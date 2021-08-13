В сети разместили видео тарана Шкодой остановки с людьми и его последствий

На Юго-Западе Москвы автомобиль влетел в группу ожидающих общественного транспорта людей. Одна женщина оказалась зажатой между разбитой машиной и покорёженными элементами конструкции остановки.
Как сообщалось на Telegram-канале "Mash",
На улице Миклухо-Маклая Skoda врезалась в автобусную остановку, где находились люди. Пострадали два человека — женщина, около 60 лет, и 16-летняя девочка.
Женщину доставили вертолётом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами, пишет RT.
Водитель был пьян. Результат медосвидетельствования: 1,058 промилле. Это является сильным алкогольным опьянением.
РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию столицы сообщает, что виновник аварии будет привлечён к ответственности:
"В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В свою очередь, в прокуратуре Москвы, заявили, что ведомство взяло ход расследования этого резонансного уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, под свой особый контроль.
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