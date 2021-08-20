В Москве ФСБ накрыла нарколабораторию на борту буксира-толкача

Правоохранителями была пресечена деятельность базы по производству мефедрона, которая располагалась на судне в акватории Клязьминского водохранилища.
"В результате совместных мероприятий сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области и УТ МВД России по ЦФО при участии Росгвардии на речном судне пресечена деятельность подпольной нарколаборатории", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Лаборатория, в которой синтезировались наркотики, была пришвартована у пристани на Клязьминском водохранилище в Долгопрудном. Правоохранители изъяли из трюмов судна химические реактивы и приспособления для изготовления мефедрона, говорится в сообщении портала «МВД МЕДИА».
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Выяснилось, что хозяином буксира был 40-летний москвич. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Сейчас преступник находится под стражей.
«Фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - дополнила представитель Волк.
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Нужно было в нейтральные воды уходить, а не швартоваться)))
Моргнул "буксира-толчка".
С третей попытки уже правильно.
Из серии "я тебе отослала" и "где снять двушку".