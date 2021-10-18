FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3359 постов • 1090 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Плевок на краповый берет: в Грозном спецназовцы устроили драку из-за мошенничества кавказцев

Плевок на краповый берет: в Грозном спецназовцы устроили драку из-за мошенничества кавказцев (4 фото + 1 видео)

Автор:
18 октября 2021 08:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   видео   драка   краповый берет   сдача нормативов   спецназ   
5176
4
1
Чеченские бойцы мухлевали в сдаче нормативов на краповый берет. Когда их уличили в обмане, сотрудники "Витязя" терпеть не стали.

Рассказ очевидца

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Ynews   видео   драка   краповый берет   сдача нормативов   спецназ   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
45
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
45  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
811
Ksenia2 2 часа назад
Господи, уже даже в соревнованиях мухлюют. Ну что за мужики!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
9k
Евгений 16 минут назад
Да что тут удивляться, бабкин так же с мухляжом и "звёзды героев получают".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Юра Гагарин 17 минут назад
сходите в военторг и купите себе любую шапку, какая вам понравится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Юра Гагарин 19 минут назад
бойцы в знак протеста решили снять краповые береты
=
не так надо писать. всё учить вас надо:
бойцы в знак протеста совершили героический поступок, они самоотверженно решили снять краповые береты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вячеслав 22 минуты назад
А вы думали будет по-другому? В итоге Витезей накажут ещё? Снимайте эту красную панаму она себя оспортила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Добрый Алабай Полчаса назад
Вооружать и обучать врагов - верх идиотизма. Кстати, они ещё за геноцид русских в чечне не ответили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
413
Вадим Курбатов Полчаса назад
Свиньи они и в армии свиньи!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Антон Полчаса назад
Награды в современной России уже давно обесценились!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Maximvs 36 минут назад
1. Кадыров обещал по миллиону за каждый врученный краповый берет.
2. Чеченские претенденты смухлевали на экзамене.
Вывод - чеченские бойцы попытались нае№ать и обворовать Кадырова.
Пусть теперь он с этим и разбирается)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
harlamov 38 минут назад
Чеченцы слабые. Тренироваться и выдерживать испытания они не могут. Ленивые очень. А вот купить, как все кавказцы, это пожалуйста.
Их и в армию-то брать не надо, бойцы их них, как из говна пуля.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Ваня 42 минуты назад
чечнюки в край офуели... гнать в шею лишенцев...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
insaider 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 46 минут назад
Э, брат! Чеченам Аллах помогал! Мамой клянусь, да.

Во время ВОВ никаких краповых беретов не было. И ничего, вломили немцам так, что до сих пор икают. А все эти спецназеры специального назначения , крапово/зеленые береты, элитные бойцы и Рембы появились в конце 60х, во время Вьетнамской войны. Знаменитый Джон Уейн снялся в 1968 в Зеленых беретах - там он играет храброго спецназера, крошившего коммуняк в капусту. Американским военным пропагандонам надо было поднять дух своих солдат, чтобы не обосрались и победили клятых вьетконгов. Не помогло - таки обосрались и драпанули из Вьетнама.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
12
Maxim Enyseyski Полчаса назад
Ну давай, особенно напомни как обосрались во второй.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
567
MerryGoRound 47 минут назад
1) Какого черта экзамен росгвардии проходит вообще в Грозном?!
2) Чему вы вообще удивляетесь насчет мухляжа чеченцев?! Это же их родина, где подобное вообще норма ибо все друг друга знают...
3) Как после того, что те, кто был уличен в обмане но всё равно внезапно получил краповый берет (смотрите пункт 2) для объяснения этого беспредела) можно вообще гордиться и считать чем то элитным эти войска с их краповыми беретами?! Ведь подобное явно происходит не год и даже не 5, учитывая ту вопиющую и открытую наглость с обманом при сдаче экзамена. Так что, все вопросы уже встают к "верхушке" роргвардии и даже выше...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
346
Deta 54 минуты назад
нет теперь чести, есть только бабки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Джон Уик 56 минут назад
Зря чеченцев обучают боевому искусству.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Голос Вселенной 58 минут назад
Хорошо, что не перестреляли друг друга, кинжалами не поперетыкали... Могло бы быть и хуже...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
мемфрид 59 минут назад
Петухи чеченские
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
212k
Барон Мюнхгаузен. Час назад
Спарринг входит в экзамен...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb Час назад
По фиг. Свое отношение к КБ я выражал ранее, минусов до хуа получил.
И еще, вручая звание кому-то ГР за не понятные подвиги будьте готовы, что и этот ваш КБ тоже раздавать будут "не по чину".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Иван Час назад
Опять *баный цирк. Автор, посмотри у кого есть краповый берет. Не пропусти такие фамилии как Ельцин и Медведев. Это наверное официальный головной убор президентов РФ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 8 комментариев
Показать ещё
В России стартовал конкурс дизайна для беспроводного пылесоса Redroad V17 В России стартовал конкурс дизайна для беспроводного пылесоса Redroad V17 Спецназ КНДР показал Ким Чен Ыну умение головой с разбега ломать бетонные плиты Спецназ КНДР показал Ким Чен Ыну умение головой с разбега ломать бетонные плиты В Дагестане школьник зарезал одноклассника В Дагестане школьник зарезал одноклассника Турист в Сочи жестоко избил 17-летнего спасателя на пляже Турист в Сочи жестоко избил 17-летнего спасателя на пляже В Москве "понаехавший" таксист вместе с подельником организовали кражу денег у пассажира В Москве "понаехавший" таксист вместе с подельником организовали кражу денег у пассажира "Это тебе не восток, с***а": потомки Будулая поставили на колени и отметелили воина АТО "Это тебе не восток, с***а": потомки Будулая поставили на колени и отметелили воина АТО
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88612



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Бородач на "Мерседесе" попытался устроить скандал с водителем "Рено", но испугался, увидев великана
0
174
Бородач на "Мерседесе" попытался устроить скандал с водителем "Рено", но испугался,...
Фильм про Майку с планеты Гурун, названия которого почти никто не помнит
9
134
Фильм про Майку с планеты Гурун, названия которого почти никто не помнит
Набирающие популярность в сообществах
Компания AndaSeat представила новое игровое кресло Navi Edition
0
12
Компания AndaSeat представила новое игровое кресло Navi Edition
Почему никто не дозвонился до чиновников Выборгского района? Жрут так, аж за ушами трещит
0
12
Почему никто не дозвонился до чиновников Выборгского района? Жрут так, аж за ушами трещит
В России стартовал конкурс дизайна для беспроводного пылесоса Redroad V17
В России стартовал конкурс дизайна для беспроводного пылесоса Redroad V17
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
4
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#фотографии#история#комментарии#Разное#картинки#прикол#забавно#позитив
#интересно#кино#животные#страна#люди#фильм#сарказм#Москва#истории#происшествие
#факты#СССР#подборка#gif#прикольные#актеры#познавательно#находки#метро#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться