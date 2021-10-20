Девушки и директор: крановый завод Набережных Челнов анонсировал тизер нового эрокалендаря

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Пикантный нюанс: в съемках участвовали не только девушки, но и находящийся под следствием совладелец и гендиректор предприятия. Интересно, будут ли на страницах календаря сцены с наручниками и злым/добрым полицейским или остановятся на старой доброй эротике с девушками в касках?
Набережночелнинский крановый завод, несмотря на непростые времена, решил не отступать от доброй традиции и опубликовал тизер легендарного эротического календаря.
Видео со съемок появилось на Ютуб-канале предприятия.
Примечательно, что в тизере засветился и гендиретор предприятия Марс Темирбулатов (на фото - в шляпе). Сейчас он находится под следствием. Его подозревают в неуплате 404 миллионов рублей налогов и афере еще на 5 при исполнении гособоронзаказа. Темирбулатова отправили в СИЗО до 12 декабря.
НЧКЗ выпускает календари довольно давно, аж с 2007 года. В 2008-м на обложке этого издания красовалась сотрудница завода с полуобнаженным бюстом, затянутым в латекс. И если сначала для съемок приглашали только одну девушку, начиная с 2010-го года каждая страница была отдана отдельной модели. Девушки снимаются в помещениях завода, что придает снимкам особенный колорит.
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