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МВД: в России увеличилось количество преступлений, совершаемых иностранцами

МВД: в России увеличилось количество преступлений, совершаемых иностранцами (2 фото + 2 видео)

Автор:
28 сентября 2021 06:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   видео   законодательство   иностранцы   мигранты   преступность   усиление   
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Количество преступлений, совершённых иностранными гражданами за восемь месяцев текущего года, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в статистических материалах МВД

Агентство ТАСС на своих страницах разместило данные из статистических материалов МВД о состоянии преступности, с участием лиц, не являющихся гражданами России.


"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 24,7 тыс. преступлений, что на 5,9% больше, чем за восемь месяцев 2020 года, в том числе гражданами государств - участников СНГ - 19,2 тыс. преступлений (на 8% меньше). Их удельный вес составил 77,8%", - говорится в публикации издания.

При этом россияне, по данным МВД, стали более дисциплинированными: число преступлений в отношении мигрантов сократилось на 1,1% и составило 10,3 тысячи.


В то же время в агентстве Росбалт сообщают, что обитающим в Москве мигрантам напомнили, что 30 сентября истекает срок послаблений в связи с пандемией коронавируса. Иностранцам настоятельно порекомендовали поторопиться с оформлением документов для легального пребывания в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.


«30 сентября истекает срок, согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства могут обратиться в подразделения по вопросам миграции территориальных отделов МВД России по Москве с заявлением об урегулировании своего правового положения», — говорится в сообщении ведомства.


В полиции напомнили, что послабления касались приезжих, которые прибыли в РФ до 15 марта 2020 года и из-за коронавирусных ограничений не смогли уехать на родину. В МВД призвали мигрантов обращаться в отделения полиции заранее, чтобы не создавать очереди. Также иностранцам пригрозили административными мерами в случае несвоевременного оформления соответствующих разрешений.


P.S.

Если уважаемые читатели помнят (в курсе), что лет 12 назад, россиянам конкретно объяснили, что «у преступности нет национальности», и хотя это примерно то же самое, что сказать: у преступника нет примет (!?) - пипл схавал (деваться некуда было). Естественно, после всей шумихи, статистика по этническому составу преступников и правонарушителей была убрана под гриф "Д.С.П."

Однако гражданство у преступности как было - так и осталось и через статистику по иностранцам, иногда спрятанная от нас за национальными одеждами дама - этническая преступность, как Абдула в "Белом Солнце пустыни", вместо Гюльчатай приоткрывает нам свой свирепый лик.

Источник:

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Метки: Москва   Россия   видео   законодательство   иностранцы   мигранты   преступность   усиление   
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937
Оксид Бетона 47 минут назад
Да это ж не иностранцы! Это ж - черножопые!
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10k
Кыся 16 минут назад
Ха, иностранцами... Чего-то я сомневаюсь, что это белорусы или украинцы распоясались.
Может стоит честно говорить - чурки ох*ели?
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24k
Батончик с маком 22 минуты назад
Интересно сколько реально преступлений совершают обезьяны. Мусора даже не скрывают, что прикрывают глаза на многое. Можно умножать как минимум на 10.
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51
333 Полчаса назад
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3k
Иван 38 минут назад
Я так понимаю иностранцы это пендосы и гейропейцы? Уууу сюки.
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−136
Александр 49 минут назад
Ну так если их в жопу целуют с самого верха, чему удивляться - САМ и едро за них же
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8k
Андрей А 53 минуты назад
Ну скоро еще примут 4 млн гастеров. Там хорошие будут)))
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2k
Ivan Час назад
У преступника нет национальности, только рочти на 80% он не русский. Но если это озвучивать-уже преступление, разжигание и все такое...
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