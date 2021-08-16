Мужчина спустил почти 13 млн долларов на сайте для взрослыхЭкс-сотрудник некоммерческой организации, что была аффилированна с Университетом Южной Флориды, признался в присвоении 12,86 миллиона долларов (945 млн рублей) и их же растрате.