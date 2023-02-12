8 смелых и странных телепередач 90-х, которые сейчас точно не пустят в эфир

Вспоминаем безумное ТВ 90-х, которое уже не вернуть
90-е годы поистине стали десятилетием полной свободны и вседозволенности для российского ТВ, которое в те годы являлось основным досугом для российских граждан. В те лихие годы существовал реально независимый канал НТВ, который высказывал оппозиционную точку зрения на происходившие в стране события. Также в эфир выходило много экспериментальных и криминальных программ, зарождался новый формат реалити и ток-шоу, а по ночам дециметровые каналы крутили "ночной канал".
Некоторые из передач, которые в те либеральные годы спокойно выходили в эфир, сейчас покажутся чересчур смелыми либо явной дикостью и трешем.
1. Куклы (1994-2002)
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Сатирическая передача на злободневные темы тогдашней политики, купленная по лицензии у французов, 8 лет выходила в эфир самого оппозиционного канала НТВ в вечерний прайм-тайм по субботам либо воскресеньям. В роли героев выступали куклы российских политиков, включая и нынешнего президента, часто обыгрывая сцены из произведений литературных классиков. Всего было снято более 360 серий по 10-13 мин.
2. Дрёма (1997-1998)
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Радикальная ночная музыкальная программа канала ТВ-6, которую вели Владимир Епифанцев и еще никому не известная Анфиса Чехова, продержалась в эфире всего полгода. Ведущие ставили андеграундную музыку, а в перерывах между клипами прогрессивно шутили и разыгрывали странные сценки, разрывая все шаблоны телевещания 90-х.
3. Про это (1997-2000)
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Первое российское ток-шоу с темнокожей ведущей Еленой Ханга, где без стеснения говорили про с@кс, появилось в эфире НТВ. Разумеется, его показывали ночью. В качестве участников приглашали "мальчиков по вызову", семейную пару инвалидов, секретаршу, к которой пристает босс, и другие революционные для ТВ темы, которые заставляли краснеть неискушенных зрителей.
Мнения о ток-шоу разделились на два лагеря: некоторые хвалили ее за смелость, другие же ругали за аморальность, а депутаты от КПРФ требовали закрыть шоу.
Говорят, что идея передачи принадлежала Леониду Парфенову,в то время главному продюсеру телеканала.
4. Будка гласности / Глас народа (1991-1993)
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Необычный проект придумали журналисты студии ATV Алексей Гиганов и Иван Кононов. Первую перевозную телевизионную Будку гласности установили на Красной площади в Москве в ноябре 1991 года, и любой человек мог зайти в нее и за минуту высказаться на всю страну на любую волнующую его тему, причем многие не стеснялись в выражениях. Вскоре подобные будки появились и в других городах.
Позднее передачу переименовали в Глас народа.
5. Империя страсти (1997-1998)
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Телешоу на раздевание, которое придумал и вел Николай Фоменко, канал НТВ показывал в полночь. Два участника, мужчина и женщина, участвовали в простых до безобразия конкурсах, а проигравший снимал с себя предмет одежды, порой оставаясь в конце в одной исподней. Победителю дарили компьютер. В эфир вышли более 80 выпусков программы.
6. Акулы пера (1995-1998)
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В провокационном музыкальном ток-шоу канала ТВ-6 под покровительством ведущего Ильи Легостаева молодые и дерзкие приглашенные журналисты, включая Отара Кушанашвили, задавали неудобные вопросы звездам российского шоу-бизнеса, которые обычно не были готовы к такому повороту событий.
7. Знак качества (1996-1999)
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Эта 15-минутная передача на ТВ-6 с девизом "возможны любые чудачества" стала прототипом видеосервисов Youtube и TikTok, и выглядело как насмешка над советским Знаком качества. На нее мог прийти любой желающий и продемонстрировать любой свой "талант" вроде любительского пения или сомнительного танца уровня какого-нибудь студенческого капустника. Большинство героев программы выглядели откровенно жалко и вызывали у телезрителей лишь испанский стыд.
Кстати, ведущего и зрителей в программе не было, шла просто нарезка из выступлений на сцене.
8. Дикое поле (1995-1999)
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Авторская документальная программа Александра Невзорова, выходившая на Первой кнопке, продолжила треш-стилистику закрытых "600 секунд", поражая зрителей своим реализмом. Интервью с людоедом, "любовь" в женской тюрьме и подобные репортажи с натуралистичными кадрами без купюр о жизни социальных низов и преступников доводили до жути неискушенных постсоветских жителей.
Всего в пятничный прайм-тайм в эфир вышли 12 передач цикла.
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Ахахахахах!
Автор, нельзя такое с утра писать.
Я чуть со стула не упал
Так что ж сейчас стесняются это слово даже писать? Ханги на вас нет!
А если без смеха, то в 90-е было самое лучшее телевидение, которое действительно хотелось смотреть с широко раскрытыми глазами. Ни до, ни тем более после ничего подобного не было.
Дрындели-дрындели пока Хазанов не достал бутылку водки и троица начала бухать в прямом эфире...
Никогда, "ничего подобного не было"...
Куклы нравились.