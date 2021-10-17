"А как мне в ней дышать?": пассажир на авиарейсе из Ларнаки устроил скандал из-за маски

Антимасочника, который возвращался в украинскую столицу после отдыха на Кипре, не устроило требование поднять маску с подбородка выше.

"А как я буду в ней дышать?" - возмущался мужчина, мотивируя тем, что у него сломан нос, и он просто задохнется насмерть.