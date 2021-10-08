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Два острова в центре Берингова пролива, где пролегает граница США и России

Два острова в центре Берингова пролива, где пролегает граница США и России (3 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2021 09:18
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   видео   граница   интересно   путешествия   факты   фото   
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Здесь пролегает граница между Россией и США. Расстояние между ними – чуть больше трех километров. Преодолеть на лодке легко за полчаса. Но разница между ними….21 часовой пояс! Формально, вы можете попасть в будущее!

Местные романтично называют эти кусочки суши островом Завтра (остров Ратманова) и островом Вчера (остров Крузенштерна).


Яркий пример, как условности управляют нашей жизнью.


Российская часть называется островом Ратманова. Небольшой – всего 29 квадратных километров. Однако довольно обжитой – и людьми и животными. Здесь работает полярная станция и протекает несколько рек.

Здесь один из самых больших в мире птичьих базаров – до 4 млн особей. Почему то птицы гораздо чаще предпочитают гнездиться именно на российском, а не на американском острове.

Также здесь пролегает маршрут китов и любят отдыхать моржи.


В разное время регулярно возникают идеи проложить здесь тоннель. Соединить континенты, чтобы появился сухопутный маршрут между Евразией и Америкой.


Остров Крузенштерна принадлежит США и он в четыре раза меньше российского. Здесь живет более 100 человек. Местное население – американские индейцы.



Через этот остров из США регулярно пытаются сбежать в Россию американцы. В основном – это либо беглые преступники, либо психически больные, которые хотят привлечь к себе внимание с помощью эпатажных выходок. Сбегать пытаются на резиновых лодках, благо плыть тут недолго.


Местные жители на островах – всего несколько сотен человек, в основном эскимосы. Между Россией и США действует для жителей островов безвизовое соглашение – они могут легко пересекать здесь границу и плавать в гости друг к другу.


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Метки: в мире   видео   граница   интересно   путешествия   факты   фото   
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