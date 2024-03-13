Почему на ТВ до сих пор показывают прогноз погоды?

Прогноз погоды слыл реально топовой передачей. Потому и шикали друга на друга, когда кто-то громко начинал во время ТВ-прогноза погоды говорить. Потому и до дрожи зубовной помнили ту самую знаменитую мелодию "Ливерпуль-Манчестер".

Но сейчас-то - большинству наших сограждан достаточно открыть свой смартфон, как можно узнать всю погоду на предстоящий месяц...

Однако на самом деле, не все так просто. И прогноз погоды по-прежнему актуален на ТВ по целой куче причин. Далее называю.

Во-первых, действует давно уже сложившаяся телевизионная традиция передачи новостей. Сперва общие новости, потом спорт, затем - тот самый прогноз погоды. Вообще, если душой не кривить, то и тот же спорт можно отменить уже в новостях - все результаты матчей и поединков легко да быстрее узнать в интернете. А потом что, и вовсе все новости на ТВ убирать?