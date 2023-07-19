FISHKINET
Сообщество Юмор 17225 постов • 3594 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Ежедневно сорок две минуты под землей: удивительные люди метро Москвы

Ежедневно сорок две минуты под землей: удивительные люди метро Москвы

Автор:
19 июля 2023 21:30
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Москва   Прикол   Юмор   подземка   смех   
2697
16

В столичном метро ежедневно возникают нестандартные ситуации, которые иногда попадают в объективы фотокамер. В данном посте собраны самые свежие best of the best.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Метро   Москва   Прикол   Юмор   подземка   смех   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Alex 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
812
Antik-Taktik 6 минут назад
4. Стиль называется -Пидарский, Московский
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай 22 минуты назад
дерьмо ниочем. Я двадцать лет ездил на машине и теперь периодически езжу на метро. Там ДОХРЕНА офигенных девушек, приятных людей да и метро вообще охреннеешь какое крутое например. КГ\АМ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
vijilante 56 минут назад
Я видал на ст.Новокосино чувака в набедренной повязке и с посохом. Как пустили в метро - не знаю. Возможно так-же как и других фриков.
А в Минске приятеля не пустили с зачехленным,дорогим веслом для каноэ (1,5 м) - он был спортсменом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Сергей Гурковский Час назад
Ну, много обычных человеков.
Вы в Питере в метро были, особенно когда думская работала и по выходным?
Тут в центре и без метро достаточно интересных людей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Opliut 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Шлагбаумэн 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей Семенов 2 часа назад
>>> 5. Чтобы сделать дырочки на коленках ещё интереснее, сделайте леопардовое тату на ногах целиком!

Колготки, есличо.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Alex 2 часа назад
Стиль 3.14дарас.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

98725



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Первый серийный Cybertruck сошёл с конвейера
Первый серийный Cybertruck сошёл с конвейера
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Главное - не перепутать!

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#Юмор#забавно#новости#машина#подборка#фильм#Китай#Москва
#животные#Прикол#люди#Россия#удивительно#Еда#природа#красота#милота#драка
#интересное#интересно#факты#дети#Ynews#кино#история#ДТП#собака#позитив
Первый серийный Cybertruck сошёл с конвейера Первый серийный Cybertruck сошёл с конвейера Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться