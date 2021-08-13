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В сети разместили видео тарана Шкодой остановки с людьми и его последствий

В сети разместили видео тарана Шкодой остановки с людьми и его последствий (2 фото + 3 видео)

Автор:
13 августа 2021 05:34
Сообщество : Аварии
Метки: Skoda   Москва   Россия   видео   виновник   дтп   пострадавшие   следствие   
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На Юго-Западе Москвы автомобиль влетел в группу ожидающих общественного транспорта людей. Одна женщина оказалась зажатой между разбитой машиной и покорёженными элементами конструкции остановки.

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Метки: Skoda   Москва   Россия   видео   виновник   дтп   пострадавшие   следствие   
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8  комментариев
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410
Руслан 54 минуты назад
Пожизненное лишение прав на управление ТС, конфискация авто, срок. Походу без таких санкций, пьяни, калечащей людей, на дорогах не поубавится.
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8k
Vacony 2 минуты назад
сейчас узнаем чей он там родственник
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361
КакогоХу 18 минут назад
На кол правосудия его посадить или сжечь на костре закона
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49k
parallax Час назад
Если водила простой работяга, то засудят по полной. Если сынок чинуши или олигарха, то будет как всегда.
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9k
Шурум-бурум 2 часа назад
очередной сын б@яди убил человека и прославился в интернете
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