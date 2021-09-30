Время показало: молдаванка отдубасила поляка в эфире Москвы за оскорбление русских на казачьей земле*, которую Украина считает своей

В прямом эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале украинский адвокат Татьяна Монтян отвесила увесистого леща польскому политологу Якубу Корейбе, который, как ей показалось, оскорбил жителей Донбасса.
Лёгким мордобоем закончилось обсуждение кризиса в Донбассе. Монтян решила, что её оппонент смеётся над пострадавшими в конфликте и... "За словом в карман не полезла".
Справедливости ради следует сказать, что правозащитница высказалась о своих намерениях, спросив у телеведущих, может ли она «подойти и дать эксперту по физиономии». Разрешения она не получила, но и отказа - тоже.
В ходе дальнейшего накала страстей спорящие сблизились, и, несмотря на вставшего между ними ведущего, Монтян дотянулась и смогла сбить спесь с лица самодовольного пана Корёйбы.
Позже Татьяна Монтян весьма эмоционально прокомментировала инцидент в своём телеграм-канале, заявив, что с такими говорить бесполезно: "Кинестетики — они такие, слов не понимают, только в табло с размаху".
Момент "нелицеприятного" для пана Якуба события:
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Описывая ситуацию, она уподобила польского политолога клоуну или мальчику для битья: "современное ток-шоу не может быть без клоуна, который провоцирует других участников на эмоциональную реакцию, тем самым привлекая заскучавшую было аудиоторию, — но всему же есть разумные пределы. Корейба таковых не знает...".
Более полный фрагмент ток-шоу:
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Следует отметить, что мнение Монтян не без почвенно, к примеру, в 2018 году российский политолог Дмитрий Куликов бросил в польского коллегу стакан во время шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на «России 1». Кроме того, сам Соловьёв часто выгоняет из своей студии неугодных ему экспертов — в апреле он удалил из студии и самого пана Корейбу, напутствуя словами: «шёл вон, пока его за нос не выгнали».
*Примечание: ещё сто лет назад Луганская и Донецкая области значились на картах Донской казачьей республики, как 1-й и 2-й округа Войска Донского. Юридическое право донских казаков на владение этой землёй закреплено грамотой царя Иоана Васильевича Грозного в 1586 году и подтверждалось всеми Романовыми при воцарении.
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Воспитывать с помощью ТВ надо патриотов, а не долбо@бов.
Если каждый день смотреть Киселевых с Соловьевыми, то крыша точно съедет.
На даче у родителей (там не много каналов ловит), без шуток, смотрел смешариков. Это максимально адекватная трансляция была!
Наверное хорошо что я даже не знаю кто это
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