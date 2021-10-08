Два острова в центре Берингова пролива, где пролегает граница США и России

Здесь пролегает граница между Россией и США. Расстояние между ними – чуть больше трех километров. Преодолеть на лодке легко за полчаса. Но разница между ними….21 часовой пояс! Формально, вы можете попасть в будущее!
Местные романтично называют эти кусочки суши островом Завтра (остров Ратманова) и островом Вчера (остров Крузенштерна).
Яркий пример, как условности управляют нашей жизнью.
Российская часть называется островом Ратманова. Небольшой – всего 29 квадратных километров. Однако довольно обжитой – и людьми и животными. Здесь работает полярная станция и протекает несколько рек.
Здесь один из самых больших в мире птичьих базаров – до 4 млн особей. Почему то птицы гораздо чаще предпочитают гнездиться именно на российском, а не на американском острове.
Также здесь пролегает маршрут китов и любят отдыхать моржи.
В разное время регулярно возникают идеи проложить здесь тоннель. Соединить континенты, чтобы появился сухопутный маршрут между Евразией и Америкой.
Остров Крузенштерна принадлежит США и он в четыре раза меньше российского. Здесь живет более 100 человек. Местное население – американские индейцы.
Через этот остров из США регулярно пытаются сбежать в Россию американцы. В основном – это либо беглые преступники, либо психически больные, которые хотят привлечь к себе внимание с помощью эпатажных выходок. Сбегать пытаются на резиновых лодках, благо плыть тут недолго.
Местные жители на островах – всего несколько сотен человек, в основном эскимосы. Между Россией и США действует для жителей островов безвизовое соглашение – они могут легко пересекать здесь границу и плавать в гости друг к другу.
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