Факты про телепередачу "Очевидное — невероятное"

4. В 1998 году передача стала выходить на канале РТР. Затем в 1998-1999 года на канале "Культура". После этого она до 2000 года переехала на канал "Прометей АСТ". С 2002 по 2006 года выходила на канале ТВЦ. С 2007 по 2010 ее показывал канал "Россия". С 2010 по 2012 годы передача снова выходила на канале "Культура".





5. Между прочим, с телеканала ТВЦ передача была убрана по простой причине - она не приносила денег, хотя затраты на ее создание были минимальными. Об этом рассказывал продюсер канала.





6. В 70-е и 80-е годы в названии передачи не было тире - было просто "Очевидное невероятное".





7. С 70-х годов и до самого закрытия в качестве эпиграфы передачи был стих Александра Пушкина:

О, сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух,

И опыт, сын ошибок трудных,

И гений, парадоксов друг,

И случай, бог изобретатель.