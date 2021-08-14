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Первые 26 мигрантов из числа кузьминских драчунов уже возвращаются на историческую родину

Первые 26 мигрантов из числа кузьминских драчунов уже возвращаются на историческую родину (2 фото)

Автор:
14 августа 2021 00:27
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Россия   видео   выдворение   депортация   кузьминки   мвд   мигранты   
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26 мигрантов, принимавших участие в "битве при Кузьминках" - массовой драке у метро "Кузьминки" в Москве, депортированы на родину. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

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Метки: Москва   Россия   видео   выдворение   депортация   кузьминки   мвд   мигранты   
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34k
Alex 2 часа назад
Капля в море
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3k
Горожанин Час назад
Рок и Кузьмин уже не те.
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1k
zu4ara Час назад
мама мама что я буду делать... суки
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26k
Лабуда 2 часа назад
Как говориться - скатертью дорога!
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2k
просто программист 2 часа назад
Еще бы остальные миллионы как-то выдворить
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304
Александр 2 часа назад
26 !?
2 600 000 ,тогда одобрю власть .
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Браво! Бис!
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