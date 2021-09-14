Указатели столичного метро: теперь дополнительно на узбекском и таджикском

На станции «Лесопарковая» Бутовской линии московского метрополитена, были замечены изменения: появились указатели на двух иностранных языках.
Как сообщается на Telegram-канале "Readovka", опубликовавшем фото новых указателей, Дептранс Москвы приступил к внедрению этой спорной инновации со станции «Лесопарковая», где текст на указателях и на дверях уже продублирован в переводе на таджикский (на кириллице) и узбекский (на латинице).
Учитывая то количество таджиков и узбеков, которые уже живут и плодотворно трудятся, до того освоившись в столичном регионе, что периодически устраивают массовые побоища, это и неудивительно.
Однако власти говорят о недостатке рабочих рук, как заявил на днях вице-мэр столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов: «Москве не хватает порядка 200 тысяч мигрантов. И мы надеемся, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться».
Ранее, публиковался материал о массовом побоище, которое мигранты, общей численностью около двухсот человек, устроили в московских Кузьминках.
P.S.
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Скорее, это нас, россиян, к таджикскому приучают.
Я помню Москву лет 20-25 назад. Сейчас же, порой не поймешь, где ты, в средней Азии или в России.
Ничего против не имею. Мигранты нужны. Но должен быть жесткий учет, для чего он едет и к кому. Если не нашел работу, выдворять обратно. В идеале визовый режим, но это из области фантастики.
Где там путриоты, ещё недавно с упоением тыкающие пальцем на Европу, заселяемую мигрантами с Б. Востока? Что скажете о происходящем в собственной стране?
Но неужели нужно тащить сюда самых конченых отморозков, которые не то что разговаривать по нашему не могут, а еще и читать?
Выучил язык - велкам.
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На станции «Лесопарковая» Бутовской линии московского метрополитена, были замечены изменения: появились указатели на двух иностранных языках.
з.ы. zyd(жид) по-польски еврей