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В Москве ураганный ветер сорвал зубец с кремлевской стены

В Москве ураганный ветер сорвал зубец с кремлевской стены (5 фото + 4 видео)

Автор:
22 октября 2021 15:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Кремль   Москва   видео   мчс   ураган   
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К такому разгулу стихии в столице были не готовы.

Сегодня днём в столице разыгралась стихия, перед которой не устояли и стены Кремля: ураганный ветер сорвал с них реставрационные леса и вслед за собой "утащили" один из зубцов крепости.

В МЧС сообщают о надвигающемся на Москву шторме и просят жителей по возможности оставаться дома. По информации Гидрометцентра, порывы ветра в столице могут достигать 21 метра в секунду.

Как сообщили в МЧС шторм продлится до позднего вечера пятницы. Такая погода связана с прохождением холодного фронта.

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Метки: Ynews   Кремль   Москва   видео   мчс   ураган   
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26  комментариев
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1k
александр 2 часа назад
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2
Анна Эржибова 45 секунд назад
Постоянно намекает предупреждает а как "господабояре" были кхм таки и остались
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60k
Опиум для народа Минуту назад
Якубеня уже была?
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7k
Света 19 минут назад
Вот который раз читаю об "ураганных" ветрах в Москве и не знаю смеяться или плакать... КАКОЙ НАХ..ЕН УРАГАННЫЙ?! По давно утверждённой шкале градации силы ветра, ураганнным является ветер 33 и более м/с ! То что в Москве просто свежий ветер! Более того у нас вот вчера и сегодня как раз сильный ветер по уровню штормовой. Смотри скрин с нашим сиюмоментным прогнозом. В ночь на пятницу были порывы до 29-30 м/с. И ничего такого не случилось это в принципе никого не удивляет и не пугает. Упало несколько деревьев, порвало провода, слетел лист с крыши и прочие мелкие происшествия ввиде перевёрнутых мусорных баков. Самое неприятное это падение дерева на дом, в следствии чего заблокировался выход из подъезда и прорвало газовую трубу на стене дома. Это было опасно. В осталтьном народ даже волновался, все занимались своим делом. И напомню, не 21 как в Москве, а 29-30 м/с! Это разница. В целом народ даже по набережной гулял, фотографировал красоту шторма. Так что при таком ветерке какие-либо повреждения лишь результат раздолбайства и кривых рук. Но Москва упорно выпендривается "урагаными" кактаклизмами и списывает на "устранение" хорошие суммы. И ещё большие на предупреждение.
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28k
LEPA 20 минут назад
Блэт! Природа покусилась на устои и скрепы. Это экстремизЬм!
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10k
Lynx 23 минуты назад
Мерлоны с бойницами. Зубец - больше к режущему инструменту.
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28k
Антон Полчаса назад
В этой стране уже даже Кремль разваливается.
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1k
ПравдоРуб Полчаса назад
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782
Леонид 40 минут назад
Правильно поступает ветер, кремль надо вообще снести
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22
Dobryk Час назад
Ждём шквал радостной оргии в соц.сетях от жовто-блокитной аномалии)))
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267
Игорь Иванов Dobryk Час назад
Да, кстати, а что там у хохлов?
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747
Миша Час назад
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35k
kalinser Час назад
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14k
Hairy. 2 часа назад
Хороший, добрый знак!!!
Ссылка www.youtube.com
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3k
Андрина 2 часа назад
Подальше от рекламных щитов и подальше от деревьев это куда?
Есть вообще такое место?
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253
dimly 2 часа назад
Да ничего. щас примут пару новых законов.. наверстают. ну а мы от Калининграда до Владивостока скинемся и восстановим столицу нашей Родины!
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Ну бывает, хотя все таки кремль, могли бы и посерьёзнее к работе отнестись строители.
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331
Алексей Алксандр Шевченко 46 минут назад
А кремль не из кирпича вроде делался, его под кирпич разукрашивают каждый год рисуя соответствующий узорчик.
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