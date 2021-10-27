Сколько девушек вы видите на обложке этой пластинки?

До того, как стать Билли Типтоном, этот человек носил имя Дороти Люсиль Типтон. Она родилась в декабре 1914 года и выросла в Канзас-Сити, центре джаза. Происходила из обеспеченной семьи. В школе изучала орган, фортепиано и саксофон.

Переодевание началось, когда Дороти попыталась найти работу в клубах в качестве музыканта. В мире джаза существовал неписаный кодекс, согласно которому женщин не принимали в оркестры. Но талантливая девушка не сдалась. Дороти обвязала грудь бинтами, укоротила волосы, переоделась в мужской костюм, получила новые документы. Миру явился новый человек — Билли Типтон.