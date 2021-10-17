"А как мне в ней дышать?": пассажир на авиарейсе из Ларнаки устроил скандал из-за маски

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Мужчина наотрез отказался надевать маску, оскорблял пассажиров, бортпроводников и даже полицейских.
Антимасочника, который возвращался в украинскую столицу после отдыха на Кипре, не устроило требование поднять маску с подбородка выше.
"А как я буду в ней дышать?" - возмущался мужчина, мотивируя тем, что у него сломан нос, и он просто задохнется насмерть.
"А как я буду в ней дышать?" - возмущался мужчина, мотивируя тем, что у него сломан нос, и он просто задохнется насмерть.
Пассажиры, снявшие на камеры этот конфликт, поясняют, что скандальный товарищ всю дорогу буянил, не давая нормального отдыха пассажирам и мешая работать бортпроводникам. Чтобы утихомирить нарушителя, в самолет по приземлению в Киеве вызвали полицейских - летевшие одним рейсом с дебоширом встретили их аплодисментами.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
Похоже, эти антимасочные войны достали многих, т.к. среди пользователей Сети, обсудивших ситуацию под видео в "Фейсбуке", нашлось немало сочувствующих арестованному.
Впрочем, нашлись и те, кто не понаслышке знает, как мешают подобные борцуны с режимом. Хочешь показать свои принципы - делай это по-другому, не мешая окружающим.
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В палате один дед 72 года поставил второй компонент прививки и через 3 дня заболел, провел 22 дня в реанимации, всего 64 дня в больнице на кислороде (не ИВЛ, но зеленые трубочки в носу).
Второй дед 80 лет сидел на строгой самоизоляции, сын убедил его отметить юбилей. Итог 15 дней в реанимации, еще 15 просто в палате на кислороде. Его родные всех присутствовавших проверили - родственница, которая сидела с этим 80летним дедом рядом за столом за несколько дней до этого поставила второй компонент прививки, в итоге тоже заболела.
Отсюда возникла гипотеза. Учитывая, какая интересная у нас в палате была компания, заболевших от второго компонента прививки или от контакта с недавно привитыми. Может быть прививку на основе аденовируса, о котором говорили, что он утратил возможность к размножению теперь делают на основе какого-нибудь другого вируса, который прекрасно размножается и без спроса "прививает" окружающих людей?
И да, мы все мало контактировали с окружающими, не летали в самолетах, носили маски и мыли руки перед тем как заболеть! :-)
Верно решил поломать систему?
И антиковидные правила не поменяются. А насчет масок, и споров защищают они или не защищают, попросите кого нибудь плюнуть вам в лицо с надетой им маской и без маски. Разницу почувствуете. Маска нужна для того, чтобы снизить радиус распространения массового заражения воздушно капельного путем. Хотя с учетем того, что в самолете все с пцр тестами, большого смысла я этом я не вижу. Короче вывод. Нацепил бы как попало эту маску он криво, дышал бы как и все и не выпендривался. И все было бы нормально. А так достали эти быдло борцуны портящие жизнь обычным людям на отдыхе и в самолетах и в других общественых местах.