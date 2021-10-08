Два острова в центре Берингова пролива, где пролегает граница США и России

Здесь один из самых больших в мире птичьих базаров – до 4 млн особей. Почему то птицы гораздо чаще предпочитают гнездиться именно на российском, а не на американском острове.

Также здесь пролегает маршрут китов и любят отдыхать моржи.

В разное время регулярно возникают идеи проложить здесь тоннель. Соединить континенты, чтобы появился сухопутный маршрут между Евразией и Америкой.

Остров Крузенштерна принадлежит США и он в четыре раза меньше российского. Здесь живет более 100 человек. Местное население – американские индейцы.