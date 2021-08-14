Первые 26 мигрантов из числа кузьминских драчунов уже возвращаются на историческую родину

26 мигрантов, принимавших участие в "битве при Кузьминках" - массовой драке у метро "Кузьминки" в Москве, депортированы на родину. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
Как сообщается на РЕН.ТВ, Решение о депортации было принято в отношении 87 иностранных граждан. По решению суда они были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве, откуда в ближайшем будущем будут депортированы на родину.
"В отношении 87 иностранных граждан — участников конфликта около станции метро "Кузьминки" судебными органами вынесено решение о привлечении к административной ответственности с назначением наказания в виде административных арестов сроком на 15 суток. Принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении указанных иностранных граждан и сокращении срока их пребывания на территории РФ. По решению судебного органа 87 человек помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по городу Москве на 90 суток. В настоящее время уже депортированы 26 иностранных граждан", — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.
Как обещали читателям в предыдущих статьях: "В Кузьминках, у театра, мигранты устроили шоу: полиция аплодирует не покладая рук: " и "Первая партия батыров, устроивших баттл в Кузьминках, сегодня поехала "мотать сутки", следим за развитием событий и продолжаем информировать о новостях по теме восполнения трудовых ресурсов редеющего коренного населения, за счёт привлечения низкоквалифицированной рабочей силы из бывших братских республик азиатского региона.
P.S. Автор просит прощения у читателей, за допущенную вслед за остальными СМИ неточность: депортируют, когда у иностранца документов нет, либо они просрочены. Но если "гости" осознанно совершили административное или уголовное преступление в стране, которая о них позаботилась, то их не депортируют, а выдворяют.
Источник:
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2 600 000 ,тогда одобрю власть .