Уволенный охранник Умара Джабраилова сначала поспорил с компанией, а затем стал стрелять. По некоторым слухам, собеседники оскорбительно отозвались о его родителях. Но это не точно. Лишь бы теперь за задержание извиняться не пришлось.

0 Источник: У станции метро "Люблино" на юге столицы средь бела дня чеченец открыл стрельбу. Рядом находились прохожие, которые чудом не пострадали.

0 Источник: После инцидента стрелявшего задержали - им оказался экс-телохранитель чеченского предпринимателя Джабраилова Артур Инзиев. В новостях об этом событии, случившемся 10 октября, имени нарушителя порядка не упоминали, заметив, что "в ходе проверки у мужчины были изъяты: охотничий карабин с пустым магазином, рожок с патронами, травматический пистолет, стреляные гильзы, патроны, чехлы с сидений машины".