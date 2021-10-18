Плевок на краповый берет: в Грозном спецназовцы устроили драку из-за мошенничества кавказцев

Серьезных травм, по предварительным данным, никто не получил, конфликт довольно быстро удалось погасить, а разнимать дерущихся пришлось начальнику Главного управления сил специального назначения Росгвардии, генерал-лейтенанту Игорю Семиляку. После того, как судьи соревнований узнали о нарушениях, некоторых бойцов сняли с состязаний, однако после им все-таки вручили краповые береты.



В результате появилась информация, что бойцы 604-го Краснознамённого центра специального назначения „Витязь“ с понедельника в знак протеста снимают краповые береты и переходят на обычные уставные кепки.