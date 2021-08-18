В прокуратуре взяли на контроль расследование ДТП с гибелью беременной под колёсами байка: видео

Как сообщалось на REN.TV, при наезде мотоциклиста на пешеходов погибла Гелия Шишалова. Она находилась на восьмом месяце беременности.





"Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении прокуратуры.