Первые 26 мигрантов из числа кузьминских драчунов уже возвращаются на историческую родину





Как обещали читателям в предыдущих статьях: "В Кузьминках, у театра, мигранты устроили шоу: полиция аплодирует не покладая рук: " и "Первая партия батыров, устроивших баттл в Кузьминках, сегодня поехала "мотать сутки", следим за развитием событий и продолжаем информировать о новостях по теме восполнения трудовых ресурсов редеющего коренного населения, за счёт привлечения низкоквалифицированной рабочей силы из бывших братских республик азиатского региона.

P.S. Автор просит прощения у читателей, за допущенную вслед за остальными СМИ неточность: депортируют, когда у иностранца документов нет, либо они просрочены. Но если "гости" осознанно совершили административное или уголовное преступление в стране, которая о них позаботилась, то их не депортируют, а выдворяют.