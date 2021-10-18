Сотрудник ДПС из Тюмени отоварился в магазине и ушел, не заплатив за пиво и энергетик

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Говорит, что отвлекся и случайно забыл оплатить покупки на кассе. Понять и простить?
Камеры наблюдения одного из магазина в Тюмени сняли забывчивого ДПС-ника, который взял с полки банку энергетика, достал из холодильника бутылку пива и ушел в закат, минуя кассу.
Говорит, что отвлекся (на что?), потому, замечтавшись, забыл заплатить за товар. В полиции сообщили, что спустя несколько часов сотрудник ДПС вспомнил об оплошности и вернулся в магазин, чтобы вернуть долг и извиниться. Издание "Подъем" сообщает, что в региональном главке по этому инциденту проводится проверка.
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