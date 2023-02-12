8 смелых и странных телепередач 90-х, которые сейчас точно не пустят в эфир

90-е годы поистине стали десятилетием полной свободны и вседозволенности для российского ТВ, которое в те годы являлось основным досугом для российских граждан. В те лихие годы существовал реально независимый канал НТВ, который высказывал оппозиционную точку зрения на происходившие в стране события. Также в эфир выходило много экспериментальных и криминальных программ, зарождался новый формат реалити и ток-шоу, а по ночам дециметровые каналы крутили "ночной канал".

Некоторые из передач, которые в те либеральные годы спокойно выходили в эфир, сейчас покажутся чересчур смелыми либо явной дикостью и трешем.

1. Куклы (1994-2002)