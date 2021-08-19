Гостям неймётся и спокойно не живётся: в Москве опять массовая драка, но уже со стрельбой

На этот раз приезжие устроили батл на улице Твардовского.
Жители Строгино услышали крики и шум во дворе. А выглянув в окно, узрели кипящее во всю сражение. Пока неясно, дети гор или друзья степи, но бились батыры отчаянно. В разгаре схватки стали слышны выстрелы...
И хотя, задним умом, горячие парни соображали, что "время их сочтено и души признаны легковесными", месиво продолжалось до самого приезда полиции.
В настоящий момент приезжие, глядя на небо в клеточку, уже отдыхают по камерам в ожидании решения своей участи. Начато следствие.
Ранее уже публиковался материал о массовом побоище мигрантов в московских Кузьминках.
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