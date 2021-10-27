Сколько девушек вы видите на обложке этой пластинки?

Человек за фортепиано — Билли Типтон. Уникальный артист, который не только выступал на сцене, но и на протяжении всей жизни скрывал от всех свой пол. До самой его смерти никто не знал, что на самом деле этот вполне состоявшийся музыкант — женщина. Даже пять его жён и трое сыновей.
Утром 21 января 1989 года 74-летний Билли Типтон — джазовый пианист и саксофонист — рухнул на пол передвижного дома в Спокане, штат Вашингтон. Когда медики сняли с пациента пижаму, чтобы провести реанимацию, они сделали необычайное открытие. Билли Типтон, которого десятилетиями принимали за мужчину, оказался женщиной.
Это известие шокировало женщин, считавших себя его жёнами, сыновей, коллег и друзей. И весь джазовый мир.
В джазе только парни
До того, как стать Билли Типтоном, этот человек носил имя Дороти Люсиль Типтон. Она родилась в декабре 1914 года и выросла в Канзас-Сити, центре джаза. Происходила из обеспеченной семьи. В школе изучала орган, фортепиано и саксофон.
Переодевание началось, когда Дороти попыталась найти работу в клубах в качестве музыканта. В мире джаза существовал неписаный кодекс, согласно которому женщин не принимали в оркестры. Но талантливая девушка не сдалась. Дороти обвязала грудь бинтами, укоротила волосы, переоделась в мужской костюм, получила новые документы. Миру явился новый человек — Билли Типтон.
Чтобы никто не догадался
И этот человек вполне уверенно заявлял о себе. В конце 1938 года безбородый пианист выступал с басистом Уэйном Бенсоном, который вспоминал: "Она была похожа на мальчика. Вела себя, как мальчик. Я был удивлен, когда она умерла, и открылась правда".
В 1951 году Билли Типтон основал собственное трио, зачесал волосы назад и облачился в белый смокинг. В 1957 году ансамбль записал два альбома "Sweet Georgia Brown" и "Billy Tipton Plays Hi-Fi On Piano".
Источник:
Дороти настолько вжилась в свою роль, что ей удавалось обмануть даже тех, с кем она имела наиболее близкий контакт. На протяжении жизни у Билли Типтона было пять любимых женщин, каждой из которых он объяснял, что не может вести полноценную супружескую жизнь из-за полученного в аварии увечья. Вместе с одной из жён — Китти Келли — Билли Типтон усыновил троих мальчиков.
Со временем Билли Типтон поселился в Спокане, продолжая выступать в местных джазовых клубах. С возрастом начались проблемы со здоровьем, но к врачам музыкант не обращался, боясь разоблачения. Перед смертью, которая наступила от язвы желудка, Билли Типтон выбросил своё маскировочное снаряжение, готовясь явить миру свою тайну.
Женщины не раз переодевались в мужчин по экономическим и социальным причинам:
- Русская "девица-кавалерист" Надежда Дурова служила в уланском полку, участвовала в Отечественной войне 1812 года и была контужена ядром в ногу под Бородино.
- Во время Гражданской войны в США около 400 женщин выдавали себя за мужчин и служили в Федеральной армии.
- Писательница Жорж Санд одевалась в мужскую одежду.
- Английский врач Джеймс Барри (1795—1863 год), которому приписывают первое успешное Кесарево сечение, считался мужчиной вплоть до смерти, когда его/её биологический пол был раскрыт.
Источник:
- 15 любопытных фактов из жизни Билла Гейтса
- "Сладкий" корабль
- Певица Ин-Грид. Забытая звезда корпоративов
- Великий чеченский танцор исполняет танец павлина под музыку Морриконе
- C.C. Catch: что стало с «королевой диско 80-х»
Понравилось24