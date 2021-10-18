Плевок на краповый берет: в Грозном спецназовцы устроили драку из-за мошенничества кавказцев

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Чеченские бойцы мухлевали в сдаче нормативов на краповый берет. Когда их уличили в обмане, сотрудники "Витязя" терпеть не стали.
В Грозном проходили испытания на вручение крапового берета. Военный журналист Александр Коц в своем Телеграм-канале первым сообщил о том, что бойцы спецподразделения "Витязь" оказались вовлечены в конфликт с бойцами других подразделений. Причина этого - мошенничество со стороны чеченских спецназовцев.
Коц сообщает, что сдававшие нормативы на краповый берет "витязи" заметили, как спецназовцев из других подразделений подбрасывают на машинах их друзья, довезя почти до финишной ленточки, тогда как они сами прошли 12-километровый марш в полной выкладке. Несогласные с подобным положением вещей, бойцы затеяли потасовку.
Рассказ очевидца
Серьезных травм, по предварительным данным, никто не получил, конфликт довольно быстро удалось погасить, а разнимать дерущихся пришлось начальнику Главного управления сил специального назначения Росгвардии, генерал-лейтенанту Игорю Семиляку. После того, как судьи соревнований узнали о нарушениях, некоторых бойцов сняли с состязаний, однако после им все-таки вручили краповые береты.
В результате появилась информация, что бойцы 604-го Краснознамённого центра специального назначения „Витязь“ с понедельника в знак протеста снимают краповые береты и переходят на обычные уставные кепки.
В результате появилась информация, что бойцы 604-го Краснознамённого центра специального назначения „Витязь“ с понедельника в знак протеста снимают краповые береты и переходят на обычные уставные кепки.
В Росгвардии информацию о драке и о том, что бойцы в знак протеста решили снять краповые береты, опровергли. "С некоторым удивлением читаем новости о том, что якобы сегодня бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с якобы неправильным судейством на соревнованиях спецназов", - заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Далее он пояснил, что краповый берет - символ гордости, и его не снимают, а эмоции во время соревнований - дело обычное. А Герой России, глава Ассоциации подразделений специального назначения «Братство краповых беретов „Витязь“», член правления Союза ветеранов антитеррора Сергей Лысюк о ситуации знает , конфликт не опровергает и комментирует ее так: «Полагаю, что сейчас не нужно громких лозунгов и эмоций. Особенно в соцсетях. Нужно спокойно и детально во всем разобраться. Этим будут заниматься главные советы «Краповых беретов» войск и военнослужащих запаса, так и будет! По итогу дадим объективную оценку все произошедшему».
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не так надо писать. всё учить вас надо:
бойцы в знак протеста совершили героический поступок, они самоотверженно решили снять краповые береты
2. Чеченские претенденты смухлевали на экзамене.
Вывод - чеченские бойцы попытались нае№ать и обворовать Кадырова.
Пусть теперь он с этим и разбирается)))
Их и в армию-то брать не надо, бойцы их них, как из говна пуля.
Во время ВОВ никаких краповых беретов не было. И ничего, вломили немцам так, что до сих пор икают. А все эти спецназеры специального назначения , крапово/зеленые береты, элитные бойцы и Рембы появились в конце 60х, во время Вьетнамской войны. Знаменитый Джон Уейн снялся в 1968 в Зеленых беретах - там он играет храброго спецназера, крошившего коммуняк в капусту. Американским военным пропагандонам надо было поднять дух своих солдат, чтобы не обосрались и победили клятых вьетконгов. Не помогло - таки обосрались и драпанули из Вьетнама.
(На истеричные ваши минусы мне глубоко всё равно. Продолжайте позориться дальше, а я посчитаю сколько здесь необразованных истеричных идиотов обитает ;))) )
2) Чему вы вообще удивляетесь насчет мухляжа чеченцев?! Это же их родина, где подобное вообще норма ибо все друг друга знают...
3) Как после того, что те, кто был уличен в обмане но всё равно внезапно получил краповый берет (смотрите пункт 2) для объяснения этого беспредела) можно вообще гордиться и считать чем то элитным эти войска с их краповыми беретами?! Ведь подобное явно происходит не год и даже не 5, учитывая ту вопиющую и открытую наглость с обманом при сдаче экзамена. Так что, все вопросы уже встают к "верхушке" роргвардии и даже выше...
А вдруг кто-то решил на ровном месте поднять бучу?
Блин, что это за КБ которые лезут в соц.сети жаловаться на не справедливость?
Попахивает правокацией.
Как там оно было?
И еще, вручая звание кому-то ГР за не понятные подвиги будьте готовы, что и этот ваш КБ тоже раздавать будут "не по чину".