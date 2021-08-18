В прокуратуре взяли на контроль расследование ДТП с гибелью беременной под колёсами байка: видео

Прокуратура Москвы будет наблюдать за ходом расследования уголовного дела о ДТП на Русаковской набережной.Об этом заявила пресс-служба этого ведомства.
Как сообщалось на REN.TV, при наезде мотоциклиста на пешеходов погибла Гелия Шишалова. Она находилась на восьмом месяце беременности.
"Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении прокуратуры.
64-летнюю пенсионерку, а также водителя мотоцикла с травмами разной степени тяжести госпитализировали по скорой помощи.
Трагедия произошла, когда две женщины переходили улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Байкер судя по имеющейся видеозаписи, не успел догадаться, что легковая машина остановилась перед "зеброй" не просто так...
P.S. А не кажется ли нашим уважаемым читателям факт того, что каждый раз, чтобы виновный в чьих-то бедах гарантированно понёс заслуженное наказание, необходимо вмешиваться прокуратуре, попахивает каким-то стыдом для нашей судебной системы?
Источник:
- На Юго-Западе Москвы Jaguar подрезал и врезался в автомобиль ДПС
- В "Ергаках" хозяин тайги забрал жизнь туриста из московской группы
- В пригороде столицы произошла утечка опасного газа
- В Москве на пересечении Садового кольца и Сретенки перевернулся военный грузовик
- Суд вынес приговор Эдварду Билу за совершённое им в Москве ДТП
Понравилось30
Источник:
Прокуратура Москвы будет наблюдать за ходом расследования уголовного дела о ДТП на Русаковской набережной.Об этом заявила пресс-служба этого ведомства.
А где написано, что она "вмешивается"? Написано, что она "контролирует", что ей в таких случаях (с гибелью людей) - и положено делать.