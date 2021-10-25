Драма возле драмтеатра: гопники в Луцке перевернули биотуалет с человеком внутри

Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото)

"А как мне в ней дышать?": пассажир на авиарейсе из Ларнаки устроил скандал из-за маски

Плевок на краповый берет: в Грозном спецназовцы устроили драку из-за мошенничества кавказцев

Девушки и директор: крановый завод Набережных Челнов анонсировал тизер нового эрокалендаря

Сотрудник ДПС из Тюмени отоварился в магазине и ушел, не заплатив за пиво и энергетик

Экс-охранник чеченского олигарха устроил перестрелку у метро "Люблино"