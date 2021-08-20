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В Москве ФСБ накрыла нарколабораторию на борту буксира-толкача

В Москве ФСБ накрыла нарколабораторию на борту буксира-толкача (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2021 00:26
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Россия   видео   деятельность   криминал   нарколаборатория   пресечена   фсб   
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Правоохранителями была пресечена деятельность базы по производству мефедрона, которая располагалась на судне в акватории Клязьминского водохранилища.

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Метки: Москва   Россия   видео   деятельность   криминал   нарколаборатория   пресечена   фсб   
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11  комментариев
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970
анатолий горленко 3 часа назад
Накрыла, или прикрыла?
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4k
Shtoppi 7 минут назад
<<Лаборатория, в которой синтезировались наркотики, была пришвартована у пристани на Клязьминском водохранилище в Долгопрудном.>>
Нужно было в нейтральные воды уходить, а не швартоваться)))
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0
Dobryk 23 минуты назад
Всё правильно, коль судно на приколе и никуда не ходит, то Толкач должен что-то Толкать, кораблик конечно жалко)))
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1k
ДоХтУрСтоун 47 минут назад
Как резко к выборам все подсуетились...а раньше нельзя было никак или просто пох было? ))))
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970
анатолий горленко Час назад
Буксир конечно толкач, но лаборатория при нём, при нём....
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10k
Джон Уик 2 часа назад
Там как никак можно было преспособить сброс всех веществ в воду одной кнопкой.
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2k
satra 2 часа назад
Со слепу прочитал "буксира-торчка".
Моргнул "буксира-толчка".
С третей попытки уже правильно.
Из серии "я тебе отослала" и "где снять двушку".
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