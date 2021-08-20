В Москве ФСБ накрыла нарколабораторию на борту буксира-толкача

Выяснилось, что хозяином буксира был 40-летний москвич. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Сейчас преступник находится под стражей.

«Фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - дополнила представитель Волк.



