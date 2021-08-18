В прокуратуре взяли на контроль расследование ДТП с гибелью беременной под колёсами байка: видео

Прокуратура Москвы будет наблюдать за ходом расследования уголовного дела о ДТП на Русаковской набережной.Об этом заявила пресс-служба этого ведомства.