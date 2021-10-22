В Москве ураганный ветер сорвал зубец с кремлевской стены

К такому разгулу стихии в столице были не готовы.
Сегодня днём в столице разыгралась стихия, перед которой не устояли и стены Кремля: ураганный ветер сорвал с них реставрационные леса и вслед за собой "утащили" один из зубцов крепости.
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В МЧС сообщают о надвигающемся на Москву шторме и просят жителей по возможности оставаться дома. По информации Гидрометцентра, порывы ветра в столице могут достигать 21 метра в секунду.
Серьёзных последствий от стихии пока не зафиксировано. Ветер пока сносит плохо закрепленные и лёгкие конструкции. Пешеходам советуют держаться подальше от рекламных щитов
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Не все автомобилисты по совету МЧС успели убрать машины подальше от деревьев
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Как сообщили в МЧС шторм продлится до позднего вечера пятницы. Такая погода связана с прохождением холодного фронта.
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Есть вообще такое место?
если только возрастом...)