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Факты про телепередачу "Очевидное — невероятное"

Факты про телепередачу "Очевидное — невероятное"

Автор:
05 февраля 2023 10:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Очевидное — невероятное   интересно   передача   телевизор   факты   фото   
2431
4

Наверняка вы помните такую телепередачу как "Очевидное - невероятное". Кому-то нравилось смотреть рассуждения про науку, кому-то передача казалась слишком скучной.

Бессменным ведущим программы был Сергей Капица, который и был "душой" всех выпусков, так как вряд ли бы какой другой ведущий мог поддерживать высокий уровень "научности".


А далее факты:

1. Главная идея передачи заключалась в том, что наука это часть культуры. В основе передачи были интервью с учеными и специалистами, которые не столько рассказывали про науку, сколько объясняли, как наука существует в обществе.

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2. Телепередача была одним из долгожителей на ТВ. Первый выпуск состоялся в 1973 году, а последний - в 2012 году. Но при этом передаче пришлось попутешествовать по каналам.


3. До 1998 года передача "Очевидное - невероятное" выходила на "первой кнопке". Но ее все же закрыли. Сергей Капица объяснил это так: "Меня заставили громить советскую науку и уделять внимание различным лженаукам. Я отказался. Передачу закрыли".

4. В 1998 году передача стала выходить на канале РТР. Затем в 1998-1999 года на канале "Культура". После этого она до 2000 года переехала на канал "Прометей АСТ". С 2002 по 2006 года выходила на канале ТВЦ. С 2007 по 2010 ее показывал канал "Россия". С 2010 по 2012 годы передача снова выходила на канале "Культура".


5. Между прочим, с телеканала ТВЦ передача была убрана по простой причине - она не приносила денег, хотя затраты на ее создание были минимальными. Об этом рассказывал продюсер канала.


6. В 70-е и 80-е годы в названии передачи не было тире - было просто "Очевидное невероятное".


7. С 70-х годов и до самого закрытия в качестве эпиграфы передачи был стих Александра Пушкина:

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.

8. У Владимира Высоцкого есть песня под названием "Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное невероятное" из сумасшедшего дома - с Канатчиковой дачи". В песне рассказывается про Бермудский треугольник. Это идет отсылка к передаче от 1976 года с уфологом Владимиром Ажаже, где велась речь про этот самый Бермудский треугольник.


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Метки: Очевидное — невероятное   интересно   передача   телевизор   факты   фото   
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16k
Дядюшка Ау 4 часа назад
"7. С 70-х годов и до самого закрытия в качестве эпиграфы передачи был стих Александра Пушкина:
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель."

Нет, немного не так. "случай, бог изобретатель." появился намного позже.

"..на советском телевидении ужасно боялись слова Бог, и эпиграф долго существовал без нее, только когда Бога допустили на телевидение, мы смогли прибавить последнюю строчку".

Из книги С.П. Капицы "Мои воспоминания"
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1k
Александр Потёмкин 11 минут назад
По-моему, по воскресениям шла...
Сидишь такой, лет 10 тебе, на улице "непогода"... "Будильник" посмотрел, "Служу..." посмотрел, "Сельский Час" - мимо, потом "В гостях у сказки", "В мире животных".... Потом опять какая-то фуета, мимо... И тут "Очевидное..." Ну, да, некоторые сюжеты были занудными, а так - весьма увлекательная была передача!
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27k
Ваня 43 минуты назад
благодаря этой передаче мы научились думать и стали разумными...
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3k
АБЕЗЬЯН 2 часа назад
Ссылка youtu.be

В детстве смотрел только заставку
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1k
ChePaev 2 часа назад
В советское время его можно сказать не замечали и считали что своей известностью Сергей Капица был обязан своему отцу, академику, нобелевскому лауреату по физике, Петру Леонидовичу Капице. Сам же Сергей Петрович Капица так и не стал ни академиком РАН, ни даже действительным членкором, именно потому что тень известности его отца затмевала его. На физтехе в те времена над ним подшучивали : «Курица не птица, СП – не Капица» и бытовало мнение что Сергей Петрович не ученый (по сравнению с его отцом) а всего лишь популяризатор науки.
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1k
ChePaev 2 часа назад
КАпица-профессор странный...(с)
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3k
lekha-fil 2 часа назад
Скучная? Школота.
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43k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
а я смотрел, с удовольствием.
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1k
Nick Z 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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5k
5 копеек 3 часа назад
Всегда смотрел. Одна из любимых, ...похоже, и не западный клон.
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 3 часа назад
вот такое помню
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740
Sumrak58100 3 часа назад
Такие передачи, как "очевидное невероятное", "в мире животных", "клуб кинопутешественников" во многом имели успех благодаря ведущим. Ведущие, увы, не молодеют.
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20k
Will2006 3 часа назад
""Меня заставили ... уделять внимание различным лженаукам. Я отказался."
Чуть ниже:
"отсылка к передаче от 1976 года с уфологом Владимиром Ажаже"
Безмерно уважаю Сергея Петровича Капицу, но в этих фразах вижу некоторое противоречие, так как вряд ли Сергей Петрович серьезно считал уфологию настоящей наукой

Еще помню его выдающийся английский, о котором говорили, что он чистый кембриджский, без какого-либо акцента. Что неудивительно, так как он там (в Кембридже) родился
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9k
Garpia121 3 часа назад
Очень любила эту передачу в детстве.
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7k
Axel 3 часа назад
"она не приносила денег, хотя затраты на ее создание были минимальными"

Это эфирное время можно же отдать под рекламу и тогда вообще только доходы будут
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45k
Максим Т. 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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