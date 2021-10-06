C.C. Catch: что стало с «королевой диско 80-х» сегодня

Да и сегодня заходят просто отлично. Неудивительно, что певицу по-прежнему хорошо встречают в России. В нашей стране она всегда желанная гостья.

Зарубежные поп-исполнители лично у меня вызывают искреннее уважение и восхищение в отличие от наших популярных артистов. Не секрет, что многие наши певцы и певицы – люди случайные на большой сцене, и попадают туда благодаря личным связям и/или большим деньгам. При этом сразу же становятся звездами, не имея на то ни малейших данных – ни таланта, ни даже голоса. За рубежом труженики музыкального цеха долго и упорно работают, прежде, чем стать известными. Упорным трудом своей цели добивалась и Каролина Катарина Мюллер.