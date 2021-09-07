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Модницы и модники метро Москвы, чьи образы заставляют улыбаться

Модницы и модники метро Москвы, чьи образы заставляют улыбаться (19 фото)

Автор:
07 сентября 2021 11:34
Сообщество : Юмор
Метки: Москва   Юмор   девушки   метро   подземка   прикол   смех   
1026
19
Московская подземка - это удивительное место, где можно встретить необычных людей. Герои данного поста сделали все, чтобы удивить окружающих и заставить их расчехлить свои смартфоны с фотокамерами.
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Метки: Москва   Юмор   девушки   метро   подземка   прикол   смех   
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4  комментария
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3k
Тупняк Полчаса назад
Комментарий к фото
Офигенные. Хз, латекс прямо как магнит работает.
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24k
Татьяна Юсова 8 минут назад
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3k
Максим 22 минуты назад
Сдаётся мне, что фликов уже больше, чем нормальных людей.
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Richard

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