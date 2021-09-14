Указатели столичного метро: теперь дополнительно на узбекском и таджикском

Как сообщается на Telegram-канале "Readovka", опубликовавшем фото новых указателей, Дептранс Москвы приступил к внедрению этой спорной инновации со станции «Лесопарковая», где текст на указателях и на дверях уже продублирован в переводе на таджикский (на кириллице) и узбекский (на латинице).

Учитывая то количество таджиков и узбеков, которые уже живут и плодотворно трудятся, до того освоившись в столичном регионе, что периодически устраивают массовые побоища, это и неудивительно.

Однако власти говорят о недостатке рабочих рук, как заявил на днях вице-мэр столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов: «Москве не хватает порядка 200 тысяч мигрантов. И мы надеемся, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться».