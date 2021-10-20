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Девушки и директор: крановый завод Набережных Челнов анонсировал тизер нового эрокалендаря

Девушки и директор: крановый завод Набережных Челнов анонсировал тизер нового эрокалендаря (5 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2021 08:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Набережночелнинский крановый завод   видео   девушки   календарь   красота   
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Пикантный нюанс: в съемках участвовали не только девушки, но и находящийся под следствием совладелец и гендиректор предприятия. Интересно, будут ли на страницах календаря сцены с наручниками и злым/добрым полицейским или остановятся на старой доброй эротике с девушками в касках?

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Метки: Ynews   Набережночелнинский крановый завод   видео   девушки   календарь   красота   
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5  комментариев
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11k
Хью́берт 2 часа назад
Это не реклама, а отсутствие вкуса у руководства.
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Серега 15 минут назад
А девушки модели или все таки работницы завода?
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insaider Час назад
Просто объясняют для чего они сотрудниц нанимают,какого рода профессиональные навыки от них требуются.
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Николай 2 часа назад
Хороший календарь получается )
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