Следует отметить, что мнение Монтян не без почвенно, к примеру, в 2018 году российский политолог Дмитрий Куликов бросил в польского коллегу стакан во время шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на «России 1». Кроме того, сам Соловьёв часто выгоняет из своей студии неугодных ему экспертов — в апреле он удалил из студии и самого пана Корейбу, напутствуя словами: «шёл вон, пока его за нос не выгнали».

*Примечание: ещё сто лет назад Луганская и Донецкая области значились на картах Донской казачьей республики, как 1-й и 2-й округа Войска Донского. Юридическое право донских казаков на владение этой землёй закреплено грамотой царя Иоана Васильевича Грозного в 1586 году и подтверждалось всеми Романовыми при воцарении.