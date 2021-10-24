Иранский губернатор получил пощечину во время церемонии инаугурации

Абедин Хоррам - бывший командующий КСИР и, как сообщается, в прошлом находился в плену у сирийских повстанцев.



Позже Хоррам вернулся на сцену и сказал следующее: "Вы должны знать: когда я был в Сирии, враги приставляли к моей голове заряженные пистолеты и избивали по 10 раз в день. Этот человек - тоже мой враг, но я прощаю его".