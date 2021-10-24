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Иранский губернатор получил пощечину во время церемонии инаугурации

Иранский губернатор получил пощечину во время церемонии инаугурации (5 фото + 1 видео)

Автор:
24 октября 2021 12:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   видео   губернатор   инцидент   иран   неожиданно   ну и ну   политика   пощечина   
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Абедин Хоррам недавно был назначен губернатором иранской провинции Восточный Азербайджан. Во время церемонии инаугурации, когда Хоррам готовился произнести свою первую речь, произошел неприятный инцидент. Такого никто не ожидал.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   видео   губернатор   инцидент   иран   неожиданно   ну и ну   политика   пощечина   
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
дикари
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824
Ольга 5 минут назад
Тот, кто дал пощечину - религиозный идиот.
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6k
dikijjim Полчаса назад
может это друг "детства"который в счет прошедшего времени ,был аккуратно послан в далекое пешие,детство это детство,а взрослая жизнь это взрослая жизнь.
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68k
Пётровыч Полчаса назад
На всё Аллаха и по воле Аллаха, мусульманам вообще не стоит скорую вызывать, ведь всё по воле Аллаха.
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16k
Пронька Грезной Полчаса назад
Даже у иранских мужиков все в порядке с яйцами. Вышел и в ухо дал. А вы продолжайте слушать речи бегловых, дегтяревых и прочих прикормленных губернаторских.
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10k
котегRUS Час назад
видимо кому то прикормка не понравилась..))
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36k
Alex Час назад
Походу родственник той обезьяны из Нижневартовска, жене которой справку выдавал врач-мужик.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Огуреция прошла неудачно - огурцов совсем не было, народ обозлился и губернатор отхватил леща.
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212k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
дикари
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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 часа назад
нажил себе кровника, такое вряд-ли проститься
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