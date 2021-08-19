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Гостям неймётся и спокойно не живётся: в Москве опять массовая драка, но уже со стрельбой

Гостям неймётся и спокойно не живётся: в Москве опять массовая драка, но уже со стрельбой (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2021 08:02
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Россия   батл   видео   гости   драка   массовая   стрельба   
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На этот раз приезжие устроили батл на улице Твардовского.

Источник:

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Метки: Москва   Россия   батл   видео   гости   драка   массовая   стрельба   
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11k
Святослав 4 часа назад

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8k
Vacony 16 минут назад
а пытались кто то разобраться - в чем причина стычек и т.д. ? Слышал что делят то ли стройки, то ли места проживания... Может попробовать как то мирно решить ?
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3k
Дмитрий 21 минуту назад
С какого момента и в какую точку экрана смотреть, что бы увидеть "отчаянную битву"?
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346
Сигизмунд Лазаревич 22 минуты назад
только массовые расстрелы чурок, спасут РФ
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3k
Грустный Кот 45 минут назад
Гостям пора бы уже и честь знать, гнать всех по домам.
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2k
Пластичный Дятел 58 минут назад
Чем дальше идет прогресс, тем хуже камера у оператора. Не видео, а майнкрафт какой то.
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11
Максим Максимов Пластичный Дятел 53 минуты назад
видео с лучшим качеством сейчас отсматривают сотрудники МВД , а понизить качество ролика можно практически в любом видеоредакторе.
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71
Foma Kiniaev Час назад
это на VHS видеокамеру снималось?
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Какие же это гости? Это и есть хозяива Москвы
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274
MC Час назад
У каждой нации есть свои земли. Эти земли делятся по национальному и религиозному признаку. Пока узбеки, казахи, кавказцы будут жить и процветать у себя на родине, а не вторгаться в регионы, где исторически проживают русские, будет мир и благодать. Если желаете приехать в гости - пожалуйста! Но ведите себя в гостях подобающе, с уважением к хозяевам. А вот переехать жить - нет, живите у себя!
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176
Олег Пальчик MC 4 минуты назад
В Адыгее большинство исторически - русские. Так что, это земли адыгов или же всё проще - нет национальностей, есть территории в разных пропорциях заселенные разными этносами?
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2k
Сергей Час назад
Наш солнцеликий утверждает что надо улучшать демографию путём привлечения мигрантов!другими словами чурки должны по его мнению э.б.а,т.ь русских девушек!ахренеть!сбылась мечта Чингиз хана.это наш президент говорит приезжайте и э.б.и.т.е.русских баб.пипец.и где враги народа?скажите кто нибудь этому возомнившему себя богом недомерку что демография улучшается когда у народа достойный уровень жизни и уверенность в завтрашнем дне.этот придурок чего думает что у русских мужиков окоянные отростки не работают? работают! И с такой внутренней политикой он в ближайшем будущем сможет прочувствовать это на своей сморщенной сраке.
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−171
Кукулькан Час назад
Описание эпизода явно не соответствует отснятому материалу. Автор хочет набрать лайков под говнокоричневыми знамёнами
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3k
portroy 2 часа назад
Пока мусора ходят по адресам слитой базы УГ, реальными проблемами банд образованных по нац признаку никто не занимается. Печально! И это в Москве, где вся эта неэффективная, избыточная и устаревшая машина внутренних дел хоть как-то работает, не представляю, что в регионах творится.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
25k
2k
Frank Borman 2 часа назад
Если Москва не будет заниматься проблемами Средней Азии, то Ср.Азия будет потихоньку переезжать в Москву. Со всеми своими атрибутами: резней баранов на улице, драками, изнасилованиями, грабежами и т.д.
Мы в ответе за тех, кого приручили.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−24
23k
Батончик с маком 3 часа назад
Уже надоедает это обсуждать. Пора гнать их обратно в аулы.
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9k
Andrey 3 часа назад
Да я уже начинаю сомневаться, кто тут у нас в Москве приезжий.....
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1k
Друг 3 часа назад
автор снимал на пылесос - будем снисходительны
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726
Электрик 3 часа назад
Всех на родину!!!
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4k
Shtoppi 3 часа назад
На такие же камеры НЛО снимают, причем до сих пор)))
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1k
Р Х 4 часа назад
Подмосковные Кузьминки??? Автор ты бы хоть посмотрел, где это.
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