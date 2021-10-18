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Сотрудник ДПС из Тюмени отоварился в магазине и ушел, не заплатив за пиво и энергетик

Сотрудник ДПС из Тюмени отоварился в магазине и ушел, не заплатив за пиво и энергетик (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 октября 2021 09:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   ДПС   видео   воровство   магазин   полиция   продукты   украл   
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Говорит, что отвлекся и случайно забыл оплатить покупки на кассе. Понять и простить?

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Метки: Ynews   ДПС   видео   воровство   магазин   полиция   продукты   украл   
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11  комментариев
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
Странно. Даже денег не потребовал
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5k
Дмитрий Горчилин Минуту назад
Та ладно.. Вот если бы заплатил и товар не взял- во, это и правда заработался, это было бы удивительно.
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7k
Света 2 минуты назад
Да обычное дело и не только у дпсников. Лично ловила не раз. Последний был на пике сезона в конце июля. С виду приличная девушка, явно сильно небедная. Меня настрожило как неудобно она стояла у кассы, расплачивалась картой протягивая руку через товар, тоже очень неудобно. Короче когда она прошла чуть дальше, я увидела что в другой руке у неё пакет и оттуда слегка выглядывает йогурт. Если бы люди более полотно в том месте стояли, а так обычно и бывает, то она спокойно бы ушла. Когда я её окликнула и спросила: девушка, а что у вас в пакете? Она сделала вид что просто забыла про товар. Типа проститеизвинитезадумалась. Короче всякой мелочи набралось более чем на 500 рублей. Улетела со свистом, чуть дверь не вынесла, поскольку остальные в очереди посматривали на неё крайне неодобрительно и даже угрожающе.
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1k
Sandmännchen (DDR) 11 минут назад
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3k
Виктор 23 минуты назад
Ну хоть людей на кассе не оштрафовал
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4k
Santey 41 минуту назад
Было как то. Сотрудники решили пообедать запив пивком пря на лавочке перед магазином. Ну и начальник спалил (тоже приехал перекус купить). Двое без премии, один уволен. Почему? Да потому, что двое бухали в рабочее время, а уволенный был при этом в рабочей форме с логотипами компании. Также и здесь. Сними форму и хоть под забором валяйся обоссаный бомжами, а в форме нехер вообще за бухлом ходить.
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128
Chuchelo Patamkovoe 58 минут назад
Да надо льготы ввести силовикам все бесплатно в частных магазинах.
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2k
Роман Гамзалиев Час назад
Привычка это дело такое...
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12k
Кархародон Час назад
Напомнило

Ссылка www.youtube.com
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407
Собака 2 часа назад
А отмазку всем отделом гибдд думали и придумали.
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685
VSh 2 часа назад
Да видно было что он голову повернул в сторону кассы. Потом кадр сменили. Видимо не в первый раз такое проделывает, проверяет кассир занят или нет. А тут хоп камеру повесили, ну прям как на дороге
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