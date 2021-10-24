Иранский губернатор получил пощечину во время церемонии инаугурации

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Абедин Хоррам недавно был назначен губернатором иранской провинции Восточный Азербайджан. Во время церемонии инаугурации, когда Хоррам готовился произнести свою первую речь, произошел неприятный инцидент. Такого никто не ожидал.
На сцену неожиданно поднялся мужчина из зала, подошел к губернатору и дал ему пощечину. Все происходило рядом с включенным микрофоном, и звук пощечины услышали все присутствующие.
Это произошло так быстро, что охрана даже не успела среагировать. Секьюрити выскочили на сцену уже позже, чтобы скрутить воинственно настроенного мужчину и вывести его из зала.
Выяснилось, что этот человек в ярости из-за того, что его жене прививку от Covid-19 делал врач-мужчина. Вину за это он возложил на губернатора и пришел на инаугурацию, чтобы высказать свое возмущение.
Абедин Хоррам - бывший командующий КСИР и, как сообщается, в прошлом находился в плену у сирийских повстанцев.
Позже Хоррам вернулся на сцену и сказал следующее: "Вы должны знать: когда я был в Сирии, враги приставляли к моей голове заряженные пистолеты и избивали по 10 раз в день. Этот человек - тоже мой враг, но я прощаю его".
Позже Хоррам вернулся на сцену и сказал следующее: "Вы должны знать: когда я был в Сирии, враги приставляли к моей голове заряженные пистолеты и избивали по 10 раз в день. Этот человек - тоже мой враг, но я прощаю его".
В настоящее время Абедин Хоррам работает при правительстве президента Эбрагима Раиси, ставленника верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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