Полиция Москвы арестовала 26-летнего Виктора Гадиева, который, работая кассиром Сбербанка, похитил из сейфа 12 млн рублей.
По сведениям телеграм-канала «112», 26-летний Виктор Гадиев на закате трудового дня в помещении банка спрятал под униформой несколько сейф-пакетов с наличностью, которую, зайдя в туалет, переложил в свою сумку. Таким образом, отработав смену, Виктор оказался "с такими деньгами и на свободе". Однако, как показали дальнейшие события - радость его была преждевременна.Тревогу, тем же вечером подняли сотрудники службы безопасности, когда обнаружили в уборной два пустых сейф-пакета.
Радость от незаконного обогащения, недолго кружила голову незадачливому кассиру, спустя сутки он был задержан в аэропорту Внуково, мужчина планировал сбежать в другую страну. Гадиев полностью признал вину, сотрудничает со следствием и даёт показания. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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Негусто для заграницы.
Ну разве что для Беларуси.
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Надо же, Редька, всего одна лишняя запятая в заголовке! Прогресс налицо? Или просто не нашел, куда еще тыцнуть?
Ну ничего, зато запятыми в тексте наверстал
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Редька, ну как ты не запомнишь: запятая ставится по определенным правилам, а не там, где ты делаешь паузу в устной речи.
Понимаю, все делают ошибки, все мы люди. Но ты же умудряешься ТАК влепить запятые, что как пенопластом по стеклу...
Сказочный короче :)