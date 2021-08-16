По сведениям телеграм-канала «112», 26-летний Виктор Гадиев на закате трудового дня в помещении банка спрятал под униформой несколько сейф-пакетов с наличностью, которую, зайдя в туалет, переложил в свою сумку. Таким образом, отработав смену, Виктор оказался "с такими деньгами и на свободе". Однако, как показали дальнейшие события - радость его была преждевременна.Тревогу, тем же вечером подняли сотрудники службы безопасности, когда обнаружили в уборной два пустых сейф-пакета.