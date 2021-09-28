МВД: в России увеличилось количество преступлений, совершаемых иностранцами

Количество преступлений, совершённых иностранными гражданами за восемь месяцев текущего года, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в статистических материалах МВД
Агентство ТАСС на своих страницах разместило данные из статистических материалов МВД о состоянии преступности, с участием лиц, не являющихся гражданами России.
"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 24,7 тыс. преступлений, что на 5,9% больше, чем за восемь месяцев 2020 года, в том числе гражданами государств - участников СНГ - 19,2 тыс. преступлений (на 8% меньше). Их удельный вес составил 77,8%", - говорится в публикации издания.
При этом россияне, по данным МВД, стали более дисциплинированными: число преступлений в отношении мигрантов сократилось на 1,1% и составило 10,3 тысячи.
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В то же время в агентстве Росбалт сообщают, что обитающим в Москве мигрантам напомнили, что 30 сентября истекает срок послаблений в связи с пандемией коронавируса. Иностранцам настоятельно порекомендовали поторопиться с оформлением документов для легального пребывания в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
«30 сентября истекает срок, согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства могут обратиться в подразделения по вопросам миграции территориальных отделов МВД России по Москве с заявлением об урегулировании своего правового положения», — говорится в сообщении ведомства.
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В полиции напомнили, что послабления касались приезжих, которые прибыли в РФ до 15 марта 2020 года и из-за коронавирусных ограничений не смогли уехать на родину. В МВД призвали мигрантов обращаться в отделения полиции заранее, чтобы не создавать очереди. Также иностранцам пригрозили административными мерами в случае несвоевременного оформления соответствующих разрешений.
P.S.
Если уважаемые читатели помнят (в курсе), что лет 12 назад, россиянам конкретно объяснили, что «у преступности нет национальности», и хотя это примерно то же самое, что сказать: у преступника нет примет (!?) - пипл схавал (деваться некуда было). Естественно, после всей шумихи, статистика по этническому составу преступников и правонарушителей была убрана под гриф "Д.С.П."
Однако гражданство у преступности как было - так и осталось и через статистику по иностранцам, иногда спрятанная от нас за национальными одеждами дама - этническая преступность, как Абдула в "Белом Солнце пустыни", вместо Гюльчатай приоткрывает нам свой свирепый лик.
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Может стоит честно говорить - чурки ох*ели?