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Экс-охранник чеченского олигарха устроил перестрелку у метро "Люблино"

Экс-охранник чеченского олигарха устроил перестрелку у метро "Люблино" (4 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2021 09:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Москва   видео   люблино   метро   перестрелка   
3191
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Уволенный охранник Умара Джабраилова сначала поспорил с компанией, а затем стал стрелять. По некоторым слухам, собеседники оскорбительно отозвались о его родителях. Но это не точно. Лишь бы теперь за задержание извиняться не пришлось.

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Метки: Ynews   Москва   видео   люблино   метро   перестрелка   
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1k
Broscan 2 часа назад
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Безнаказанность порождает вседозволенность !
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9k
harlamov Минуту назад
По#уизм людей вокруг зашкаливает.
Там сцена как в боевике с участие Стэтхема, а люди просто сидят, гуляют, как будто у них там в Люблино это обычный день))
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7k
Мистер Фикс 18 минут назад
Закон не для всех? Впрочем, как обычно...
Хулиганка - штраф - свобода
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10k
Иван Васильевич Полчаса назад
А где эти комментаторы, которые нам регулярно вопят: "Вы что, хотите как в 90-е??? Бандитские разборки на улицах городов и безнаказанность криминальных элементов?"
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4k
Андрей Полчаса назад (изменен)
Удивляет реакция прохожих.
И почему СМИ об это не трубят? Дело о страйкбольной пукалке уже неделю не утихает, а тут "никто не жаловался" ?
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1k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
Капец у нас люди не пуганные ...
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8k
Alex Djeff 37 минут назад
Реакция прохожих бесценна. Никто не обращает внимания на стрельбу. Привыкли наверное...
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813
alex 38 минут назад
В Москве , говорят, у всех Айфоны. Это, они так снимают ? Просто, интересно, на что вообще, сейчас можно так снимать ??
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889
Антон Штопаный 39 минут назад
Из резиноплюя с такого расстояния никакого серьезного ущерба не причинишь. А то что это именно травмат, видно по реакции чувака который бегал, о от стрелка , то за ним. Был бы боевой, он бы так открыто не скакал. Либо сбежал, либо уже валялся.
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4k
RRK 51 минуту назад
На загнивающем Западе этого чеха давно бы в пластик паковали, хотя они там ведут себя очень тихо как мыши....
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102
Вальдемар 57 минут назад
Может кому-то пора в отставку?
Раз он не в состоянии навести порядок в России?!

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682
да пох 58 минут назад
Хулиганство ? Что серьезно ? .
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26
Юрий Час назад
Охранник попросил присесть им на бутылку, но ему ответили: " Мы твою маму еб@ли!"
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1k
MC Час назад
Это племя вообще неприкасаемое. Табу на любые попытки призвать к ответственности за нарушение законов РФ. Они живут по шариату. Максимальное наказание - видео обращение с извинением и все. Точка.
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2k
Мефодий Час назад
то есть человек, который с 0.48 видео производит 9-12 выстрелов в Инзиева - он как будто не существует для правоохранительных органов. думается, Инзиев с ментами и закусился, поэтому его приняли. за гражданских лохов и кипиша никто не поднимал бы.
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1k
DarkOmen Час назад
Реакция окружающих прохожих поразила! Перестрелка идёт, а они вальяжно передвигаются, немного согнувшись, просто мрак!
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102
Вальдемар DarkOmen 52 минуты назад
В Москве уже привыкли к подобным выходкам.
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59
Александр Умка Черушев Час назад
А после таких новостей все неимоверно удивляются возрастающим экстремистским настроениям в обществе. Только вот белошнурочники все в краслаге, а новых наше толерастическое общество плодить не в состоянии.
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175
Киса Кацман Час назад
А город подумал, ученья идут (с)
На самом деле, народ вокруг особо не щемился. Тётка на лавке так вообще с места не сошла и с интересом всё наблюдала)))))
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302
imho Час назад
Что за ствол у них такой лютый что так много раз выстрелить может без перезарядки?
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302
imho alexis Час назад
У такого пламени из ствола нет при выстреле.
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2k
Александр 2 часа назад
Хулиганство? Тут явное покушение на убийство.
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385
Вадим Курбатов 2 часа назад
Слов нет описать, во что Москву превратили... И это столица, лицо огромной страны!
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102
Вальдемар Вадим Курбатов 53 минуты назад
Самой большой страны в мире!!!
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