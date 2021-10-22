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Под Рязанью взорвался цех по производству пороха. Есть погибшие

Под Рязанью взорвался цех по производству пороха. Есть погибшие (7 фото + 3 видео)

Автор:
22 октября 2021 12:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   Ynews   Россия   Рязань   боеприпасы   взыв   видео   завод   порох   
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Сегодня утром на заводе "Эластик" под Рязанью произошел взрыв в цеху ООО "Разряд", занимавшимся производством пороха. Трагедия случилась, когда рабочие заступили на смену и включили оборудование. По предварительным данным погибло 16 человек.


Информация о пожаре в поселке Лесное Шиловского района поступила на пульт МЧС в 8.22.

Предварительной причиной взрыва стало нарушение технологического процесса в цеху, где производился порох. Кроме этого, отрабатываются версии неисправности оборудования.


Сейчас возгорание на площади 160 квадратных метров локализовано, пожарные проливают помещения завода. К ликвидации последствий возгорания привлекли170 человек и 50 единиц техники.

Само здание цеха, судя по фото и видео с места ЧП, разрушено, сохранились одиночные конструкции, но внутри все выгорело.



Известно, что фирма, арендовавшая цех на территории завода "Эластик", занималась утилизацией боеприпасов и их составных частей, производством, хранением и распространением взрывчатых материалов промышленного назначения, осуществлением работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, транспортировкой опасных производственных объектов. Сам завод длительное время - с 2011 - 2012 годов - находится в банкротстве, деятельность не ведет.


Как только появится возможность, территорию разрушенного завода осмотрят представители "Ростехнадзора".

На место взрыва выехали представители правительства региона: зампред правительства Дмитрий Филиппов и министр здравоохранения Андрей Прилуцкий. Власти области готовы поддержать семьи погибших и пострадавших при взрыве. Известно, что с места пожара удалось спасти одного человека. Пострадавший с 99% ожогов тела госпитализирован в ожоговый центр Рязани. Состояние его крайне тяжелое.


На месте трагедии работают следователи СУ СК России по Рязанской области.

Телеграм-канал "112" опубликовал список погибших и пострадавших во время взрыва в цеху завода.

Источник:

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Метки: 360подмосковье   Ynews   Россия   Рязань   боеприпасы   взыв   видео   завод   порох   
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9  комментариев
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Shade116 Час назад
Все эти заводы не модернизируются десятки лет, оборудование даже на металлолом не пригодно. Ну ни чо, за то в космосе фильмы снимаем
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−39
alla 10 минут назад
Гамна не жалко
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36k
Alex 11 минут назад
Жесть какая...
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527
bad-bubble 44 минуты назад
Так 99% или 80%?
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183
jan 44 минуты назад
Мир праху
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458
Spoiler 45 минут назад
Разгилдяйство и неоправданный риск как всегда становятся причиной трагедии. Соболезнования семьям погибших.
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181
SVG 48 минут назад
Под Рязанью взорвался цех по производству пороха. Есть погибшиеПосмотреть
Под Рязанью взорвался цех по производству пороха. Есть погибшие
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