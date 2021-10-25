Драма возле драмтеатра: гопники в Луцке перевернули биотуалет с человеком внутри

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Неизвестные молодые люди, возможно, не знали, что кабинка занята. Но в любом случае, сидевшему в ней не позавидуешь.
После того, как хулиганы выпустили адреналин, они сбежали, оставив посетителя биотуалета самостоятельно выбираться из западни.
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Обращался ли этот человек за помощью, неизвестно.Показательным остается тот факт, что драма произошла близ местного драматического театра. Вот что эмоции творят с человеком у храма искусства!
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