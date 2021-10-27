FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Музыкальный портал 810 постов • 339 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Музыкальный портал 
Сколько девушек вы видите на обложке этой пластинки?

Сколько девушек вы видите на обложке этой пластинки? (7 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2021 09:44
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Билли Типтон   биография   видео   джаз   знаменитости   интересно   факты   фото   
879
7
1

Человек за фортепиано — Билли Типтон. Уникальный артист, который не только выступал на сцене, но и на протяжении всей жизни скрывал от всех свой пол. До самой его смерти никто не знал, что на самом деле этот вполне состоявшийся музыкант — женщина. Даже пять его жён и трое сыновей.

Утром 21 января 1989 года 74-летний Билли Типтон — джазовый пианист и саксофонист — рухнул на пол передвижного дома в Спокане, штат Вашингтон. Когда медики сняли с пациента пижаму, чтобы провести реанимацию, они сделали необычайное открытие. Билли Типтон, которого десятилетиями принимали за мужчину, оказался женщиной.

Это известие шокировало женщин, считавших себя его жёнами, сыновей, коллег и друзей. И весь джазовый мир.


В джазе только парни

До того, как стать Билли Типтоном, этот человек носил имя Дороти Люсиль Типтон. Она родилась в декабре 1914 года и выросла в Канзас-Сити, центре джаза. Происходила из обеспеченной семьи. В школе изучала орган, фортепиано и саксофон.


Переодевание началось, когда Дороти попыталась найти работу в клубах в качестве музыканта. В мире джаза существовал неписаный кодекс, согласно которому женщин не принимали в оркестры. Но талантливая девушка не сдалась. Дороти обвязала грудь бинтами, укоротила волосы, переоделась в мужской костюм, получила новые документы. Миру явился новый человек — Билли Типтон.

Чтобы никто не догадался

И этот человек вполне уверенно заявлял о себе. В конце 1938 года безбородый пианист выступал с басистом Уэйном Бенсоном, который вспоминал: "Она была похожа на мальчика. Вела себя, как мальчик. Я был удивлен, когда она умерла, и открылась правда".

В 1951 году Билли Типтон основал собственное трио, зачесал волосы назад и облачился в белый смокинг. В 1957 году ансамбль записал два альбома "Sweet Georgia Brown" и "Billy Tipton Plays Hi-Fi On Piano".


Дороти настолько вжилась в свою роль, что ей удавалось обмануть даже тех, с кем она имела наиболее близкий контакт. На протяжении жизни у Билли Типтона было пять любимых женщин, каждой из которых он объяснял, что не может вести полноценную супружескую жизнь из-за полученного в аварии увечья. Вместе с одной из жён — Китти Келли — Билли Типтон усыновил троих мальчиков.

Со временем Билли Типтон поселился в Спокане, продолжая выступать в местных джазовых клубах. С возрастом начались проблемы со здоровьем, но к врачам музыкант не обращался, боясь разоблачения. Перед смертью, которая наступила от язвы желудка, Билли Типтон выбросил своё маскировочное снаряжение, готовясь явить миру свою тайну.

Женщины не раз переодевались в мужчин по экономическим и социальным причинам:

  • Русская "девица-кавалерист" Надежда Дурова служила в уланском полку, участвовала в Отечественной войне 1812 года и была контужена ядром в ногу под Бородино.
  • Во время Гражданской войны в США около 400 женщин выдавали себя за мужчин и служили в Федеральной армии.
  • Писательница Жорж Санд одевалась в мужскую одежду.
  • Английский врач Джеймс Барри (1795—1863 год), которому приписывают первое успешное Кесарево сечение, считался мужчиной вплоть до смерти, когда его/её биологический пол был раскрыт.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Музыкальный портал"
Метки: Билли Типтон   биография   видео   джаз   знаменитости   интересно   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
ss 49 минут назад
Ну и что? Мало ли какие мозговые вывихи существуют. В учебниках по психиатрии ещё и не такое можно встретить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 48 минут назад
Вот кому бы помогла операция по смене пола. Получился бы очень успешный и счастливый трансгендер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать дальше? Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать дальше? C.C. Catch: что стало с «королевой диско 80-х» C.C. Catch: что стало с «королевой диско 80-х» Певица Ин-Грид. Забытая звезда корпоративов Певица Ин-Грид. Забытая звезда корпоративов Великий чеченский танцор исполняет танец павлина под музыку Морриконе Великий чеченский танцор исполняет танец павлина под музыку Морриконе "Сладкий" корабль "Сладкий" корабль 15 любопытных фактов из жизни Билла Гейтса 15 любопытных фактов из жизни Билла Гейтса
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

438104



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Самые странные магазины СССР
1
225
Самые странные магазины СССР
30 обломанных надежд и горьких разочарований из серии "Ожидание и реальность"
0
45
30 обломанных надежд и горьких разочарований из серии "Ожидание и реальность"
Набирающие популярность в сообществах
В нашем полку прибыло
0
15
В нашем полку прибыло
Существуют ли идеальные дети, и нужно ли требовать от своего ребенка быть всегда послушным?
0
9
Существуют ли идеальные дети, и нужно ли требовать от своего ребенка быть всегда...
Человек, обманувший смерть. История солдата, выжившего с пулей во лбу (3 фото)
Человек, обманувший смерть. История солдата, выжившего с пулей во лбу (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
3
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Ynews#люди#животные#фотографии#в мире#автомобили#актеры#приколы
#Юмор#прикол#подборка#авто аварии#кино#познавательно#интересное#автомир#страна#СССР
#интересно#дтп#аварии#Россия#фильм#история#полиция#Разное#картинки#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться