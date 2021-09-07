Модницы и модники метро Москвы, чьи образы заставляют улыбаться

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Московская подземка - это удивительное место, где можно встретить необычных людей. Герои данного поста сделали все, чтобы удивить окружающих и заставить их расчехлить свои смартфоны с фотокамерами.
1. Метро Москвы - это настоящая машина времени. Иначе как вы объясните одежду этих людей. XIX век же...
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