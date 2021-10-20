Девушки и директор: крановый завод Набережных Челнов анонсировал тизер нового эрокалендаря

НЧКЗ выпускает календари довольно давно, аж с 2007 года. В 2008-м на обложке этого издания красовалась сотрудница завода с полуобнаженным бюстом, затянутым в латекс. И если сначала для съемок приглашали только одну девушку, начиная с 2010-го года каждая страница была отдана отдельной модели. Девушки снимаются в помещениях завода, что придает снимкам особенный колорит.