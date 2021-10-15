Экс-охранник чеченского олигарха устроил перестрелку у метро "Люблино"

3191
4
1
Уволенный охранник Умара Джабраилова сначала поспорил с компанией, а затем стал стрелять. По некоторым слухам, собеседники оскорбительно отозвались о его родителях. Но это не точно. Лишь бы теперь за задержание извиняться не пришлось.
У станции метро "Люблино" на юге столицы средь бела дня чеченец открыл стрельбу. Рядом находились прохожие, которые чудом не пострадали.
После инцидента стрелявшего задержали - им оказался экс-телохранитель чеченского предпринимателя Джабраилова Артур Инзиев. В новостях об этом событии, случившемся 10 октября, имени нарушителя порядка не упоминали, заметив, что "в ходе проверки у мужчины были изъяты: охотничий карабин с пустым магазином, рожок с патронами, травматический пистолет, стреляные гильзы, патроны, чехлы с сидений машины".
Т.к. обошлось без жертв и претензий к стрелявшему никто не применял, возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".
Между тем, ситуация скандальная, т.к. Инзиев имеет уголовное прошлое. Он в числе банды, состоявшей из уроженцев Чечни и Таджикистана, пытались получить долг (2 миллиона долларов) от семьи Михаила Капуры, в 2005 – 2010 годах представлявшего Калмыкию в Совете Федерации. Заявившись в офис 16 января 2014 года в контору жены экс-сенатора, они требовали возврата денег. Суд расценил это обстоятельство вымогательством, и 23 марта 2015 года возбудили уголовное дело по статье вынес решение, наградив участников банды солидными сроками лишения свободы. В частности, люблинский стрелок получил 10 лет. Однако, затем что-то пошло не так, и срок Инзиева скостили аж в три раза, а потом его и вовсе амнистировали. Наверняка, то обстоятельство, что Инзиев, как и большинство задержанных 16 января 2014 года вымогателей, до этого работали в охране у бизнесмена Умара Джабраилова, негласно считавшегося лидером чеченской диаспоры в Москве, сыграло свое дело.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пранкер, который пугал москвичей ковидом, провел всю пандемию в Бутырке
- Под огнём: в перестрелке у Пентагона погиб офицер полиции и пострадали несколько человек
- В Москве задержали советника главы "Роскосмоса"
- В Москве неизвестный устроил перестрелку с сотрудниками ДПС
- Водитель "Яндекс. Такси" облил себя бензином и потребовал разговора с начальством
65
Понравилось65
Новости партнёров
Безнаказанность порождает вседозволенность !
Там сцена как в боевике с участие Стэтхема, а люди просто сидят, гуляют, как будто у них там в Люблино это обычный день))
Хулиганка - штраф - свобода
И почему СМИ об это не трубят? Дело о страйкбольной пукалке уже неделю не утихает, а тут "никто не жаловался" ?
Раз он не в состоянии навести порядок в России?!
На самом деле, народ вокруг особо не щемился. Тётка на лавке так вообще с места не сошла и с интересом всё наблюдала)))))