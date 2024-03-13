Почему на ТВ до сих пор показывают прогноз погоды?

В новостных передачах до сих пор показывают прогноз погоды. Причем как на российском ТВ, так и на зарубежных телеканалах.
А кому он собственно нужен-то сейчас? Ведь это раньше, мы, еще лет тридцать-сорок назад, кроме как по ТВ, прогноз погоды могли узнать разве что еще только на радио или в ежедневной газете.
Прогноз погоды слыл реально топовой передачей. Потому и шикали друга на друга, когда кто-то громко начинал во время ТВ-прогноза погоды говорить. Потому и до дрожи зубовной помнили ту самую знаменитую мелодию "Ливерпуль-Манчестер".
Но сейчас-то - большинству наших сограждан достаточно открыть свой смартфон, как можно узнать всю погоду на предстоящий месяц...
Однако на самом деле, не все так просто. И прогноз погоды по-прежнему актуален на ТВ по целой куче причин. Далее называю.
Во-первых, действует давно уже сложившаяся телевизионная традиция передачи новостей. Сперва общие новости, потом спорт, затем - тот самый прогноз погоды. Вообще, если душой не кривить, то и тот же спорт можно отменить уже в новостях - все результаты матчей и поединков легко да быстрее узнать в интернете. А потом что, и вовсе все новости на ТВ убирать?
Во-вторых, это ж все-таки лишнее дополнительное эфирное время канала. А значит - реклама, а значит - больше денег. К тому же у прогноза погоды обычно свой собственный нехилый спонсор всегда имеется.
Каждому бренду ведь приятно рекламироваться в тихом-мирном прогнозе погоды, ассоциироваться именно с ним, а не, скажем с политическими убийствами.
К тому же, скажу я вам, есть еще немало людей, даже не пожилого возраста, что с удовольствием смотрят прогноз погоды. В том числе, из-за тамошних соблазнительных ведущих. Западные телеканалы вообще напропалую соревнуются в красоте и степени растелешенности своих weather girls - "погодных девушек".
Например, я признаюсь, прогноз погоды иногда смотрю на "Звезде" - ради прекрасной Ренаты Камаловой. Иногда мой родной регион оказывается прямо в районе ее шикарной пятой точки. :)
Как говаривал один мой пожилой друг:
Ну и если говорить о пожилых, особенно 70+, то очень многие из сей когорты, как не крути, интернетом не пользуется. Или пользуется крайне ограниченно.
Кроме того, ТВ-прогноз все же предоставляет немного другую подачу информации. Можно узнать ситуацию с погодой по стране в целом - например, как и когда, куда движется антициклон. Такая информация больше подходит для глубокого планирования, например, научных исследований или же просто "дикого" отдыха.
Ну и в конце концов, прогноз погоды, это своего рода государственный заказ. Каждое государство мира негласно обязуется посредством телевидения информировать своих граждан о погоде на своей территории.
Иногда прогноз погоды и важный политический инструмент - раз и показали всему миру наши новые территории с их снегами, жарой да дождями... Значит эти земли - точно наши!
Источник:
- Факты про телепередачу "Очевидное — невероятное"
- Интересные факты о книгах
- Как появился пульт дистанционного управления
- Кто написал музыку из заставки программы "До 16 и старше..."
- Зачем в СССР телевизор накрывали салфеткой