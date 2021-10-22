Под Рязанью взорвался цех по производству пороха. Есть погибшие

Сегодня утром на заводе "Эластик" под Рязанью произошел взрыв в цеху ООО "Разряд", занимавшимся производством пороха. Трагедия случилась, когда рабочие заступили на смену и включили оборудование. По предварительным данным погибло 16 человек.
Момент взрыва в цеху завода попал на видео авторегистратора
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Предварительной причиной взрыва стало нарушение технологического процесса в цеху, где производился порох. Кроме этого, отрабатываются версии неисправности оборудования.
🎥Первые кадры с места пожара в цехе под Рязанью.— Известия (@izvestia_ru) October 22, 2021
Также известно, что 12 человек погибли и четверых ищут. pic.twitter.com/X9N0e7XvYK
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Сейчас возгорание на площади 160 квадратных метров локализовано, пожарные проливают помещения завода. К ликвидации последствий возгорания привлекли170 человек и 50 единиц техники.
Само здание цеха, судя по фото и видео с места ЧП, разрушено, сохранились одиночные конструкции, но внутри все выгорело.
Известно, что фирма, арендовавшая цех на территории завода "Эластик", занималась утилизацией боеприпасов и их составных частей, производством, хранением и распространением взрывчатых материалов промышленного назначения, осуществлением работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, транспортировкой опасных производственных объектов. Сам завод длительное время - с 2011 - 2012 годов - находится в банкротстве, деятельность не ведет.
Как только появится возможность, территорию разрушенного завода осмотрят представители "Ростехнадзора".
На место взрыва выехали представители правительства региона: зампред правительства Дмитрий Филиппов и министр здравоохранения Андрей Прилуцкий. Власти области готовы поддержать семьи погибших и пострадавших при взрыве. Известно, что с места пожара удалось спасти одного человека. Пострадавший с 99% ожогов тела госпитализирован в ожоговый центр Рязани. Состояние его крайне тяжелое.
На месте трагедии работают следователи СУ СК России по Рязанской области.
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