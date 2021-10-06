C.C. Catch: что стало с «королевой диско 80-х» сегодня

Заводное диско этой немецкой певицы голландского происхождения не слышал, наверное, только ленивый. Зажигательные хиты C.C. Catch в середине 80-х годов крутили на всех дискотеках. Эти песни звучали по радио и телевизору.
Да и сегодня заходят просто отлично. Неудивительно, что певицу по-прежнему хорошо встречают в России. В нашей стране она всегда желанная гостья.
Зарубежные поп-исполнители лично у меня вызывают искреннее уважение и восхищение в отличие от наших популярных артистов. Не секрет, что многие наши певцы и певицы – люди случайные на большой сцене, и попадают туда благодаря личным связям и/или большим деньгам. При этом сразу же становятся звездами, не имея на то ни малейших данных – ни таланта, ни даже голоса. За рубежом труженики музыкального цеха долго и упорно работают, прежде, чем стать известными. Упорным трудом своей цели добивалась и Каролина Катарина Мюллер.
Между музыкой и швейной фабрикой
Девушка родилась в Нидерландах, а ее воспитанием, в основном, занималась мама. Отец был немцем и большую часть времени проводил на своей исторической родине. Мать с дочерью предпочитала оставаться в Голландии. Так и жили на две страны. Вместе с матерью часто переезжали с место на место. Будущая звезда была довольно прилежной ученицей. Однажды она поступила в школу домашнего хозяйства. Девушек там учили готовить, стирать, убирать, обращаться с бытовой техникой. Прививали навыки продавца. Но становиться домохозяйкой Каролина явно не собиралась.
В конце 70-х годов мама с дочерью переехали в Германию. Семья, наконец, воссоединилась в полном составе. Девушка продолжила обучение, но ей пришлось усиленно штудировать немецкий язык. После того, как Каролина окончила школу, родители отправили ее учиться на швею. Практику она проходила на швейной фабрике. Часто работала по 15 часов в стуки, терпела придирки начальства и выслушивала сплетни коллег за спиной. Поздние вечера Каролина любила проводить в музыкальном баре. Именно там она впервые задумалась о карьере певицы.
Она стала заниматься с преподавателем музыки, освоила гитару. Начала посещать школу джазовых танцев и участвовать в музыкальных конкурсах. Родители поддержали стремление дочери, но поначалу отнеслись к нему несерьезно. Они все еще думали, что Каролина станет швеей. Но девушке пришлось выбирать между музыкой и работой на фабрике. И она сделала свой выбор.
Каролине взялся помогать отец. Он уволился с работы и на семейные сбережения открыл агентство Orbit-music. Приобрел для дочери оборудование, фонограммы старых хитов и занялся ее продвижением. Каролина до сих пор с теплотой вспоминает помощь своего отца. Благодаря музыкальным конкурсам она приобрела определенную известность в своем городке. А однажды ее заметил продюсер Петер Кент и предложил занять вакантное место в женском квартете Optimal. Участницы коллектива уже были знакомы друг с другом и отлично сработались вместе. Но самой яркой участницей квартете, конечно же, стала Каролина.
Большой успех и сольная карьера
В 1985 году, на одном из концертов Optimal на девушку обратил внимание основатель и участник группы modern talking Дитер Болен. Он сразу оценил талант Каролины и понял, что перед ним будущая мировая звезда. Болен предложил певице выгодный контракт и придумал эффектный псевдоним, под которым Каролина Катарина Мюллер вошла в историю популярной музыки. Первые две буквы – инициалы двух имен девушки, а новая «фамилия» просто красиво с ними сочеталась. Так Каролина превратилась в C.C. Catch и начала сольную карьеру.
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Дитер Болен отлично знал свое дело как продюсер. Молодая звездочка тут же засияла яркими лучами. Первый же сингл певицы I Can Lose My Heart Tonight лихо ворвался в музыкальные чарты. Успешные гастроли, море цветов и толпы поклонников. Казалось, эта музыка будет вечной. Но мода на диско оказалась короткой. А вместе с ней пошла на спад и популярность C.C. Catch.
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Под крылом Дитера Болена певица выпустила четыре альбома. Идеи и предложения самой девушки продюсер упорно отвергал. По его мнению, он лучше знал, что нужно фанатам и навязывал певице собственные музыкальные вкусы. В конце концов C.C. Catch рассталась со своим влиятельным патроном. Причем, свой сценический псевдоним Каролине пришлось у Болена отвоевывать.
А через несколько месяцев она нашла себе нового наставника – Саймона Нейпира-Белла, до этого работавшего с Джорджем Майклом. С ним она выпустила свою последнюю на сегодня пластинку. Причем большую часть песен певица написала для нее самостоятельно. Она отправилась в большое европейское турне, побывала с концертами в СССР, а потом на целых семь лет покинула большую сцену. Свободное время посвятила своему духовному развитию. Путешествовала, занималась йогой и медитацией, увлеклась поэзией.
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Секрет вечной молодости Каролины
Музыкальная мода – дама весьма капризная. В конце 90-х публика снова проявила интерес к диско. А какое может быть диско без великолепной C.C. Catch? Певица триумфально вернулась в шоу-бизнес. Помог ей в этом снова Дитер Болен. Бывшие коллеги оставили обиды в прошлом и какое-то время проработали вместе. Болен облагородил ее старые хиты новыми, более актуальными аранжировками. С.С. Сatch кардинально сменила имидж. Вместо шатенки с пышной прической перед публикой предстала изящная блондинка с аккуратной стрижкой каре.
Певица больше не выпускает альбомов, лишь изредка радуя своих поклонников новыми синглами да сборниками хитов. Зато она до сих пор в строю. Регулярно ездит с гастролями, часто бывает в России и дает ностальгические концерты. А клип на песню Silence она снимала в Санкт-Петербурге, на Каменном острове. Причем, локации для своего видео C.C. Catch выбирала лично. С тех пор она горячо влюбилась в Город на Неве и даже отмечала там свое 40-летие. А в 2014 году записала великолепный дуэт вместе с певцом Крисом Норманом.
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C.C. Catch и сегодня находится в отличной физической форме, а ее по-прежнему стройной, почти девичьей фигуре позавидуют и более молодые коллеги по сцене. Как однажды призналась сама певица, ничего особенного для сохранения своей естественной красоты она не делает. Занимается йогой, пьет много воды, любит чай. А вот от кофе, крепких напитков и мяса она давно уже отказалась. Также она практикует долгий и здоровый сон. По словам самой Каролины, секрет ее «вечной молодости» прост. Она просто наслаждается жизнью и довольствуется тем, что имеет сегодня. Удивительная женщина!
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А что сейчас? какой то моргенхрен, бузова, какието гомосеки разноцветные типа реперы, и другой сброд. Печально все это