Ежедневно сорок две минуты под землей: удивительные люди метро Москвы

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В столичном метро ежедневно возникают нестандартные ситуации, которые иногда попадают в объективы фотокамер. В данном посте собраны самые свежие best of the best.
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5. Чтобы сделать дырочки на коленках ещё интереснее, сделайте леопардовое тату на ногах целиком!
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А в Минске приятеля не пустили с зачехленным,дорогим веслом для каноэ (1,5 м) - он был спортсменом.
Вы в Питере в метро были, особенно когда думская работала и по выходным?
Тут в центре и без метро достаточно интересных людей.
Колготки, есличо.