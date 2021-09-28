МВД: в России увеличилось количество преступлений, совершаемых иностранцами

Агентство ТАСС на своих страницах разместило данные из статистических материалов МВД о состоянии преступности, с участием лиц, не являющихся гражданами России.

"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 24,7 тыс. преступлений, что на 5,9% больше, чем за восемь месяцев 2020 года, в том числе гражданами государств - участников СНГ - 19,2 тыс. преступлений (на 8% меньше). Их удельный вес составил 77,8%", - говорится в публикации издания.

При этом россияне, по данным МВД, стали более дисциплинированными: число преступлений в отношении мигрантов сократилось на 1,1% и составило 10,3 тысячи.