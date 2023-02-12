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8 смелых и странных телепередач 90-х, которые сейчас точно не пустят в эфир

8 смелых и странных телепередач 90-х, которые сейчас точно не пустят в эфир

Автор:
12 февраля 2023 09:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 90-х   Эфир   видео   интересно   передача   телевизор   треш   фото   
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Вспоминаем безумное ТВ 90-х, которое уже не вернуть

90-е годы поистине стали десятилетием полной свободны и вседозволенности для российского ТВ, которое в те годы являлось основным досугом для российских граждан. В те лихие годы существовал реально независимый канал НТВ, который высказывал оппозиционную точку зрения на происходившие в стране события. Также в эфир выходило много экспериментальных и криминальных программ, зарождался новый формат реалити и ток-шоу, а по ночам дециметровые каналы крутили "ночной канал".

Некоторые из передач, которые в те либеральные годы спокойно выходили в эфир, сейчас покажутся чересчур смелыми либо явной дикостью и трешем.


1. Куклы (1994-2002)


Сатирическая передача на злободневные темы тогдашней политики, купленная по лицензии у французов, 8 лет выходила в эфир самого оппозиционного канала НТВ в вечерний прайм-тайм по субботам либо воскресеньям. В роли героев выступали куклы российских политиков, включая и нынешнего президента, часто обыгрывая сцены из произведений литературных классиков. Всего было снято более 360 серий по 10-13 мин.


2. Дрёма (1997-1998)


Радикальная ночная музыкальная программа канала ТВ-6, которую вели Владимир Епифанцев и еще никому не известная Анфиса Чехова, продержалась в эфире всего полгода. Ведущие ставили андеграундную музыку, а в перерывах между клипами прогрессивно шутили и разыгрывали странные сценки, разрывая все шаблоны телевещания 90-х.


3. Про это (1997-2000)


Первое российское ток-шоу с темнокожей ведущей Еленой Ханга, где без стеснения говорили про с@кс, появилось в эфире НТВ. Разумеется, его показывали ночью. В качестве участников приглашали "мальчиков по вызову", семейную пару инвалидов, секретаршу, к которой пристает босс, и другие революционные для ТВ темы, которые заставляли краснеть неискушенных зрителей.

Мнения о ток-шоу разделились на два лагеря: некоторые хвалили ее за смелость, другие же ругали за аморальность, а депутаты от КПРФ требовали закрыть шоу.

Говорят, что идея передачи принадлежала Леониду Парфенову,в то время главному продюсеру телеканала.


4. Будка гласности / Глас народа (1991-1993)


Необычный проект придумали журналисты студии ATV Алексей Гиганов и Иван Кононов. Первую перевозную телевизионную Будку гласности установили на Красной площади в Москве в ноябре 1991 года, и любой человек мог зайти в нее и за минуту высказаться на всю страну на любую волнующую его тему, причем многие не стеснялись в выражениях. Вскоре подобные будки появились и в других городах.

Позднее передачу переименовали в Глас народа.


5. Империя страсти (1997-1998)


Телешоу на раздевание, которое придумал и вел Николай Фоменко, канал НТВ показывал в полночь. Два участника, мужчина и женщина, участвовали в простых до безобразия конкурсах, а проигравший снимал с себя предмет одежды, порой оставаясь в конце в одной исподней. Победителю дарили компьютер. В эфир вышли более 80 выпусков программы.


6. Акулы пера (1995-1998)


В провокационном музыкальном ток-шоу канала ТВ-6 под покровительством ведущего Ильи Легостаева молодые и дерзкие приглашенные журналисты, включая Отара Кушанашвили, задавали неудобные вопросы звездам российского шоу-бизнеса, которые обычно не были готовы к такому повороту событий.


7. Знак качества (1996-1999)


Эта 15-минутная передача на ТВ-6 с девизом "возможны любые чудачества" стала прототипом видеосервисов Youtube и TikTok, и выглядело как насмешка над советским Знаком качества. На нее мог прийти любой желающий и продемонстрировать любой свой "талант" вроде любительского пения или сомнительного танца уровня какого-нибудь студенческого капустника. Большинство героев программы выглядели откровенно жалко и вызывали у телезрителей лишь испанский стыд.

Кстати, ведущего и зрителей в программе не было, шла просто нарезка из выступлений на сцене.


8. Дикое поле (1995-1999)


Авторская документальная программа Александра Невзорова, выходившая на Первой кнопке, продолжила треш-стилистику закрытых "600 секунд", поражая зрителей своим реализмом. Интервью с людоедом, "любовь" в женской тюрьме и подобные репортажи с натуралистичными кадрами без купюр о жизни социальных низов и преступников доводили до жути неискушенных постсоветских жителей.

Всего в пятничный прайм-тайм в эфир вышли 12 передач цикла.

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Метки: 90-х   Эфир   видео   интересно   передача   телевизор   треш   фото   
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12  комментариев
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10k
GROMOZEKA 43 минуты назад
«В те лихие годы существовал реально независимый канал НТВ»

Ахахахахах!
Автор, нельзя такое с утра писать.
Я чуть со стула не упал

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776
Sumrak58100 7 минут назад
Автор только забыл упомянуть, что в 90-е тв-каналы принадлежали или были под контролем олигархов. Как следствие - продвижение интересов этих самых олигархов, ну и участие в инфо войнах, как олигархов против государства, так и между собой.
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3k
kca-opa 13 минут назад
А можно у ТС узнать, а почему их не пустят в эфир? Шлак типа про это заменили всякие малаховы, ДНК и прочее, политические как куклы уже не так актуальные, но Камеди постоянно крутят ролики с Грачёвым в роли Путина, что-то и Грачёв не сидит, и Камеди тихонько, но работают, может вопрос в зрителя, которые поумнели и вкусы изменились? Да и молодёжь больше в тырнете сидит, клали они на ТВ педерачи
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6k
Алексей 16 минут назад
"где без стеснения говорили про с@кс,"
Так что ж сейчас стесняются это слово даже писать? Ханги на вас нет!
А если без смеха, то в 90-е было самое лучшее телевидение, которое действительно хотелось смотреть с широко раскрытыми глазами. Ни до, ни тем более после ничего подобного не было.
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370
Albert Rost Алексей 9 минут назад
Помнится ещё когда НТВ работало часа четыре в день, была программа с Дибровым и всякими гостями. В тот раз в гостях был Хазанов и ещё кто-то третий.
Дрындели-дрындели пока Хазанов не достал бутылку водки и троица начала бухать в прямом эфире...
Никогда, "ничего подобного не было"...
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25k
Лунный Кот 21 минуту назад
И Слава Богу, что мы это говно больше никогда не увидим.
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13k
котегRUS Час назад
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64k
Татьяна Юсова Час назад
Куклы, "Про это" и "Будка гласности". Другие не видела и даже не слышала.
Куклы нравились.
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127k
Аааа Час назад
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Infinite

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