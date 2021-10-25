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Драма возле драмтеатра: гопники в Луцке перевернули биотуалет с человеком внутри

Драма возле драмтеатра: гопники в Луцке перевернули биотуалет с человеком внутри (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 октября 2021 13:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   luck   биотуалет   видео   драма   драмтеатр   хулиганы   
1506
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Неизвестные молодые люди, возможно, не знали, что кабинка занята. Но в любом случае, сидевшему в ней не позавидуешь.


После того, как хулиганы выпустили адреналин, они сбежали, оставив посетителя биотуалета самостоятельно выбираться из западни.

Обращался ли этот человек за помощью, неизвестно.

Показательным остается тот факт, что драма произошла близ местного драматического театра. Вот что эмоции творят с человеком у храма искусства!

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Метки: Ynews   luck   биотуалет   видео   драма   драмтеатр   хулиганы   
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12  комментариев
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819
Бич Бичовский 52 минуты назад
Все они знали, видно же, что не кинули, а аккуратно положили, чтобы не покалечить. Поэтому, скорее всего даже не гопники, а просто пи*оры контент для тик тока снимали.
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7k
Лещ 3 минуты назад
Пускай спасибо скажет, что дверью вверх положили. Если бы дверью вниз....
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36k
Лесли 🥰 8 минут назад
Дебилы, бл*ять!!! Как они задолбали эти сраные тиктокеры и прочая с ними хрень!
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455
Сигизмунд Лазаревич 17 минут назад
Чисто театральные разборки...
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25
Dobryk 24 минуты назад
Как про гомно, так сразу Украина,... чёта ваще не удивлён, хотя и печально за эту бывшую цветущую и богатую республику.
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26k
Григорий Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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207
SHAGREEN 45 минут назад
Похоже на постанову, укладывают аккуратно, как родного. Если коннечно он от них там не укрывался, стартанул бы до того как положили.
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68
ЖаЖдА ТиТеК 51 минуту назад
Блэт, что у автора в голове...
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−47
наместник 54 минуты назад
какое правительство - таков народ
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5k
Ya 56 минут назад
Подонки наверняка всё знали и ждали когда кто то зайдет в кабинку. Наверняка, на 100% человек кричал когда кабинка начала двигаться. И это не просто хулиганы- это интернет-подонки из категории говноблогеров, тиктокеров и прочей херни, вели съемку. Жаль что таких тварей нельзя макнуть в унитаз головой и напоить "живительной" влагой из унитаза.
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519
С того Берега моря Час назад
Хорошо не на дверь...
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57k
pynh Час назад
простите, не удержался

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