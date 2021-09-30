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Время показало: молдаванка отдубасила поляка в эфире Москвы за оскорбление русских на казачьей земле*, которую Украина считает своей

Время показало: молдаванка отдубасила поляка в эфире Москвы за оскорбление русских на казачьей земле*, которую Украина считает своей (4 фото + 2 видео)

Автор:
30 сентября 2021 23:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Время   Корейба   Москва   Россия   видео   монтян   покажет   удар   
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В прямом эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале украинский адвокат Татьяна Монтян отвесила увесистого леща польскому политологу Якубу Корейбе, который, как ей показалось, оскорбил жителей Донбасса.

Лёгким мордобоем закончилось обсуждение кризиса в Донбассе. Монтян решила, что её оппонент смеётся над пострадавшими в конфликте и... "За словом в карман не полезла".

Справедливости ради следует сказать, что правозащитница высказалась о своих намерениях, спросив у телеведущих, может ли она «подойти и дать эксперту по физиономии». Разрешения она не получила, но и отказа - тоже.

В ходе дальнейшего накала страстей спорящие сблизились, и, несмотря на вставшего между ними ведущего, Монтян дотянулась и смогла сбить спесь с лица самодовольного пана Корёйбы.

Позже Татьяна Монтян весьма эмоционально прокомментировала инцидент в своём телеграм-канале, заявив, что с такими говорить бесполезно: "Кинестетики — они такие, слов не понимают, только в табло с размаху".

Описывая ситуацию, она уподобила польского политолога клоуну или мальчику для битья: "современное ток-шоу не может быть без клоуна, который провоцирует других участников на эмоциональную реакцию, тем самым привлекая заскучавшую было аудиоторию, — но всему же есть разумные пределы. Корейба таковых не знает...".


Следует отметить, что мнение Монтян не без почвенно, к примеру, в 2018 году российский политолог Дмитрий Куликов бросил в польского коллегу стакан во время шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на «России 1». Кроме того, сам Соловьёв часто выгоняет из своей студии неугодных ему экспертов — в апреле он удалил из студии и самого пана Корейбу, напутствуя словами: «шёл вон, пока его за нос не выгнали».


*Примечание: ещё сто лет назад Луганская и Донецкая области значились на картах Донской казачьей республики, как 1-й и 2-й округа Войска Донского. Юридическое право донских казаков на владение этой землёй закреплено грамотой царя Иоана Васильевича Грозного в 1586 году и подтверждалось всеми Романовыми при воцарении.

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Метки: Время   Корейба   Москва   Россия   видео   монтян   покажет   удар   
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557
Карл Такойто Час назад
Это шоу для быдла. Эксперт из Польши получает хорошее бабло за то чтобы быть мальчиком для битья в студии,ну а остальные нападают на него толпой
Потом после съёмок они все вместе пьют кофе и смеются,ну а долбо..ебы которые подобное смотрят восторгаются ,,как наши наваляли поляку,с колена прям,а потом с ноги,, и вообще задавили аргументами))Ну так на вас дегенератов это шоу и рассчитано чтобы вы потом таким образом его обсуждали
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116
Дмитрий Д 22 минуты назад
Кто это шоу смотрит, у того проблемы с головой
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Misha Volokitin Полчаса назад
капец у вас там страсти. А что в дурдоме уже ток-шоу снимают. мунтянша всю жизнь прибитая .
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20k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
Из нафиг никому не нужного шоу на помоечном канале сделали целый пост. Интересно, это первый канал платит фишкам за рекламу, или кому-то это реально интересно?
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23k
Dobry vojak Svejk 39 минут назад
Жаль не коленом по яйцам. Этих сук пшешников только так и нужно приветствовать. Что что, а тявкать они научились у хозяев.
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1k
Павел Астахов Час назад
Когда хохлопитеки-нацики работают, если они постоянно ошиваются на Фишках?! Корейба психический больной поц с грязным провокационном ртом, ну, и надо было с ноги ему заехать
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1k
Mowgley Час назад
Этот поляк уже который год оскорбляет русских на ТВ в России и получает за это очень неплохие гонорары. Почему-то за честную работу на благо своей страны платят гораздо меньше.
Воспитывать с помощью ТВ надо патриотов, а не долбо@бов.
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19k
иванов дмитрий Час назад
Кто то смотрит это по своему желанию?
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36k
figny Час назад
б.л.я, сколько же на фишках ошивается хохлов-нацистов!
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50k
SAndre Час назад
а с ноги бы лучше
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1k
Vladimirs Orlovskis Час назад
По-моему, это не адвокат, который при любой ситуации должен проявлять терпимость, а обычная хабалка. Баба, ударившая мужчину, перестает быть женщиной.
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47k
Albert GER 2 часа назад
не знаю кто это и не понял шо он сказал, орут все одновременно, но ипало его просит пинка пыром.
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1k
Александр Сергеевич 2 часа назад
Всё это шоу для тупого быдла!
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https://kp-ru.turbopages.org/kp.ru/s/daily/26846/3892335/https://kp-ru.turbopages.org/kp.ru/s/daily/26846/3892335/
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26k
Notan Blaine 2 часа назад
Ха, его побила девчонка.
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