по простой причине - она не приносила денег, хотя затраты на ее создание были минимальными. Об этом рассказывал продюсер канала.
6. В 70-е и 80-е годы в названии передачи не было тире - было просто "Очевидное невероятное".
7. С 70-х годов и до самого закрытия в качестве эпиграфы передачи был стих Александра Пушкина:
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
8. У Владимира Высоцкого есть песня под названием "Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное невероятное" из сумасшедшего дома - с Канатчиковой дачи". В песне рассказывается про Бермудский треугольник. Это идет отсылка к передаче от 1976 года с уфологом Владимиром Ажаже, где велась речь про этот самый Бермудский треугольник.
Источник:
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О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель."
Нет, немного не так. "случай, бог изобретатель." появился намного позже.
"..на советском телевидении ужасно боялись слова Бог, и эпиграф долго существовал без нее, только когда Бога допустили на телевидение, мы смогли прибавить последнюю строчку".
Из книги С.П. Капицы "Мои воспоминания"
Сидишь такой, лет 10 тебе, на улице "непогода"... "Будильник" посмотрел, "Служу..." посмотрел, "Сельский Час" - мимо, потом "В гостях у сказки", "В мире животных".... Потом опять какая-то фуета, мимо... И тут "Очевидное..." Ну, да, некоторые сюжеты были занудными, а так - весьма увлекательная была передача!
В детстве смотрел только заставку
В конце 80х нас студентов согдали на лекцию известного приезжего светила откуда то сверху. Мы пришли, приготовились спать и 2 часа слушали открыв рот, настолько было интересно. Так вот, прозвучала фраза "...профессор Капица. Не тот, что по телевизору сказки рассказывает, а его отец Нобелевский лауреат Петр Капица". Тогда я впервые про него услышал.
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<<громить советскую науку и уделять внимание различным лженаукам. Я отказался>> - достойный поступок,
не то что бывшие комуняки/комсомолы, легко ставшие дерьмократами/капиталистами
Чуть ниже:
"отсылка к передаче от 1976 года с уфологом Владимиром Ажаже"
Безмерно уважаю Сергея Петровича Капицу, но в этих фразах вижу некоторое противоречие, так как вряд ли Сергей Петрович серьезно считал уфологию настоящей наукой
Еще помню его выдающийся английский, о котором говорили, что он чистый кембриджский, без какого-либо акцента. Что неудивительно, так как он там (в Кембридже) родился
Это эфирное время можно же отдать под рекламу и тогда вообще только доходы будут