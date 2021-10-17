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"А как мне в ней дышать?": пассажир на авиарейсе из Ларнаки устроил скандал из-за маски

"А как мне в ней дышать?": пассажир на авиарейсе из Ларнаки устроил скандал из-за маски (6 фото + 1 видео)

Автор:
17 октября 2021 10:00
Метки: Ynews   ЛАРНАКА   авиа   видео   маска   пассажир   рейс   скандал   
674
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Мужчина наотрез отказался надевать маску, оскорблял пассажиров, бортпроводников и даже полицейских.

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Метки: Ynews   ЛАРНАКА   авиа   видео   маска   пассажир   рейс   скандал   
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1k
MC 39 минут назад
В Швеции, например, антимасочников вообще нету. И все потому, что власти даже не рекомендовали надевать маски с самого начала пандемии. Никаких масок с весны 2020 года! Никакого карантина и локдауна! И что самое удивительное - все живы!!! Живы на столько, что власти приравняли ковид 19 к сезонному заболеванию как грипп. Все. Игра в "Пандемия COVID 19" для Швеции и Дании закончена! Всем хорошего настроения!!!
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1k
Дмитрий Круглов 3 минуты назад
Я ни за ни против прививок, я за добровольность. Я только что отлежал в инфекционном и теперь у меня есть QR-код. Так вот что интересно, из тех кто со мной плотно общался на близких дистанциях я всех обзвонил - никто не болел. Одна только воспитатель в группе садика моих детей за неделю до того как я заболел, поставила прививку и сама тоже потом заболела.

В палате один дед 72 года поставил второй компонент прививки и через 3 дня заболел, провел 22 дня в реанимации, всего 64 дня в больнице на кислороде (не ИВЛ, но зеленые трубочки в носу).

Второй дед 80 лет сидел на строгой самоизоляции, сын убедил его отметить юбилей. Итог 15 дней в реанимации, еще 15 просто в палате на кислороде. Его родные всех присутствовавших проверили - родственница, которая сидела с этим 80летним дедом рядом за столом за несколько дней до этого поставила второй компонент прививки, в итоге тоже заболела.

Отсюда возникла гипотеза. Учитывая, какая интересная у нас в палате была компания, заболевших от второго компонента прививки или от контакта с недавно привитыми. Может быть прививку на основе аденовируса, о котором говорили, что он утратил возможность к размножению теперь делают на основе какого-нибудь другого вируса, который прекрасно размножается и без спроса "прививает" окружающих людей?

И да, мы все мало контактировали с окружающими, не летали в самолетах, носили маски и мыли руки перед тем как заболеть! :-)
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2k
Sergius SPb 3 минуты назад
Из какой норы это дебил вылез? Про маски и самолеты уже уши просвистели за два года.
Верно решил поломать систему?
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4k
aleksei 10 минут назад
Так, а почему преставители власти на русском говорят, там вроде какой-то закон вышел про русский язык
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677
Дмитрий Полчаса назад
Да ситуация простая и прозрачная. Перед тем как лететь, можно ознакомиться с правилами перевозок в данное время, там написано, перевозки осуществляются в масках. Не нравиться, не лети и сиди дома. И едь на машине в Сочи. Второе. Быдловать, протестовать и доказывать что то надо не с простыми людьми в самолете, а в других местах и дркгими способами. Эти проводники и пассажиры вокруг не придумывали эти правила. Ни в чем не виноваты. И от таких протестов ничего не изменится, максимум быдлу дадут люлей.
И антиковидные правила не поменяются. А насчет масок, и споров защищают они или не защищают, попросите кого нибудь плюнуть вам в лицо с надетой им маской и без маски. Разницу почувствуете. Маска нужна для того, чтобы снизить радиус распространения массового заражения воздушно капельного путем. Хотя с учетем того, что в самолете все с пцр тестами, большого смысла я этом я не вижу. Короче вывод. Нацепил бы как попало эту маску он криво, дышал бы как и все и не выпендривался. И все было бы нормально. А так достали эти быдло борцуны портящие жизнь обычным людям на отдыхе и в самолетах и в других общественых местах.
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36k
Alex Полчаса назад
Так надо было еще раз нос ему сломать.
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